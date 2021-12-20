Россия на Кубке Первого канала: трофей не выиграли, так хоть зрелище спасли

Главные итоги домашнего этапа Евротура для сборной России

Фаворитом сборная России к заключительному матчу на Кубке Первого канала не подходила. Финляндия — именно она была соперником — давно стала настоящим проклятием для наших команд на разных турнирах. Как показала игра, команду Жамнова вновь затянула фирменная вязкая игра, и Кубок был упущен (2:3 ОТ). Однако даже в этом поражении больше плюсов, чем минусов, как на турнире в целом. Тренеры пробуют всех игроков, ищут сочетания и готовы идти ва-банк, даже когда на кону результат — трофей турнира. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги Кубка Первого канала — первого турнира для нового тренерского штаба.

Вязкая Финляндия и риск в овертайме

Чтобы победить на домашнем турнире, команде Алексея Жамнова нужно было выигрывать финнов при любых раскладах. Даже несмотря на разное количество проведенных игр.

Но на деле оказалось все не так просто. Финляндия уже давно слывет самым неудобным соперником для наших команд. Два года назад в Братиславе выбивали в полуфинале с чемпионата мира, оставляли без медалей на домашней Олимпиаде в Сочи. Да и на более мелких турнирах финны всегда были очень «душной» командой, которая навязывала свой вязкий хоккей и не давала играть. Особенно хорошо у них это получается именно с нашими сборными.

До старта игры российские болельщики не без едкости подшучивали, что раз Россия играет в ретроформе сборной СССР, то тут без шансов должна быть победа с двузначным отрывом в счете, как это было в те времена. Кто ж знал, что ФХР заиграется настолько, что подготовит к заключительной игре очередную ностальгическую экипировку — на этот раз 60-х годов, в которой советская сборная выигрывала две Олимпиады. А это еще большая ответственность игроков.

Однако на деле мы вновь увидели плотный и вязкий хоккей от финнов, и российская сборная в нем увязла по самые свитера. Показателем того, насколько это было несмотрибельно, являются три из четырех шайбы в оба ворота, заброшенные после многократного «копания» на пятаке. О такой роскоши, как выход «два в одного» после комбинаций на скорости, никто подумать не мог.

Вероятно, чувство некоторой вины и недосказанности за скучную ничью в основное время вынудило тренерский штаб пойти на авантюру (очевидно, инициатором был Федоров, практикующий это с ЦСКА в КХЛ) и снять вратаря в овертайме. Такая традиция советской сборной не сыграла: Маннинен убежал на пустые ворота, а фол последней надежды подарил финнам победу.

«Посыл был выиграть. Здесь была возможность выиграть. Сергей Федоров практикует это у себя в клубе. В этой ситуации сказалась концентрация, четыре игры за пять дней, усталость накладывается», — объяснял после игры главный тренер сборной Алексей Жамнов.

Финляндия в очередной раз взяла победу над Россией за счет своего фирменного, вязкого и методичного хоккея и лишила нашу команду победы на очередном турнире. Пусть и товарищеском. Можно, конечно, поругать тренерский штаб за пижонство в овертайме, но согласитесь — благодаря дополнительной пятиминутке мы получили настоящие хоккейные эмоции после 60 минут мучений. Забота о зрителях на малозначимом турнире — отличный знак от нового тренерского штаба. Однозначно плюс Жамнову, Федорову и компании.



«В этой ситуации сказалась концентрация, четыре игры за пять дней, усталость накладывается», — объяснял после игры главный тренер сборной Алексей Жамнов. Фото fhr.ru

Сборная прибавляла по ходу турнира даже на фоне постоянной ротации

Подводя первые итоги на экваторе турнира, мы отмечали, что в целом уровень хоккея на турнире не впечатляет. Это касалось и наспех собранных канадцев, и шведов, так и не сумевших забросить Ивану Федотову.

Однако уже к игре с опытными чехами мы увидели команду, которая растет. Появилась цельная и, главное, активная игра, заставлявшая соперника теряться: каждый искал своего игрока и давил на него по всей площадке, защитники поджимали нападающих соперника еще в средней зоне. И это учитывая, что Алексей Жамнов и его помощники постоянно тасуют состав, чтобы дать поиграть всем вызванным хоккеистам.

Еще интереснее практика использования сдвоенных центров. И если в начале турнира это было только в первой ударной тройке, то к матчу с Чехией четвертая тройка полностью была собрана из центральных нападающих.

Менялась в течение турнира собственно и та самая первая тройка. Жамнов то убирал Гусева от Шипачева подальше (как итог — одна шайба за матч), то снова ставил — и это работало. К третьей игре тройка Гусев — Шипачев — Григоренко выглядела мощнейшей.

Ну а ко вчерашнему заключительному поединку тренерский штаб подготовил еще один сюрприз для финнов: на старте вышли Кадейкин — Марченко — Чибисов. А в центр к Гусеву и Григоренко почему-то попал Карнаухов. Сыграло не очень: Никита Гусев явно далек от той формы, в которой он улетал за океан.

В заключительной встрече с финнами с первых минут в рамке вновь оказался вратарь ЦСКА Иван Федотов. Фото fhr.ru

Тимур Билялов так и остался ненужным сборной

В заключительной встрече с финнами с первых минут в рамке вновь оказался вратарь ЦСКА Иван Федотов. Как мы и предсказывали, представительство «армейского» руководства среди советников тренерского штаба наверняка имеет место. Однако и сам голкипер своей игрой показал, что он достоин быть первым номером.

Тимур Билялов получил за весь турнир два периода в матче с Чехией, и даже в этом заведомо выигранном поединке тренеры сменили неплохо отстоявшего казанца на Александра Самонова.

«Счет позволял, было принято решение дать Самонову почувствовать игру, — сказал Жамнов. — Это сыграло в большой плюс, это держало нас в игровой дисциплине. Играли по заданию. Вчера была передышка, ребята уже лучше понимают требования», — говорил на послематчевой пресс-конференции Алексей Жамнов.

Есть подозрение, что штаб лишь дал отыграть двум голкиперам для галочки, мол, дали отыграть всем приглашенным. Но о доверии Тимуру Билялову речи явно не идет.

Эрик Добролюбов