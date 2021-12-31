День в истории: архив аудиовизуальных документов Татарстана, досрочный уход Ельцина, взрыв в Магнитогорске

Чем примечательна дата 31 декабря

31 декабря — это не только канун Нового года. Этот день богат и на разнообразные памятные события. В годы Великой Отечественной войны в этот день были освобождены от фашистов Белёв и Житомир. 31 декабря 1970 года случилась авиакатастрофа Ил-18 под Ленинградом, в 1992-м перестала существовать Чехословакия, в 1999 году Борис Ельцин ушел в отставку с поста президента РФ, а в 2018-м в жилом доме в Магнитогорске взорвался газ — трагедия унесла жизни 39 человек. В этот день родились основоположник научной анатомии Везалий, французский живописец Анри Матисс, актеры Семен Фарада и Энтони Хопкинс, народная артистка ТАССР и РСФСР Фатима Ильская, «охотник за нацистами» Симон Визенталь, танцовщик Николай Цискаридзе, телеведущая Регина Дубовицкая. В этот день из жизни ушли английский физик и химик Роберт Бойль, русский издатель и книготорговец Иван Глазунов, первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, советский космонавт, Герой Советского Союза Василий Лазарев.

Одна из первых профессиональных татарских актрис, образование ЦГА АД РТ

31 декабря 1999 года Кабмин Татарстана принял решение об образовании Центрального государственного архива аудиовизуальных документов РТ (ЦГА АД РТ). Здесь собраны исторически значимые для республики аудио-, видео-, кино- и фотодокументы. К настоящему времени здесь накоплено множество интереснейших документов — и на аналоговых носителях, и уже оцифрованных (оцифровка продолжается). Значительная часть фотодокументов поступила в архив от редакций республиканских газет. А среди кинодокументов здесь хранятся одни из первых документальных киносъемок, сделанных в Татарии, — киножурналы «На Волге широкой» Казанской студии кинохроники. Щедро поделилась с архивом кинодокументами и университетская научная библиотека. Но основная часть видеодокументов, хранящихся сегодня в архиве, были переданы телерадиокомпанией «Новый Век».

Фото wikipedia.org

32 декабря 1902 года родилась Фатима Ильская, народная артистка РСФСР и Татарской АССР, которая стояла у истоков профессионального татарского театра. Ей довелось поработать с легендарными Гульсум Болгарской и Сахибжамал Гизатуллиной-Волжской, которые были на 10 лет старше ее. Фатима Ильская провела на сцене 68 лет! Начинала в 1915 году в Оренбурге, где в то время работала татарская драматическая труппа «Ширкат». С 1916 года она была актрисой труппы «Сайяр» и работала под руководством Габдуллы Кариева. В 1921—1923 годах жила и работала в Ташкенте, там играла в татарском театре. А с 1923 года служила в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала. Актриса играла там до самой своей смерти, до 1983 года! Ее называют одной из основоположниц национального сценического искусства. Оригинальный творческий почерк актрисы отмечали критики и обожали зрители.



Первая междугородняя телефонная линия, начало чеченской операции, досрочный уход Ельцина

31 декабря 1898 года в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва. Ее протяженность была целых 660 км, на тот момент это была самая длинная телефонная линия в Европе! Открывали линию торжественно и пышно. В Петербурге по этому поводу отслужили молебны, а министр внутренних дел Иван Горемыкин публично поднял бокал шампанского за здоровье императора. Уже через сутки Москва и Петербург приняли более 60 переговоров. Удовольствие это было не из дешевых, и позволить его себе могли к тому моменту лишь немногие. Например, по телефону между городами могли поболтать члены царской семьи и их придворные, крупные коммерсанты, высшие чины и некоторые коммерческие заведения (например, банки, рестораны, магазины).



Фото wikipedia.org

31 декабря 1968 года испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Выглядел он легким и изящным, несмотря на серьезный вес и габариты. А.Н. Туполев говорил: «Некрасивые самолеты не летают». Первый полет продолжался 37 минут. Таким образом СССР закрепил приоритет в разработке сверхзвукового пассажирского авиалайнера: первый французский «Конкорд» поднимется в небо через 2 месяца — 2 марта 1969 года. Летом 1971 года Ту-144 сильно впечатлил организаторов и гостей Международной авиационной выставки в Париже. Разработчики отправили самолет из Москвы в 9 часов утра и в это же время — в 9 часов утра — он приземлился в столице Болгарии. Разница во времени с Софией составляла 1 час. 3 июня 1973 года Ту-144 №77102 разбился во время демонстрационного полета на авиасалоне в Ле Бурже, погибли все шесть членов экипажа. Точные причины аварии остаются неизвестными до сих пор. Самолет использовался для перевозки посылок и почты, а в 1977-м самолеты №77109 и №77110 начали выполнять пассажирские рейсы. Однако летчики утверждали, что нештатные ситуации происходили в каждом полете. 23 мая 1978 года произошло второе крушение Ту-144. Погибли два члена экипажа. Впоследствии Ту-144 использовали лишь для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском.

31 декабря 1994 года, во время Первой чеченской войны, начался штурм Грозного. В город вошли около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Боевики блокировали российские бронеколонны в разных районах города, боевые подразделения федеральных сил, вошедшие в Грозный, понесли большие потери. После этого российские войска сменили тактику — вместо массового применения бронетехники стали применять маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои, которые продолжались несколько месяцев. С точки зрения потерь, штурм Грозного стал самой кровопролитной операции Российской (Советской) армии со времен Великой Отечественной войны. Федеральные войска понесли основные потери во время того самого новогоднего штурма, который продлился до 3 января. С 31 декабря 1994 года по 1 апреля 1995 года в Чечне объединенная группировка войск потеряла 1 426 человек убитыми, 4 630 — ранеными, 96 — пленными. Без вести пропали около 500 российских солдат и офицеров. Чеченские бойцы Джохара Дудаева потеряли убитыми 6 900 человек, пленными — 471 человека. Точное количество мирных жителей Грозного, погибших во время штурма, до сих пор неизвестно.



Фото: Михаил Евстафьев/wikipedia.org

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства и передал полномочия тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину. В этот же день Ельцин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о своем уходе с президентского поста раньше положенного срока. В новогоднюю ночь прозвучало его знаменитое «Я устал. Я ухожу». Первый президент РФ объяснил, что пришел к этому решению, так как Россия, по его мнению, должна войти в новое тысячелетие «с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми». Ельцин заявил, что не должен мешать естественному ходу истории, а у страны есть сильный человек, способный быть президентом. 5 апреля 2000 года он получил удостоверения пенсионера и ветерана труда.

Находка руин чуда света и разделение Чехословакии

31 декабря 1869 года английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил во время раскопок к югу от Измира (ныне — Турция) руины легендарного храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира. Как и многие знаменитые сооружения античности, он пережил несколько ступеней развития. Его первая версия была построена еще в бронзовом веке, и греки приписывали его сооружение амазонкам. Но в VII веке до нашей эры его стерло с лица земли наводнение. В середине VI века начали строить новый храм, к концу IV наконец достроили, но он простоял меньше тридцати лет: его сжег житель города по имени Герострат, который страшно хотел прославиться на века — и избрал вот такой радикальный способ. В конце концов, Александр Македонский выделил денег на последнюю версию храма — именно она и была описана в труде «Семь чудес света» Антипатра Сидонского. Еще через 600 лет храм закрыли, а потом и вовсе разрушили — государственной религией Римской империи стало христианство, и не все языческие храмы были превращены в базилики.



Фото wikipedia.org

31 декабря 1857 года английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии Канада в Северной Америке. Этот город был основан еще в 1820-е годы, и жили здесь солдаты да ремесленники. С середины XIX века это был город лесорубов и лесосплавщиков. А в 1867 году, когда Канада получила право формировать собственное правительство и фактически получила независимость, Оттава стала ее столицей. И остается ею до сих пор. Именно здесь «обитают» федеральные власти страны и крупнейшие культурные центры Канады.



31 декабря 1992 года Чехословакия перестала существовать как единая федеративная республика, разделившись на две самостоятельные республики — Чешскую и Словацкую. 1 января вступил в силу принятый Федеральным парламентом Чехословакии 25 ноября 1992 года закон о прекращении существования этой страны в последний день 1992 года. Инициаторами создания суверенных государств были национальные элиты, а сам процесс реализовывали республиканские правительства составлявших федерацию Чехии и Словакии — ЧСФР. Референдум по вопросу раздела не проводился. Однако, согласно опросам населения, граждане Чехии и Словакии не сожалеют о распаде единой республики.