Опрос предпринимателей: топ-3 событий 2021 года
Уходящий год сложно назвать экономически стабильным для российского бизнеса. Местами взлеты и падения напоминали «американские гонки»: лишь только финансовые показатели устремлялись вверх, как их тут же «уносило на дно» очередной волной коронакризиса… Помимо появления новых штаммов смертоносного вируса, были и другие события, повлиявшие на деловую среду. В конце года «Реальное время» предложило экспертам-практикам из различных сфер бизнеса вспомнить, какие три события, произошедшие в 2021 году, оказали на них наибольшее позитивное или негативное влияние.
Вопрос спикерам
Какие три ключевых события, явления или тренда, произошедшие в 2021 году в России и мире, оказали максимальное влияние на вашу компанию и сферу в целом?
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Сергей Иванов директор по продуктовой стратегии Группы Т1
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Основным событием для большинства игроков IT-рынка стало усиление санкций США против Китая. Это событие осложнило доступ к микроэлектронным компонентам в мире, замедлило трансграничный технологический трансфер, привело к перераспределению патентных прав таких компаний, как TikTok, DJI, SMIC и т. д. В Китае было осложнено производство 5G-оборудования, что затормозило эволюцию телеком-отрасли во всем мире: сети 4G становятся «узким местом» из-за гигантских объемов информации, которые проходят через сотовые сети. Текущий кризис микроэлектроники затронул не только телеком и IT, но и все сегменты производства, использующие электронные компоненты — автомобильную отрасль, авиационную и прочие.
Пандемия COVID-19 остается катализатором для ряда технологических трендов. На первое место выходит концепция digital first, в рамках которой каждый бизнес должен быть максимально развит в электронной среде. Автоматизируются процессы покупок и их доставки, обучение переходит в онлайн, даже трудоустройство возможно в удаленном формате.
Концепция «интернет-поведения» связана со все более глубоким проникновением искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании Gartner, к 2023 году 40% людей будут находиться под непрерывным наблюдением своих устройств. Поисковые системы, голосовые помощники, мессенджеры и диктофоны активно поглощают информацию о том, что вы пишете и говорите, где находитесь. Нейросети изучают вас, понимают ваши потребности и решают, какой контент вам предложить. Однако кратно повышаются и требования к приватности и уровню кибербезопасности.
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Виталий Шахназаров директор по качеству компании COREX Logistics
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В первую очередь, отмечу изменения в регуляторной политике. Это касается, к примеру, ввоза в Россию незарегистрированных лекарственных средств. Однако не все рекомендации экспертов рынка и общественных организаций получили правовой статус: все еще остаются вопросы, связанные с ввозом медицинских изделий, используемых в доклинических и клинических исследованиях. Пока прогнозы давать сложно, остается наблюдать и надеяться, что рано или поздно законотворцы обратят на эту проблему пристальное внимание.
Второе место занимает изменение логистических цепочек. Эта тенденция началась с пандемией, которая «подарила» нам неопределенность в прогнозировании маршрутов. А это критично для логистической отрасли. Особенно затронуты авиаперевозки. Такая непредсказуемость привела к достаточно значительному увеличению стоимости услуг: компании вынуждены увеличить свои расходы на страхование грузов, поскольку невозможность спрогнозировать маршрут не добавляет уверенности всей логистической цепочке.
Третий фактор — это возможность онлайн-торговли лекарствами и медизделиями. Теперь мы можем заказать на дом нужный препарат в один клик. В результате рынок наводнили мелкие вендоры (логистические подрядчики), которые не охвачены глобальными сетями. Их невозможно контролировать. В итоге рынок столкнулся с ситуацией, когда надежность последней мили (финальный этап доставки товара в логистической цепочке) сократилась в разы.
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Сергей Соловьев заместитель генерального директора ГК ICL, директор сервисно-продуктового кластера
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В качестве топ-3 событий в ИТ-сфере в 2021 году мы назовем следующие.
- В 2021 году в пригороде Шенчженя (Китай) частным стартапом AutoX было запущено второе в мире беспилотное такси. Первое такси с беспилотниками запустили в конце 2020 года в пригороде Феникса (США). Таким образом, менее чем за год индустрия стала вставать на рельсы. Уже в следующем 2022 году в Сингапуре планируют запустить несколько тестовых маршрутов общественного транспорта в беспилотном режиме, в России коммерческие беспилотники могут появиться в 2023.
Подобные инициативы в России уже находят свое отражение на законодательном уровне. В 2020 году постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 200 в текущие нормативно-правовые акты были внесены изменения, и список мест в России, где возможно тестирование беспилотного транспорта на улицах общего пользования, был расширен до 13 субъектов федерации. К слову, Иннополис — самый молодой город России, расположенный в республике Татарстан, — стал первым городом в Европе, где в тестовом режиме можно пользоваться беспилотным автомобилем для повседневных поездок. Сервис беспилотного такси «Яндекс» доступен для тех, кто живёт или часто бывает в Иннополисе по работе. С момента запуска прошло три года, и беспилотный автомобиль уже стал частью повседневной жизни горожан Иннополиса. По данным Яндекса, за этот период беспилотные такси совершили больше 20 тысяч поездок.
Таким образом, мы наблюдаем ускоренное развитие интеллектуальных транспортных средств как в мире, так и в России, в частности.
- 25 июня текущего года заместитель главы Минпромторга Василий Шпак с трибуны форума ITSF-2021, проводимого компанией ICL, сообщил, что государство готово разделить с бизнесом нагрузку по переходу на отечественное ПО и «железо». «Государство будет готово субсидировать владельцам КИИ до половины затрат на внедрение отечественного оборудования и ПО», — пояснил он, заявив также что процесс этот будет не последовательным, как предполагалось ранее, а единовременным. «И ПО, и оборудование для КИИ будут российскими с 1 января 2023 г». Детализация по процессам импортозамещения была необходима многим участникам рынка: разработчикам ПО, программно-аппаратных платформ, сервисным компаниям, так и самим заказчикам — объектам КИИ.
- 28 октября прошло мероприятие Facebook Connect, на котором Марк Цукерберг анонсировал начало работы над метавселенной — глобальным 3D-миром. Сразу после FB компания Microsoft провела презентацию своей платформы для работы в виртуальной реальности с 3D-аватарами. Объединение крупных технологических компаний над решением одной задачи будет вносить весомый вклад в развитие нового виртуального мира, что в разы ускорит развитие VR/AR-технологий, приведет к их более широкому распространению как в домашнем, так и в производственном применении.
- В 2021 году в пригороде Шенчженя (Китай) частным стартапом AutoX было запущено второе в мире беспилотное такси. Первое такси с беспилотниками запустили в конце 2020 года в пригороде Феникса (США). Таким образом, менее чем за год индустрия стала вставать на рельсы. Уже в следующем 2022 году в Сингапуре планируют запустить несколько тестовых маршрутов общественного транспорта в беспилотном режиме, в России коммерческие беспилотники могут появиться в 2023.
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Максим Толстобров коммерческий директор СДЭК
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Во-первых, наиболее яркий тренд 2021 года стремительное расширение маркетплейсов и выход к широкой аудитории потребителей экосистем Сбербанка и «Яндекса», что привело к резкому скачку генерации заказов и росту объемов заказов. И хотя резкого роста розничного потребления не наблюдается, однако происходит изменение структуры розничной торговли в пользу разных форматов онлайн-торговли.
Во-вторых, другой яркий тренд — это расширение объемов доставки продуктов. В связи с этим активно начинает развиваться гиперлокальная доставка, которая осуществляется в пределах небольшого района, например, одного района. Такой вариант быстрее и эффективнее, что отражается на числе заказов и лояльности потребителей.
В-третьих, еще одним трендом является развитие сети постаматов. Мы в СДЭК делаем ставку на развитие этого канала под собственным брендом.
В-четвертых, следующим трендом является цифровизация.
В-пятых, активно развивается такое направление, как доставка между людьми, и мы активно развиваем нишу С2С онлайн-торговли.
В-шестых, следующим нашим трендом является развитие услуг для международных клиентов, в частности, в 2021 году СДЭК запустил возможность возврата посылок международным клиентам, например, Али Экспресс.
В-седьмых, еще один тренд 2021 года, который следует отметить, это битва за склады под E-commerce.
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Роман Панасенко генеральный директор ООО «Металворк»
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Самым большим вызовом в 2021 году, как ни странно, стало увеличение количества запросов на наши услуги. Мы предлагаем различные решения по дополнительной оснастке и модернизации оборудования. В кризисное время 2020 — 2021 годов была массовая неопределенность во всех направлениях: у клиентов, у логистов и поставщиков, у подрядчиков. Карантины, простои производств, закрытые границы заставили всех заморозить инвестиционные проекты. Это прямым образом повлияло на сокращение количества заказов в 2020 году. В 2021-м мы ожидали сохранения тенденции, но все словно «проснулись»: количество запросов резко выросло почти вдвое, нам пришлось переключаться в режим максимальной выработки. Но мы выдержали наплыв и не подвели своих заказчиков.
Уверен, достичь успеха удалось во многом благодаря команде. Наши сотруднике на пике показали высокую производительность труда и вовлеченность в общее дело. Готовы были брать ответственность за результат. Мы расширили штат, ввели дополнительные процедуры контроля на различных этапах внутренних процессов.
В прогнозах на 2022 год мы делаем ставку на рост количества реализованных проектов, новые интересные задачи. Мир продолжает восстанавливаться после пандемии, деловая активность растет и, по нашим оценкам, в 2021 году достигла докризисных уровней. Рост продолжается и это не может не радовать.
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Алексей Боев управляющий партнер онлайн-сервиса ПланФакт
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Хочу рассказать о трех ключевых событиях, которые повлияли на нашу компанию и IT-индустрию в 2021 году.
Первое — с января 2021 года вступили в силу налоговые преференции для IT-компаний. Страховые взносы снизились с 14 до 7,6 %. Это безусловно позволило сэкономить и использовать дополнительные средства для развития компании.
Второе — растущий тренд на удаленную работу. Теперь сотрудники привыкли к ней и не хотят отказываться. Все чаще отдают предпочтение работе из дома на крупные компании. Это усложнило поиск кадров в регионах. Стало намного тяжелее нанимать сотрудников и конкурировать зарплатами с известными брендами.
Третье — бизнес адаптировался к пандемии. В 2020 году ограничения и локдауны ввели в шок бизнес-сообщество. Большинство испытало серьезные финансовые трудности, многие предприятия закрылись. Мы не попали в список «пострадавших» отраслей и не получили государственную поддержку. Несмотря на это, сумели выстоять. В 2021 году подобные сложности уже не вызвали паники, так как мы смогли адаптироваться и научились работать в экстремальных условиях.
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Ирина Смирнова управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер», основатель Лиги Защиты Бизнеса
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- Сотрудники организаций стали более самостоятельными, а работодатели больше не отвечают за перечисление денежных средств со своих расчётных счетов по больничным и декретным отпускам. Благодаря ст. 6 Федерального закона от 29.12.2020 N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. п. 1 — 3, 11 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 это стало реальным. Процесс получения этих выплат сильно упростили, и это экономит много времени бухгалтеру, а работодателю — затраты на содержание бухгалтера/отдела бухгалтерии, что в конечном итоге оказывает положительное влияние на финансовый результат.
- Из позитивных изменений для налогоплательщика также можно отметить и то, что с 01.01.2021 повышены лимиты для утраты права на УСН: доходы — 200 млн руб., численность работников — 130 человек. При доходах от 150 до 200 млн руб. или численности от 100 до 130 человек налог надо платить по повышенным ставкам. Так, при УСН «доходы» повышенная ставка увеличится до 8%, а при УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка составит 20%, если иное не указано в Законодательстве РФ. Ежегодно лимит выручки по УСН индексируется на величину коэффициента-дефлятора и сегодня он составляет 206,4 млн. Определенно это позитивный момент, несмотря на повышенную ставку. Если в середине года организация переходит порог выручки по УСН, приходится пересчитывать весь год. А при новой норме Закона можно получить выручку на 50 млн больше и оставаться на УСН.
- С 2021 года, если сумма налоговых баз физического лица, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК РФ, за налоговый период превысит 5 млн руб., к сумме превышения применяется повышенная ставка 15%. И здесь есть своя логика: больше зарабатываешь — больше платишь в бюджет РФ.
За последние несколько лет я каждый раз наблюдаю все более качественное изменение Законодательства. НК РФ становится более логичным. Все инициативы проходят серьезный отбор и, в большей части, Законопроекты принимаются логичные по содержанию и исполнению.
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Анар Бабаев управляющий директор компании Distillery
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Рынок технологий растет быстро, и пандемия только подстегнула развитие разных онлайн-сервисов. За последний год произошло много событий и многие тренды стали заметнее, но я бы выделил такие.
- Рост и бурное развитие EdTech, электронного образования. Выход на IPO таких проектов как Udemy стал хорошей иллюстрацией тенденции, которая началась около 10 лет назад и была катализирована пандемией по всему миру. Мы видим, как возросла актуальность цифровых платформ для обучения — они, конечно, будут одним из флагманов переподготовки кадров для продолжающейся постиндустриальной революции и цифровой экономики. Стоит заметить, что несмотря на консервативность традиционного образования и определенную ригидность норм и регуляторных правил, оффлайн-обучение начало разворот в сторону гибридных форматов и слияния с цифровыми сервисами, которые комплементарны текущим форматам образовательных услуг.
- Распространение сетей 5G и создание стандарта Wi-Fi 6, которые явно продвинут дальше развитие интернета вещей, искусственного интеллекта и сделают передачу данных между еще большим количеством устройств еще более быстрой и безопасной. Это должно стать важной вехой в развитии автономных систем — вроде беспилотных транспортных средств.
- К сожалению, были и негативные события. Например, арест основателя Group-IB Ильи Сачкова. Это уже усилило негативное мнение о бизнес-климате в России и продолжает негативно сказывается на имидже России как одного из лидеров цифровой индустрии в сфере безопасности.
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Борис Попов директор по развитию бизнеса компании Vinteo
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Сегмент видеоконференцсвязи на ИТ-рынке достаточно узкий, в мире существует не более десятка разработчиков решений ВКС в классе telepresence. Это сложная технология, требующая глубоких знаний, всестороннего подхода и не все разработчики готовы вкладываться в создание таких систем.
Классический клиент разработчика система ВКС — государственный заказчик или большая коммерческая компания с распределёнными по всей стране филиалами, который использует видеосвязь для проведения масштабных селекторных совещаний или мероприятий.
Выделю 3 основных события в российской отрасли видеосвязи в 2021 году.
- Цифровая трансформация бизнес-процессов предприятий, вызванная пандемией — на смену полностью удаленному формату работы образца 2020 года в этом году пришел гибридный режим, сочетающий в себе посещение офисов с дистанционной работой. Важный тренд для отрасли видеоконференцсвязи в этой связи — мобильность и изменение структуры распределения абонентов ВКС — большинство при участии в сеансах ВКС перешли на программные клиенты для персональных компьютеров и мобильные клиенты.
- В 2021 году государственная программа импортозамещения вышла на новый уровень, разработаны и частично внедрены пакеты мер поддержки отечественных игроков ИТ-рынка, все продажи — российское программное обеспечение. Изменилось отношение заказчиков к российским решениям: если еще в апреле 2020 года, когда многие обратили внимание на использование ВКС-оборудования иностранного производства на совещаниях в правительстве, эксперты отрицали возможность полноценной замены импортных систем видеосвязи российскими, то уже в апреле 2021 года, когда появилась информация о возможном отказе американской компании Zoom от работы с российским госсектором, почти все ведомства отчитались об успешном использовании отечественных решений. В отрасли видеоконференцсвязи наступает новая эра, когда на первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений.
- С технологической точки зрения в 2021 году импортозамещение ПО в сегменте ВКС полностью выполнено: российские программные продукты ВКС в классе telepresence поддерживают все общепризнанные международные стандарты отрасли (включая протоколы SIP и H.323) и не уступают по своим потребительским свойствам эталонным иностранным решениям, максимально совместимы с оборудованием и ПО зарубежных вендоров и легко интегрируются в уже существующие сети, успешно дополняются собственным функционалом. Более того, крупнейшие мероприятия страны XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) и VI Восточный экономический форум (ВЭФ-2021) проводились с использованием российской платформы видеоконференцсвязи.
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