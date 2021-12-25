На злобу дня: как высмеивали капитализм и другие «формы зла» в советской сатире

Близится к завершению календарный год, а вместе с ним — и спецпроект «Жить в сорок первом». Публикацию заключительной статьи этого цикла хочется начать с благодарности нашим экспертам и читателям. Спасибо научным и общественным деятелям, представителям министерств и профессиональных ассоциаций — всем, кто нашел время проанализировать тексты 80-летней давности и провести параллели с нашим временем. Спасибо и вам, наши дорогие читатели, за комментарии и отстаивание своего взгляда на исторические события. Все это сделало проект по-настоящему живым и интересным. На заключительных страницах настольного календаря 1941 года, который был восстановлен и переиздан по инициативе ГК ТАИФ, — карикатуры. Сегодня рисунки «на злобу дня» — жанр практически не используемый, но в советское время он был крайне востребован. Маленькая картинка производила на народ куда более сильное и стойкое впечатление, чем огромная статья.

Редколлегия настольного календаря-1941 сделала подборку самых популярных карикатур за 1940 год и более ранние периоды, посвятив этому две страницы издания. Рисунки были понятны читателю тех лет, но сегодня требуют небольших пояснений.



Карикатура Кукрыниксов «Капиталистический мир на пороге 1940 года» была опубликована в первом январском номере газеты «Правда» 1940 года. Она занимала «подвал» пятой полосы, посвященной мировой политике.



Рядом с ней разместили заметки с заголовками: «Война на море», «На западном фронте», «Движение США против войны» и даже «Новогоднее воззвание Гитлера». На рисунке британский лев и французский петух, словно бурлаки, тянут за собой «Лигу наций», изображенную в виде массивного танка. К концу 1939 года «Лига» утратила свое мирное значение и фактически вот-вот должна была распасться. На ее месте позже образуется ООН.

Автор этого рисунка — художник-карикатурист Борис Ефимов (настоящее имя — Борис Фридлянд), находившийся в то время в крайне сложной жизненной ситуации. В декабре 1938 года его родной брат писатель и публицист Михаил Кольцов (Моисей Фридлянд) был арестован по доносу в НКВД, а в феврале 1942 года — казнен. После ареста брата, Борис — перспективный автор, чьи рисунки публиковались сразу в нескольких центральных изданиях, был уволен со всех должностей и фактически лишен права на профессию.

Но в 1940 году после двух лет опалы он возвращается к политической карикатуре и рьяно приступает к борьбе с капитализмом и его пережитками. Примерно в это время он и создает карикатуру «Купальный сезон в Средиземном море», показывающую, как акватория теплого моря вот-вот превратится в арену боевых действий.

Творческое трио «Кукрыниксы» создало сотни карикатур, многие из которых понятны и в наше время. Например, карикатура, подписанная «Источники антисоветской информации», где изображены западные журналисты, использующие в качестве чернильниц головы друг друга. Так, по мнению авторов, совместно придумывались фейковые новости против СССР. Иллюстрация была опубликована в газете «Правда» в 1939 году.

Еще одна карикатура Бориса Ефимова изображает разгорающийся пожар войны в Европе и подписана риторическим вопросом «Разве я не гарантировал им самого горячего участия с моей стороны?». В военном мундире и противогазе, вероятно, изображена гитлеровская Германия, активно заключавшая с 1934 по 1939 годы декларации, пакты и соглашения о ненападении со странами Европы. В их числе не только СССР, но и Великобритания, Франция, Италия, Польша, Румыния. Все они, несмотря на международные договоренности, были втянуты во вторую мировую войну.

Ряд европейских стран старался сохранить нейтралитет. Кому-то, например, Швейцарии и некоторым странам Скандинавского полуострова, это удалось. Остальных Великобритания и Франция активно переманивали на свою сторону. На иллюстрации Кукрыниксов спасательный круг от англо-французских капиталистов больше похож на аркан, затягивающий в омут войны.

Ван Цзинвэй — первый президент Китайской Республики и неоднозначная политическая фигура как для самой страны, так и мирового сообщества. В начале политической карьеры он поддержал Синьхайскую революцию и симпатизировал коммунистам, но позже — резко поменял курс. В 1937 году Цзинвэй согласился сформировать поддерживаемое Японией коллаборационистское «марионеточное» правительство в Нанкине и стать главой страны.



Карикатура Юлия Ганфа иллюстрирует пословицу «Кому война, а кому мать родна». Художник изобразил, как война приносит прибыль магнатам, владеющим оборонно-промышленными предприятиями, и подписал рисунок «Выплата дивидендов (на заседании акционеров военных предприятий)». Во время войны работы Ганфа будут публиковаться в журналах «Фронтовой юмор», «Фронтовая иллюстрация». После войны он работал в газете «Правда» и журнале «Крокодил».

Рисунки могли не только высмеивать, но и вызывать гордость. К примеру, в этой иллюстрации Бориса Ефимова показывается, что граница СССР на замке. Можно преодолеть труднейшие горные маршруты, но невозможно пройти незамеченным мимо доблестных советских пограничников.

А здесь изображен польский поход Красной Армии, или «Освободительный поход РККА», как его именовали в советской пропаганде. В ходе блицкрига (военная операция длилась с 17 сентября по 5 октября 1939 года) часть западных польских земель перешла в состав Украинской и Белорусской ССР (в качестве Западной Украины и Западной Белоруссии соответственно). Захват территорий соседнего государства был обставлен как победа в классовой борьбе и освобождение от феодально-капиталистических оков.

Подпись-диалог к карикатуре:

— Как стреляли?

— Из ста возможных — сто вельможных.

Это уже карикатура-назидание, все от того же Бориса Ефимова. «Хорошо летаешь, да где-то сядешь!» — цитирует русскую пословицу строгий заводской управленец и указывает пальцем на «летуна», прикрывающего свои прогулы и смены мест работы какими-то справками и отписками.

В одной из предыдущих статей спецпроекта мы писали, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. для рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях 7-часовой рабочий день был заменен на 8-часовой, без доплат и пересмотра окладов. Найти в этом негативном инфоповоде позитивные стороны — настоящее искусство. Пример тому — карикатура Льва Смехова, дополненная стихами Александра Безыменского:

«Язык сравнения — прост и очень точен

Вот диаграмма. Ясно видно в ней,

Что наш рабочий день любых других короче,

Хотя он стал на час длинней».

На рисунке советский 8-часовой рабочий день выгодно отличается от трудовых норм в Японии (14 часов), Англии и Франции (12 часов).

На этом оптимистическом сравнении «Страничка юмора» завершается, а вместе с ней — и сам настольный календарь. Еще раз благодарим, что читали и комментировали проект «Жить в сорок первом»!