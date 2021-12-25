Опрос предпринимателей: топ-3 событий 2021 года

Основным событием для большинства игроков IT-рынка стало усиление санкций США против Китая. Это событие осложнило доступ к микроэлектронным компонентам в мире, замедлило трансграничный технологический трансфер, привело к перераспределению патентных прав таких компаний, как TikTok, DJI, SMIC и т. д. В Китае было осложнено производство 5G-оборудования, что затормозило эволюцию телеком-отрасли во всем мире: сети 4G становятся «узким местом» из-за гигантских объемов информации, которые проходят через сотовые сети. Текущий кризис микроэлектроники затронул не только телеком и IT, но и все сегменты производства, использующие электронные компоненты — автомобильную отрасль, авиационную и прочие.

Пандемия COVID-19 остается катализатором для ряда технологических трендов. На первое место выходит концепция digital first, в рамках которой каждый бизнес должен быть максимально развит в электронной среде. Автоматизируются процессы покупок и их доставки, обучение переходит в онлайн, даже трудоустройство возможно в удаленном формате.

Концепция «интернет-поведения» связана со все более глубоким проникновением искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании Gartner, к 2023 году 40% людей будут находиться под непрерывным наблюдением своих устройств. Поисковые системы, голосовые помощники, мессенджеры и диктофоны активно поглощают информацию о том, что вы пишете и говорите, где находитесь. Нейросети изучают вас, понимают ваши потребности и решают, какой контент вам предложить. Однако кратно повышаются и требования к приватности и уровню кибербезопасности.