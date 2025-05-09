Panasonic Holdings заявила о сокращении штата на 10 тыс. человек

Фото: Мария Зверева

Корпорации Panasonic Holdings заявила о намерении сократить штат на 10 тыс. мест в рамках своей реструктуризации. Об этом сообщают японские СМИ.

По данным телеканала NHK, сокращения затронут 5 тысяч человек в самой Японии и столько же за рубежом. Сокращения в основном затронут отдел продаж и административные отделы. Деловое издание «Никкэй», в свою очередь, подчеркивает, что основное сокращение произойдет в отчетный период, заканчивающийся в марте 2026 года. По состоянию на март 2024 года численность сотрудников группы Panasonic составляла около 228 тысяч человек по всему миру, то есть сокращение затронет 4% от всего штата, уточняет газета.

— Принять решение о сокращении штата было нелегко. Я несу полную ответственность за эту меру, — приводит «Никкэй» слова главного исполнительного директора корпорации Юки Кусуми.

Директор также заявил, что намерен сократить свой бонус по итогам финансового года на 40%.

Кроме того, по данным японской прессы, Panasonic Holdings рассматривает возможность продажи или выхода из своего убыточного телевизионного бизнеса, а также ликвидации своей дочерней компании Panasonic, которая занимается бытовой техникой, кондиционированием воздуха и освещением, и разделения ее на несколько других предприятий.

Елизавета Пуншева