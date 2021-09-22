Семимиллиардный тендер на ремонт трассы М-5 в Башкирии разыграют с третьей попытки

После реконструкции дорога станет скоростной, однако торги уже несколько раз срывали жалобами

Фото: Андрей Старостин/bashinform.ru

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора вновь ищет подрядчика на строительство и реконструкцию федеральной трассы М-5 в Башкирии. Начальная цена контракта определена в 6,79 млрд рублей, средства будут выделены из российского бюджета. Трассу расширят до четырех полос и обустроят согласно категории IБ — скоростная автомобильная дорога. Однако торги уже несколько раз срывали жалобами и последующими проверками, так что сейчас тендер объявляют в третий по счету раз и принимают заявки до 29 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тендер с третьей попытки

Результаты конкурса отменяли уже дважды. Первый тендер на реконструкцию 16,4 километра трассы М-5 «Урал» в Благоварском районе был объявлен еще в начале июля со стартовой ценой 6,8 млрд рублей. Победа досталась компании ОАО «Хотьковский автомост» из Сергиева Посада. Подмосковная организация снизила цену на 0,18% — до 6,78 млрд рублей.

Научно-производственное объединение «СервисДорСтрой» подало жалобу, в которой отметило несоответствие документации тендера его формату. Претензии компании были признаны обоснованными. Антимонопольная служба обязала заказчика отменить протоколы определения подрядчика.

ФКУ Упрдор «Приуралье» внесло изменения в конкурсную документацию, а через 2 недели отменило определение поставщика. Новые торги в форме запроса предложений были объявлены на следующий день. «СервисДорСтрой» посчитал это нарушением, так как предыдущий тендер не признали несостоявшимся, и подал новую жалобу. Конкурс был заблокирован снова. Актуальный на данный момент тендер был объявлен 7 сентября.

Первый тендер на реконструкцию 16,4 километра трассы М-5 «Урал» в Благоварском районе был объявлен еще в начале июля. Победа досталась компании ОАО «Хотьковский автомост» из Сергиева Посада. Фото: hamost.ru

Увеличится число полос и появятся новые развязки

Подрядчик должен реконструировать 16,4 километра дороги до 30 сентября 2024 года. Гарантия на земляное полотно, верхний слой покрытия из цементобетона, мосты, путепроводы и металлические конструкции должна составлять 8 лет, а на верхний слой покрытия из асфальтобетона — 4 года.

Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Марат Сайфиев сообщил «Реальному времени» о подробностях реконструкции:

— Специалистам необходимо будет расширить дорогу с двух до четырех полос движения, построить четыре путепровода, три транспортные развязки, один переезд для сельскохозяйственного транспорта в разных уровнях и два моста через реки Чермасан и Санны. Кроме того, выполнить устройство электроосвещения на всём протяжении участка, установить барьерное ограждение, новые знаки, нанести горизонтальную разметку, установить четыре автобусные остановки и построить площадки отдыха.

Марат Сайфиев также отметил, что в результате выполненных работ данный участок автодороги М-5 будет соответствовать требованиям IБ технической категории, то есть скоростной автомобильной дороги.

Специалистам необходимо будет расширить дорогу с двух до четырех полос движения, построить четыре путепровода, три транспортные развязки, один переезд для сельскохозяйственного транспорта в разных уровнях и два моста через реки Чермасан и Санны. Фото: hamost.ru

Будет ручная работа

Стоимость работ очень удивила жителей республики. По мнению многих автовладельцев, сумма слишком завышена для реконструкции дорожного участка такой длины:

— Такие деньги на 16 километров? — задается вопросом Руслан Якупов.



— 414 миллионов на 1 километр! — подсчитал Тимур Нуртдинов.

Кого-то не устраивают темпы работ, Радик Ганеев убежден, что реконструкцию можно провести гораздо быстрее: «Один рабочий с лопатой там что ли будет укладывать 16 километров дороги? Что там можно делать 3 года? Похоже, будет ручная работа».

— В Китае несколько огромных развязок за полгода строят. Почему у нас делают так дорого и при этом так долго? — возмущается Гузель.

Ольга Гурина замечает, что, несмотря на большие затраты, результаты дорожных работ часто не отличаются качеством: «Да за такие деньги эти дороги должны служить вечно, а у нас что? Асфальт растает вместе со снегом?».

Вместе с тем, некоторые отмечают важность ремонта и расширения трассы.

Игорь Исаков уверен, что реконструкция позволит значительно сократить число аварий: «Пусть делают. У нас большинство аварий из-за того что вылетают на встречку. По двухполосным дорогам ездить страшно, некоторые безбашенные гонят чуть ли не под 200 и на обгон выходят постоянно».



Рузиль Сайфутдинов в свою очередь пытается более детально разобраться в подробностях: «Народ, 16 километров — это не просто же асфальт проложить. Земляные работы для строительства развязок очень дорогие, электроопоры поставить, мосты. Это реконструкция, а не ямочный ремонт!».