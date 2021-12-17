Спасибо Федотову. Сборная России со скрипом добывает победу над Швецией, но к уровню хоккея есть вопросы

Три главных итога Кубка Первого канала на экваторе турнира

Уже две игры позади у российской сборной на домашнем этапе Еврохоккейтура. Накануне команда Алексея Жамнова принимала Швецию (1:0), и это уже более серьезный экзамен в отличие от стартовой встречи с «европейскими» канадцами (4:3). Лишь одна заброшенная шайба в матче — лучший показатель, насколько плох уровень хоккея в Европе без НХЛ, и нынешний Кубок Первого канала это демонстрирует. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги турнира для россиян после первой половины турнира.

Дебют Жамнова получился смазанным, но повод похвастать для ФХР он все же добыл

Канада — хоть и неофициальный, а бонусный участник российского этапа Еврохоккейтура, но именно ее можно смело называть главным раздражителем для сборной России на этом Кубке Первого канала. По случаю очного матча с «кленовыми листьями» в ФХР даже поднатужились и выдали очередную ретро-форму по эскизам той, в которой сборная СССР брала первое «золото» Олимпийских игр.

Уже только этот факт показывал, насколько для отечественной Федерации хоккея был важен этот матч. Никакой годовщины этим декабрем той победы нет. Но очень уж Третьяку и Ротенбергам было важно обыграть канадцев в памятной форме. Такая прыть ФХР в стремлении показать люду победу над Канадой легко объяснима. На майском чемпионате мира в Риге наша сборная канадцам уступила, а продемонстрировать ответную расправу — задача сверхважная для боссов.

Пусть и состав у Канады далеко не тот, и тренер другой. Ну а что? Обещали — сделали. Как написал в «сторис» Instagram после игры вице-президент ФХР Роман Ротенберг: «После ЧМ обещали победить Канаду. Канаду победили! За свои слова отвечаем»

Instagram Романа Ротенберга

Впрочем, даже наспех собранная из игроков КХЛ и «европейцев» Канада серьезно потрепала Алексею Жамнову и его помощникам нервы в дебютном поединке на мостике. «Кленовые листья» частенько забирали контроль над шайбой и оказывали серьезное давление на ворота Федотова, а в концовке едва не сравняли. Но довольно слабая игра вратаря Погге из «Кельна» позволила россиянам забрать этот матч «на тоненького» — 4:3.

— Матч был дебютом для нашего тренерского штаба, — говорил Жамнов на послематчевой пресс-конференции. Было много новых ребят. Что-то получилось. Были провалы во втором и третьем периодах. А так в целом ребята молодцы.



<...> Игрокам раздали тактические схемы, там ничего сложного, просто осуществить все за одну тренировку тяжеловато. Мы сегодня хотели добиться плотности между нападающими и защитниками. Во втором периоде мы это потеряли, начали пропускать атаки. Потом все вернули, — объяснял Алексей Жамнов проседание своей команды в третьем периоде.

Этот турнир в очередной раз подтверждает, что НХЛ на Олимпиаде крайне необходима

После того, как россияне использовали игру с «кленовыми листами» в качестве лакмусовой бумаги для болельщиков, не слишком разбирающихся в составах Канады, а также в качестве «пробы пера» для нового тренерского штаба, им предстоял уже более серьезный экзамен.

Сборная Швеции не собиралась с чистого листа, а подошла к турниру почти в таком же составе, как и на Кубке Карьяла. И начали скандинавы игру заметно интереснее, чем россияне. Быстрее атаковали, забегали за спины, и выкатывались вдвоем на вратаря, бросали... Но.

Несмотря на обилие голов в матче первом (4:3) с Канадой и сдержанность на шайбы в матче втором (1:0) с Швецией, обе игры можно охарактеризовать двумя словами — много брака. Причем в исполнении всех команд. И к сожалению это наша возможная реальность на будущей зимней Олимпиаде. Не секрет, что НХЛ может не отпустить своих игроков в Пекин. И в таком случае подобный уровень хоккея мы увидим на олимпийском турнире.

Фото: fhr.ru

Что касается победы России, то это тот случай, когда можно сказать: выиграли не благодаря, а вопреки.

Например, втором периоде оборонительная линия сборной России, что называется, поплыла. Трижды шведы выскакивали «два в одного» с вратарем Иваном Федотовым после ошибок защитников. Причем ошибались и такие мастодонты, как Вячеслав Войнов с Никитой Нестеровым. Стал ошибаться даже безусловная звезда отечественного хоккея Дамир Шарипзянов, который упускал шайбу из под контроля у своих ворот, и только Иван Федотов подчищал за защитником «Авангарда» (благо потом Дамир на себя разозлится и полностью перекроет свой пятак).

Пожалуй, только голкипера ЦСКА и можно выделять как отыгравшего безупречно и главного творца этой трудовой победы.

Александр Кадейкин — out?

Перед началом Кубка Первого канала-2021 мы с разочарованием отмечали, что в этом составе сборной России представителей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» — кот наплакал. У Уфы на этом турнире и вовсе только один представитель — Александр Кадейкин. Но и тот опал под ротацию, и почему-то оказался не нужен на матч с «тре крунур».

Зато в составе оказались, например, такие нападающие, как Павел Карнаухов из ЦСКА (5 шайб за 31 игру в регулярном чемпионате КХЛ) или Кирилл Семенов, едва вернувшийся из-за океана в КХЛ и пока не забивавший в нынешнем сезоне за «Авангард». Логику тренерского штаба уловить сложно.

Фото: fhr.ru

Александр Кадейкин не выглядел белой вороной в игре с Канадой. Да, третья тройка нападения (Вовченко — Кадейкин — Плотников), которой дирижировал уфимец, результативными действиями не отметилась, но из общей картинки не выпадала. Ждем игру с чехами уже завтра, чтобы оценить, насколько глубоко в запас сел Александр.

Эрик Добролюбов