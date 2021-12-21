ФАС заблокировала торги по строительству Центра борьбы в Уфе за 5,3 миллиарда

Наряду с этим отменены аукционы еще ряда крупных проектов — из-за массы нарушений антимонопольного законодательства

В Башкирии отменили итоги госзакупки по выбору подрядчика для строительства Центра борьбы за 5,29 млрд рублей — ФАС требует начать аукцион заново. В мэрии Уфы заверили, что приложат все усилия, чтобы сдать спорткомплекс вовремя, как и планировалось — к 450-летию столицы в 2024 году. Между тем под конец года антимонопольщики заблокировали еще ряд крупных тендеров, например, по закупке медоборудования за треть миллиарда и ремонт трассы М-5 за 7 млрд. В причинах разбирался корреспондент «Реального времени».

«Под требования подходит оборудование только одного производителя»

В декабре ФАС отменила закупки Минздрава Башкирии начальной стоимостью 327,9 млн рублей. Причиной стали нарушения антимонопольного законодательства, выявленные в ходе проверок по жалобам участников закупок.

— Как было установлено, в каждом аукционе под требования документации подходит оборудование только одного производителя. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе. В действиях организатора закупок также усматриваются признаки административного нарушения порядка осуществления закупок товаров, — сообщила пресс-служба Башкортостанского УФАС России.

Речь идет о четырех тендерах Минздрава, которые были объявлены в ноябре 2021 года. Аукционы состоялись 25 и 26 ноября. Для больниц республики закупали два аппарата для ингаляционного наркоза и два комплекта электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии.

В декабре ФАС отменила закупки Минздрава Башкирии начальной стоимостью 327,9 млн рублей. Фото: pravdapfo.ru

УФАС признало обоснованными жалобы, поступившие от уфимской компании ООО «УТМ-Сервис». Заявитель указал, что в технической документации были перечислены конкретные параметры оборудования, которые не позволяли участвовать в закупках поставщикам товаров других производителей. В частности, в описании эндоскопического оборудования содержатся требования, которые позволяют идентифицировать товар немецкого производителя.

— Включив в техническое задание документации об аукционе параметры, свойственные только эндоскопическому оборудованию производства «Карл Шторц ГмбХ и Ко.», заказчик ограничил любые возможности предложить к поставке любого иного производителя эндоскопического оборудования, что противоречит закону «О защите конкуренции», — говорится в определении.

Борьба за строительство Центра борьбы

Антимонопольщики нашли нарушения и в конкурсе по определению подрядчика на строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в Уфе за 5,29 млрд рублей. Управление капитального строительства Башкирии по предписанию ФАС России отменило протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупках.

Конкурс объявили 29 октября. Рассмотрение вторых частей заявок сначала назначили на 8 декабря, но затем срок подачи заявок был продлен до 13 декабря. По предписанию ФАС, продление срока подачи заявок отменено, антимонопольщики потребовали объявить аукцион заново. Так что город вновь ждет заявки участников, теперь до 14 января 2022 года.

Центр борьбы — один из главных объектов, которые планируется сдать к юбилею Уфы. Фото: vk.com

Согласно условиям работы необходимо завершить до 30 марта 2024 года. Центр борьбы — один из главных объектов, которые планируется сдать к юбилею Уфы. Его площадь должна составить 29 тыс. кв. метров, а расположится объект в квартале улиц Гареева, Архитектора Рехмукова, Нуреева и Комсомольской.



6 декабря ФАС признала частично обоснованной жалобу уфимского ООО «Стройуниверсал» на закупку, обязав заказчика привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями закона о контрактной системе в сфере закупок и назначить новую дату проведения конкурса.

Обоснованными были признаны три довода «Стройуниверсала» из девяти. В частности, антимонопольная служба признала нарушением закона о контрактной системе с наличием признаков административного нарушения тот факт, что заказчик и уполномоченный орган установили в конкурсной документации ненадлежащий порядок оценки заявок, требование к минимальной стоимости контрактов, а также требования о предоставлении всех приложений. Также комиссия ФАС признала обоснованным и довод о том, что заказчик установил неправомерное требование к использованию материалов местных производителей, применению полимерной арматуры и кабельной продукции с определенными характеристиками. Антимонопольная служба в своем решении отмечает, что закон о контрактной системе запрещает установление таких параметров товара, которым в совокупности соответствует товар конкретного производителя.

Комиссия сделала вывод, что в проекте госконтракта неправомерно установлено условие о том, что контракт заключается в простой письменной форме при том, что заключение контракта по конкурсу происходит с использованием единой информационной системы.

На действия заказчика ФКУ Упрдор «Приуралье» поступила жалоба от ООО «Регион Кадастр Юг». Фото: Андрей Старостин/bashinform.ru

Итоги конкурса по строительству трассы М-5 отменили

Ранее «Реальное время» уже рассказывало о трудностях при поиске подрядчика для семимиллиардного тендера на ремонт трассы М-5. 13 декабря стало известно, что итоги конкурса на проведение кадастровых работ будут пересмотрены. На действия заказчика ФКУ Упрдор «Приуралье» поступила жалоба от ООО «Регион Кадастр Юг».

— Учреждение проводило конкурс на выполнение комплексных земельно-кадастровых работ. Кадастровые работы планировалось провести на участках трассы М-5 «Урал». Как было установлено, ООО «Регион Кадастр Юг» незаконно отстранено от участия в конкурсе. Заказчик не указал четкого обоснования принятого решения по отклонению заявки, а представил лишь общую формулировку. «Приуралье» выдано предписание об устранении допущенных нарушений, путем пересмотра итогов конкурса, — сообщается на сайте Башкортостанского УФАС.

«Это системные ошибки»

Словом, заблокированных из-за нарушений торгов за последние полмесяца было достаточно. Экономист и политолог Рустем Шайахметов в разговоре с «Реальным временем» предположил, что столь частые ошибки заказчиков в документации и отмены конкурсов могут происходить не только из-за недостаточной квалификации кадров, но и из-за банального страха корректировать действия руководства:

— Это системные ошибки, связанные с явными признаками нарушений федеральных законов. Очень низкое качество правовых актов, конкурсной документации, в которой часто видно невооруженным взглядом. Дело не только в низкоквалифицированных кадрах. А в принципах решения. Все боятся ослушаться руководство, даже если оно явно не право. Даже боятся сообщить о возможной ошибке, — подчеркнул Рустем Шайахметов.

Экономист Всеволод Спивак уверен, что даже если конкурс пройдет без претензий со стороны антимонопольной службы, условия некоторых закупок таковы, что выполнить их в срок — нереально.

— Я сегодня ночью посмотрел условия конкурса на капитальный ремонт инженерных сетей IQ-парка. Результаты конкурса подведены 10 декабря, а работы должны быть закончены уже 25 декабря. Если строго следовать конкурсной документации и закону, то времени, собственно, на поставку материалов, оборудования и ремонт совсем нет. Кажется, что появление таких конкурсов не может быть случайностью. Можно вспомнить еще целый ряд аукционов, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, — рассказал «Реальному времени» Всеволод Спивак.

Разбирая подробности конкурса по ремонту сетей для IQ-парка, экономист отмечает, что согласно условиям капитальный ремонт систем по всему зданию площадью 8 тысяч квадратных метров нужно выполнить за 2 недели:

— За это время вы должны закупить все материалы и оборудование и произвести все работы. В конкурсной документации есть локальные сметные расчеты и там есть много-много листов расчетов с перечислением видов работ. И да, это не просто поставка оборудования, в том числе это и строительные работы. Подрядчик должен отремонтировать, в том числе, систему речевого оповещения и управления эвакуацией, силовое электрооборудование, систему водоснабжения и канализации, кондиционирования, противодымовой вентиляции, отопления, комплексную систему безопасности, автоматическую установку водяного пожаротушения, сети связи. Возможно ли это сделать за две недели? С учетом поставки необходимых материалов и оборудования?

Вместе с тем, если соблюдать все формальности, предусмотренные законодательством, справиться нужно не за две недели, а гораздо быстрее:

— Договор по результатам конкурса может быть заключен не ранее десяти дней с момента размещения протокола по конкурсу. Итого, если протокол конкурса составили 10 декабря, то до 20 декабря подрядчик не сможет заключить договор. И без договора приступать к работам нельзя (более того, подрядчика без договора и допускать нельзя на объект, даже если он безбашенно хочет начать работы без договора). Новая формулировка звучит так: «Можно ли за пять календарных дней (с учетом необходимости приобретения и доставки материалов и комплектующих) сделать капитальный ремонт инженерных систем здания площадью 8 тысяч квадратных метров (площадь точно не помню, но порядок цифр такой)?

Но задачу еще можно облегчить. После подписания договора, подрядчик должен предоставить заказчику план производства работ. «А заказчик должен его согласовать. Итого, времени на производство собственно работ остается... один день! Один день на капитальный ремонт инженерных систем многоэтажного многотысячного здания», — резюмирует Всеволод Спивак.