Эмоциональная усталость не стала «уважительной причиной» для УНИКСа — есть очередная победа в Евролиге!

Эту команду не остановить — казанцы уже на 4-м месте в евросезоне

Пожалуй, главным открытием первой половины сезона Евролиги становится УНИКС с его неожиданными результатами и дерзкой игрой. Казанцы под руководством Велимира Перасовича научились не проваливать концовки, зато добавлять после перерыва и «доставать» из себя дополнительные резервы даже после сверхсложного игрового графика с постоянными перелетами. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча УНИКСа с литовским «Жальгирисом» (66:53), после которого команда ворвалась в четверку сильнейших в Европе.

Казанцы сумели отыграть строго с литовским аутсайдером

Литва и баскетбол — вещи неразделимые еще с советских времен. В этом маленьком прибалтийском государстве «лучшая игра с мячом» по важности стоит где-то сразу после религии. Центром этого поклонения считается, конечно же, Каунас — родина «Жальгириса», сильнейшего баскетбольного клуба страны и одного из самых титулованных на постсоветском пространстве. За плечами «зеленой» литовской команды — 4 чемпионства в первенстве СССР, 33 — в первенстве Литвы, а в 1999 — даже чемпионство в Евролиге.

Однако былые времена славы в Европе для «Жальгириса» давно прошли. Если в своем внутреннем чемпионате команде из Каунаса по-прежнему нет равных, то в Евролиге литовцы не блистали давно. За последние пять сезонов они плотно прописались в середине турнирной таблицы, чаще всего не дотягивая до плей-офф.

Далеки они до заветной зоны и в нынешнем сезоне. Как и 7 лет назад, пока они замыкают турнирную таблицу. Однако с приходом нового наставника — Юре Здовца — «Жальгирис» обыграл «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Басконию». У болельщиков затеплилась было надежда на попадание в евровесну. Именно обманчивое последнее место литовцев и могло стать главной ловушкой для команды Перасовича. Ведь в Казань прилетела уже совсем не та команда, что провалила старт евросезона.

Фото: zalgiris.lt

Еще до матча в пятницу УНИКС разогнался не на шутку, забравшись на космическую высоту после мощнейшей победы над ЦСКА (88:67). До начала сезона от УНИКСа можно было ожидать всякого — хоть последнего места, хоть борьбы за плей-офф на границе восьмерки. Но вот того, что Велимир Перасович сотворит такую машину за столь краткие сроки — этого точно не ожидал никто в России. А уж для европейцев Казань нынешнего сезона — главное открытие.

Как показала игра, УНИКС прекрасно изучил обновленный «Жальгирис», что позволило и удержаться на плаву на фоне усталости и эмоционального выгорания в первой половине игры, и смять литовцев во второй, когда Перасовичу удалось разжечь огонь в глазах своих баскетболистов.

Усталость УНИКСа в начале и традиционная мощная концовка: хорват рушит стереотипы

Уже с первой четверти игры было очевидно — УНИКС подустал. Сложнейший график с дальними перелетами от Казани до Москвы, Эстонии и Израиля и обратно за последние 10 дней давали о себе знать. А учитывая, что после московской игры с ЦСКА прошло всего двое суток, такая картина была совсем неудивительна.

— После Москвы я был обеспокоен нашим эмоциональном состоянием: мы добыли историческую победу, и я переживал, насколько она может повлиять на сегодняшнюю игру моей команды, — признавался на послематчевой пресс-конференции наставник УНИКСа Велимир Перасович.

Хотя УНИКС стартовал хорошо, уже к третьей минуте матча вся удача при бросках куда-то подевалась. Категорически не шел мяч в кольцо из-под щита, а о дальних бросках и вовсе забыли. У «Жальгириса» же, казалось, сначала залетало все. Но и у гостей прыть пропала уже через 5 минут. По итогу за первую четверть команды на двоих соберут лишь 25 очков (13:12), а за вторую — еще 24 (13:11). И если с казанцами все было понятно, то почему команда из Каунаса была такой тяжелой — загадка.

Но после большого перерыва УНИКС словно проснулся, и уже за первые 5 минут третьей четверти казанцы настреляли 14 очков. «Жальгирис» попытался навязать классические «качели» с удачными отрезками то у одной, то у другой команды. Но УНИКС запал гостей быстро унял, и в четвертой четверти с девизом «дальше действовать будем мы» смял их оборону. Ну а в заключительной четверти, вопреки давно закрепившейся за УНИКСом репутации, команда выдала отличную игру. Кажется, при Перасовиче казанцы наконец-то избавилась от своего проклятия — слабых концовок матча.

— Игра для нас складывалась непросто, мы не проявили необходимую агрессию. набрав всего 26 очков. К тому же, у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных. Во второй половине добавили в агрессии. В третьей десятиминутке уже отыграли на порядок лучше. А в начале четвертой четверти нам удалось переломить ход матча, — продолжал рассказывать после игры Перасович.

Результаты матча

Хезоня снова в огне

К середине сезона наконец-то набрал ту форму, которую от него ждали в Казани, хорватский форвард Марио Хезоня. 26-летний легкий хорват оформил дабл-дабл, совершив 10 подборов. Казалось бы, минута славы случается практически с каждым баскетболистом по ходу сезона. Но, как показала игра с «Жальгирисом», на этом «супер Марио» не остановился.

Именно Хезоня выдал мощный рывок в третьей четверти: едва ли не в одиночку он проходил под щит и оставлял мяч в кольце, уже выбежав за пределы паркета.

Именно он разрывал трехсекундную зону и бросал из-за дуги.

Именно он в четвертой решающей четверти бросал даже ближе к центру площадки, чем к трехочковой дуге — и попадал! За 7 минут до конца он уже набирал те же 18 очков, что и в Москве. А с финальной сиреной на его счету было уже 20 очков.

Фото: euroleague.net

Похоже, что Перасович, наконец, сумел успокоить Хезоню. Из его действий исчезла суетливость, он больше не пытается всем доказать, кто здесь звезда и дирижер. Марио теперь больше играет на команду, а если и действует в одиночку, то ему многое удается.

Стоит отметить и Джекири, который «был на подтанцовке у звезды». Американец здорово прибавил по сравнению с тем временем, когда только пришел в команду.

Психологическое состояние УНИКСа и отдельно взятых игроков — вот главная заслуга Велимира Перасовича к середине сезона. Именно внутреннее спокойствие и уверенность позволяют теперь не проваливать концовки, а, наоборот, добавлять в них. Недаром игроки выходят совсем другими после больших перерывов. Тренер находит нужные слова, чтобы зацепить нужные струны.

Эрик Добролюбов