Последняя репетиция перед Олимпиадой: Кубок Первого канала с Канадой в качестве бонуса

Если НХЛ не отпустит игроков, то в Москве мы увидим генеральный «прогон» олимпийского хоккейного турнира

Уже сегодня в Москве стартует экспериментальный Кубок Первого канала. В российском этапе Евротура примет участие сборная Канады, которая таким же образом готовилась четыре года назад к Олимпиаде в Пхенчхане. А учитывая, что НХЛ продолжает размышлять, отпускать ли в Китай хоккеистов, этот турнир может стать той самой генеральной репетицией хоккейного турнира на будущей Олимпиаде. Спортивная редакция «Реального времени» приводит все расклады перед турниром. Кого Россия потеряла, чем интересны канадцы и почему в национальной команде так мало хоккеистов из Казани и Уфы?

Что ждать от сборной Канады?

Именно с поединка против канадцев начнет домашний этап Еврохоккейтура сборная России под руководством Алексея Жамнова.

Тот состав сборной «кленовых листьев», что мы увидим на льду «ЦСКА Арены» в ближайшие четыре дня можно условно называть «запасной сборной». Это та команда, что может отправиться в Пекин на Олимпийские игры, если НХЛ все-таки решит не отпускать своих хоккеистов в Китай.

Точно так же канадцы готовились и к корейским Играм, когда отправили на КПК сборную, собранную в основном из игроков клубов Континентальной хоккейной лиги, и благополучно финишировали на последнем, пятом месте.

На этот раз картина практически та же: аж семнадцать хоккеистов из клубов КХЛ отыграют за Канаду в Москве. Самые заметные Корбен Найт из «Авангарда», Эрик О'Делл из московского «Динамо» и Джордан Уил из «Ак Барса». Также в канадской команде такие звезды Континентальной лиги, как Робинсон, Майе, Карри, Одетт и Спунер. А Эдди Паскуале из ярославского «Локомотива» наверняка займет место в воротах канадцев в матче с нашей сборной. Разбавлены хоккеисты КХЛ канадцами, выступающими в Германии, Швеции и Чехии.

Фаворитом эту сборную назвать нельзя, но фамилии действительно впечатляют. Каждый из легионеров является лидером в командах верхнего эшелона Континентальной хоккейной лиги. Другой вопрос, что никто из них никогда друг с другом в одной команде не играл. Эдакая солянка из «кленовых листьев». А возглавит ее прославленный тренер-франкофон Клод Жюльен, не так давно возглавлявший «Монреаль».



К матчу с Канадой россияне готовились в таких сочетаниях:

Вячеслав Войнов — Дамир Шарипзянов, Кирилл Марченко — Вадим Шипачев — Андрей Чибисов;

Артем Минулин — Егор Яковлев, Михаил Григоренко — Павел Карнаухов — Сергей Толчинский;

Александр Елесин — Никита Нестеров, Егор Коршков — Артем Анисимов — Артур Каюмов;

Алексей Марченко — Александр Никишин, Даниил Вовченко — Александр Кадейкин — Сергей Плотников.

А вратарь Александр Самонов и нападающий Кирилл Семенов в занятиях участие не принимали, а Никита Гусев пропустил тренировку из-за простуды.

Сборная России на Кубке Первого канала: потери по всем фронтам

Российская сборная перед турниром потеряла одного из самых ярких нападающих КХЛ — нападающего Андрея Кузьменко, а также казанца Воронкова и динамовца Галиева. Отвалился в последний момент и форвард ЦСКА Антон Слепышев. У него тоже травма. Нападающий получил повреждение в матче против «Торпедо» во время схватки с Кириллом Ураковым.

Из вылетевших наиболее серьезной потерей кажется разве что форвард «Динамо» Станислав Галиев, который стал отличной заменой ушедшему Яшкину и на пару с Шипачевым являются ведущей парой нападающих в КХЛ. Пожалуй, именно на этих двоих и была основная надежда очередного тренерского штаба российской сборной.

Зато потери обошли стороной оборонительную линию. Здесь звездные защитники Континентальной лиги Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Егор Яковлев.

Есть большие вопросы и к вратарской линии. Российские голкиперы в КХЛ не блещут, так что тренерам пришлось выбирать из бэкапов и тех, кто делит первый номер с равноценными вратарями.

Приятной неожиданностью стал выход казанца Тимура Билялова. Насколько тренеры готовы доверить ему место первого номера, определить сложно — вратарская линия в этом ростере сборной довольно ровная. В составе есть вратарь ЦСКА Иван Федотов и Александр Самонов из СКА.

А учитывая, что президент ЦСКА Игорь Есмантович является советником Жамнова, а вице-президент СКА Роман Ротенберг занимает пост главы штаба сборной, невольно закрадывается предположение, что Тимур здесь не в приоритете. Плюс у Федотова лучшая статистика из всей тройки — он собирает 93%, сместив Рейдеборна в глубокий запас.

Всего три хоккеиста из Казани и Уфы и вновь засилье «армейцами»

Все меньше и меньше становится представительство «Ак Барса» в составах национальных команд. Если раньше из Казани хотя бы ездили представители шведской и финской сборной, и если повезет — российской, то в нынешнем году, как выяснилось вчера, ни одного представителя казанской школы не поедет на молодежный чемпионат мира в Канаде, и лишь два представителя уфимского «Салавата Юлаева». Представителей из взрослой команды «Ак Барса» на КПК лишь двое.

Изначально на Кубок Первого канала должны были отправиться Тимур Билялов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, а также экс-барс Станислав Галиев. Если с Воронковым все очевидно — травма, нанесенная Петром Хохряковым, аукнулась тому месяцем отсутствия на льду, то почему Алексей Жамнов и Илья Ковальчук решили отказаться от услуг Галиева, так никто не пояснил.

«Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева и Андрея Кузьменко в составе сборной России заменят Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артем Анисимов», — сообщили в пресс-службе национальной команды.



Из Уфы на московский турнир отправился и вовсе один хоккеист. Это Александр Кадейкин, который активно пытается составить конкуренцию уфимским финнам в своем втором звене, и периодически у него это получается отлично. Есть надежда, что шанс Кадейкину наконец-то дадут, ведь это один из немногих креативных центров среди россиян в КХЛ.