Мексика подала иск к Google
Мексика подала иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия «Залив Америки» вместо Мексиканского залива. Информацию подтвердила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Сразу после того как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
— Иск (против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия «Залив Америки», — прим. ред.) уже подан. Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждем следующего ответа, — заявила Шейнбаум на пресс-конференции в Мехико.
По ее словам, Мексика требует от Google строго соблюдать обозначения, утвержденные правительством США, согласно которым новое название может использоваться только для части залива, относящейся к американской континентальной платформе. Шейнбаум уточнила, что руководство в Мехико не возражает против права властей в Вашингтоне переименовывать географические объекты в пределах своей юрисдикции, однако категорически отвергает распространение этих названий на территорию других государств, что противоречит международным нормам.
— Мы настаиваем: у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы, — подчеркнула Шейнбаум.
Руководство в Мехико потребовало, чтобы компания Google внесла исправления в цифровую картографию и восстановила название Мексиканского залива для тех районов акватории, которые принадлежат Мексике и Кубе.
Напомним, Россия также предъявляла иск к Google. Общая сумма исковых заявлений в отношении компании от российских организаций достигла значения в 2 ундециллиона рублей — числа с 36 нулями.
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