Семимиллиардный тендер на ремонт трассы М-5 в Башкирии разыграют с третьей попытки
После реконструкции дорога станет скоростной, однако торги уже несколько раз срывали жалобами
Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора вновь ищет подрядчика на строительство и реконструкцию федеральной трассы М-5 в Башкирии. Начальная цена контракта определена в 6,79 млрд рублей, средства будут выделены из российского бюджета. Трассу расширят до четырех полос и обустроят согласно категории IБ — скоростная автомобильная дорога. Однако торги уже несколько раз срывали жалобами и последующими проверками, так что сейчас тендер объявляют в третий по счету раз и принимают заявки до 29 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».
Тендер с третьей попытки
Результаты конкурса отменяли уже дважды. Первый тендер на реконструкцию 16,4 километра трассы М-5 «Урал» в Благоварском районе был объявлен еще в начале июля со стартовой ценой 6,8 млрд рублей. Победа досталась компании ОАО «Хотьковский автомост» из Сергиева Посада. Подмосковная организация снизила цену на 0,18% — до 6,78 млрд рублей.
Научно-производственное объединение «СервисДорСтрой» подало жалобу, в которой отметило несоответствие документации тендера его формату. Претензии компании были признаны обоснованными. Антимонопольная служба обязала заказчика отменить протоколы определения подрядчика.
ФКУ Упрдор «Приуралье» внесло изменения в конкурсную документацию, а через 2 недели отменило определение поставщика. Новые торги в форме запроса предложений были объявлены на следующий день. «СервисДорСтрой» посчитал это нарушением, так как предыдущий тендер не признали несостоявшимся, и подал новую жалобу. Конкурс был заблокирован снова. Актуальный на данный момент тендер был объявлен 7 сентября.
Увеличится число полос и появятся новые развязки
Подрядчик должен реконструировать 16,4 километра дороги до 30 сентября 2024 года. Гарантия на земляное полотно, верхний слой покрытия из цементобетона, мосты, путепроводы и металлические конструкции должна составлять 8 лет, а на верхний слой покрытия из асфальтобетона — 4 года.
Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Марат Сайфиев сообщил «Реальному времени» о подробностях реконструкции:
— Специалистам необходимо будет расширить дорогу с двух до четырех полос движения, построить четыре путепровода, три транспортные развязки, один переезд для сельскохозяйственного транспорта в разных уровнях и два моста через реки Чермасан и Санны. Кроме того, выполнить устройство электроосвещения на всём протяжении участка, установить барьерное ограждение, новые знаки, нанести горизонтальную разметку, установить четыре автобусные остановки и построить площадки отдыха.
Марат Сайфиев также отметил, что в результате выполненных работ данный участок автодороги М-5 будет соответствовать требованиям IБ технической категории, то есть скоростной автомобильной дороги.
Будет ручная работа
Стоимость работ очень удивила жителей республики. По мнению многих автовладельцев, сумма слишком завышена для реконструкции дорожного участка такой длины:
— Такие деньги на 16 километров? — задается вопросом Руслан Якупов.
— 414 миллионов на 1 километр! — подсчитал Тимур Нуртдинов.
Кого-то не устраивают темпы работ, Радик Ганеев убежден, что реконструкцию можно провести гораздо быстрее: «Один рабочий с лопатой там что ли будет укладывать 16 километров дороги? Что там можно делать 3 года? Похоже, будет ручная работа».
— В Китае несколько огромных развязок за полгода строят. Почему у нас делают так дорого и при этом так долго? — возмущается Гузель.
Ольга Гурина замечает, что, несмотря на большие затраты, результаты дорожных работ часто не отличаются качеством: «Да за такие деньги эти дороги должны служить вечно, а у нас что? Асфальт растает вместе со снегом?».
Вместе с тем, некоторые отмечают важность ремонта и расширения трассы.
Игорь Исаков уверен, что реконструкция позволит значительно сократить число аварий: «Пусть делают. У нас большинство аварий из-за того что вылетают на встречку. По двухполосным дорогам ездить страшно, некоторые безбашенные гонят чуть ли не под 200 и на обгон выходят постоянно».
Рузиль Сайфутдинов в свою очередь пытается более детально разобраться в подробностях: «Народ, 16 километров — это не просто же асфальт проложить. Земляные работы для строительства развязок очень дорогие, электроопоры поставить, мосты. Это реконструкция, а не ямочный ремонт!».
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