В России развивают хоккей на пустом месте, вредя другим видам спорта

Кому нужен хоккей на юге?

30 лет с момента распада СССР — повод к тому, чтобы сравнить состояние в том числе и спортивной отрасли в стране, занимавшей первое место в мире по результатам, и в нынешней России. Колумнист «Реального времени» рассказывает о командах по игровым видам спорта, чье создание не было оправдано ничем серьезным: ни итоговыми успехами, ни талантливыми воспитанниками, ни зрительским ажиотажем. Под прицелом внимания — хоккей.

Немощное детище Фетисова

Главное, что отличает нынешнюю Россию от Советского Союза, — отсутствие государственной спортивной стратегии. Решение о развитии того или иного вида спорта зачастую принимается необдуманно, по чьей-либо прихоти. Создание команд на местах порой ничем не обусловлено: ни традициями, ни наличием школ, ни зрительским интересом. И лидирует в этом, увы, хоккей с шайбой. Самые яркие представители неоправданного развития хоккея в регионах, которые к этому не готовы, — команды из КХЛ «Адмирал» из Владивостока и ХК «Сочи».

Хоккейный Владивосток — детище депутата Госдумы от этого региона Вячеслава Фетисова, появившееся в свет в 2013 году. Восемь лет комфортного существования этого клуба не дали российскому хоккею в буквальном смысле ничего. Кроме, пожалуй, кошки Матроски, которая стала героиней многих публикаций СМИ, в одночасье съев продуктов на 63 тысячи рублей, после чего стала талисманом «Адмирала». Но кошка околела через год, и в следующий раз об «Адмирале» вспомнили только в 2020-м, когда команда исчезла на год из-за финансовых проблем.

Владивосток трижды выходил в плей-офф (вылетая после первого круга), и простое попадание в 16 лучших нельзя назвать хорошим результатом. Можно вспомнить, как «Медвешчак» на первый же год своего создания вышел в плей-офф, «Донбасс» сделал это на второй год своего участия в КХЛ, мытищинский «Атлант» и рижское «Динамо» по два раза доходили до четвертьфинала, а пражский «Лев» на второй год существования и вовсе добрался до финала.

Восемь лет комфортного существования этого клуба не дали российскому хоккею в буквальном смысле ничего. Фото vk.com/hcadmiral

Если говорить о развитии хоккея на Дальнем Востоке, то с этой задачей вполне справлялся хабаровский «Амур», созданный еще в советские времена. Там выросла легенда местного хоккея Александр Могильный, играл двукратный олимпийский чемпион Геннадий Цыганков. Хабаровск уже в постсоветское время воспитал Михаила Григоренко, Артема Зуба, Сергея Плотникова. В Хабаровске же начинал и один из нынешних игроков «Адмирала» — Евгений Грачев. А вот Владивосток не мог похвастать выросшими там хоккеистами, зато в городе была отличная баскетбольная команда, которой не помешала бы финансовая помощь. Но этого не произошло — на свет появился «Адмирал».

Более того, в 2013 году, одновременно с ним, была создана команда «Сахалин» из Южно-Сахалинска, которая выступает в Азиатской лиге, реализуя идею Фетисова об экспансии хоккея в Тихоокеанский регион. В расширенном составе кандидатов в молодежную сборную России был представитель фарм-клуба «Сахалина» — «Сахалинских акул» — Даниил Орлов. Но это не местный воспитанник, он приехал сюда из Московской области. Там же выступал его земляк Даниил Курашов, которого пригласили во Владивосток, и он стал одним из немногих кандидатов в молодежку, уже играя за «Адмирал». По сути получается, что команда азиатской лиги делегировала в российскую молодежку столько же кандидатов, сколько и названный «Адмирал».

Откусить от бюджетного пирога

Находящийся на другом конце России ХК «Сочи» — еще один крайне невнятный проект, созданный на год позже «Адмирала». Правда, чуть более успешный в турнирном плане — «Сочи» оказывался в плей-офф целых четырежды. Справедливости ради, хоккей в Сочи все-таки чуть более оправдан, чем во Владивостоке, ведь здесь под Олимпиаду построили два ледовых дворца, которые надо загружать естественным образом. Есть тут и школа по фигурному катанию для усиления конкуренции в этом виде спорта, так что хоккей возник логичным образом. Правда, собственная школа была открыта только на пятом году существования клуба, в 2019 году.

Бедой новых хоккейных команд на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае стало то, что они ничего не дали российскому хоккею, да и к тихоокеанскому тоже не приблизили (как планировали при создании «Адмирала»). При этом бюджетным пирогом они весьма изрядно сыты.

«Сочи» оказывался в плей-офф целых четыре раза. Фото vk.com/hcsochi

А ведь в Сочи до появления хоккея стабильно росли спортсмены высокого класса: баскетболисты, волейболисты, теннисисты, футболисты.

Дальний Восток и Сибирь в советские времена тоже получали преференции на развитие спорта: к примеру, в Высшую лигу по баскетболу входила команда из этих регионов. В итоге во Владивостоке был достойный баскетбол, в местной команде «Спартак» играл олимпийский чемпион 1972 года Иван Дворный, которому разрешили вернуться в спорт после трехлетней отсидки в тюрьме. Местные воспитанники Андрей Москалев и Александр Полавьянов становились бронзовыми призерами чемпионата Европы в составе юниорской сборной СССР. В итоге команда прекратила существование в 1995 году, но в 1999-м была возрождена, и связующим звеном стали воспитанники местного баскетбола, тогда уже ставшие его ветеранами: Сергей Медведев, Юрий Мешков, Андрей Терехин, Андрей Тимощук, Роман Янаускас. Это и было образцом преемственности поколений — тем, чего нет и не будет у «Адмирала» или «Сочи», состав которых напоминает проходной двор.

Неоправданная экспансия хоккея на юг России

Увы, убыточные футбол и хоккей зачастую пожирают львиную долю активов краев и областей. Неоправданная экспансия хоккея на юг косвенно повлияла на кончину другой хоккейной команды (правда, не ледовой).

В 2012 году в Краснодаре был создан ХК «Кубань», команда, которая сразу же стала играть на уровне Высшей хоккейной лиги. Ее тренировали известные наставники, приехавшие на юг на хорошие контракты. А в составе даже оказались заметные хоккеисты — например, член студенческой сборной России 2013 года Егор Кутугин, воспитанник Тюмени. И в том же году в Краснодарском крае была расформирована команда «Смена» из Анапы, выступавшая в чемпионате России по хоккею на траве среди женщин. Она была создана местным тренером из воспитанниц местного ДЮСШ, которые родились в окрестных селах. Три девушки из этой команды — Маргарита Дрепенкина, Оксана Катаева, Алина Красноперова — выросли до уровня сборной страны. Получается, что травяной хоккей родился, достиг успехов и умер — возможно, ради существования неподалеку другого хоккея, ледового.

Распад Советского Союза, казалось бы, дал шанс России добиться прорыва в развитии хоккея на траве, ведь сюда приехали лучшие тренерские кадры. Нынешний казанец Араик Маргарян — из Армении, Михаил Пеньков переехал работать в Волгодонск из Азербайджана, а Самохотин из Узбекистана, и стал тем самым тренером, создавшим школу в Анапе. Но все они, кроме Маргаряна, остались в итоге без работы.

Ни о каких воспитанниках в прошлом или успехах ростовского хоккея в будущем всерьез говорить не приходится. Фото hc-rostov.ru

Пиар превыше всего

В 2013 году в Ростове-на-Дону была создана хоккейная команда «Ростов». По большому счету это было «прихотью» президента клуба Робертаса Кучинскаса. Литовец по национальности, он тем не менее коренной ростовчанин, ведь его отец Ричардас Кучинскас играл за местный футбольный СКА. Да, Кучинскас предприниматель и тратит на команду свои деньги, но как только она переживала тяжелые времена, то на помощь ему приходили бюджетные средства. К примеру, в 2015-м выделили пять миллионов рублей. В 2017 году команда снова обратились за подмогой — и получила уже 40 миллионов.

Но ни о каких воспитанниках в прошлом или успехах ростовского хоккея в будущем всерьез говорить не приходится. Хотя в расширенный состав студенческой сборной России отсюда были приглашены Роман Опалев, Павел Щербаков и Павел Шен, но их позвали исключительно для того, чтобы поддержать развитие хоккея в южном городе. Опалев — из Екатеринбурга, Щербаков — из Воскресенска, Шен — воспитанник «Салавата Юлаева», его спустили в «Ростов» из ХК «Сочи». Плюс здесь выступал Даниил Курашов из Мытищ, поигравший за вышеназванный «Адмирал», а еще — засветившийся в Казани Виктор Шахворостов.

То есть новые команды с Дальнего Востока и юга России со временем превратились в некие базы для хоккеистов, кочующих по стране и не только (Курашов и Шахворостов поиграли в Казахстане, Кутугин выступает там прямо сейчас). Проскакивают среди них и протеже сильных мира сего. Например, бывший игрок «Ростова» Данил Мамаев, который успешно «поиграл» за «Трактор», пока был женат на дочери заместителя губернатора области Ивана Сеничева. Он вылетел из команды практически сразу же после развода. За «Ростов», а до этого за Владивосток, поиграл Руслан Алиев, сын бывшего заместителя министра по национальной политике Республики Дагестан Роберта Алиева. С нынешнего сезона он в ХК «Сочи».

При этом Ростовская область не может возродить баскетбол, волейбол и мужское водное поло, где в бытность своей игровой карьеры выступал экс-наставник «Синтеза» Владимир Захаров. Появление ватерпольной команды с юга России в российском спорте не помешало бы, причем в свое время там выросло несколько кандидатов в юниорскую и молодежную сборные страны. Тем самым можно повторить судьбу областной команды по хоккею на траве «Тана» из Азова, которая выросла из ДЮСШ до профессионального клуба, подготовив для сборной России трех игроков: Александра Скиперского (ныне «Динамо-Екатеринбург»), Ивана Ожерельева и Сергея Спичковского. Двое последних ныне представляют «Динамо — Ак Барс» из Казани. И вот там как раз в целом придерживаются государственного подхода в плане развития спорта.



Джаудат Абдуллин