«Музыкальное волшебство»: двухсотлетние роботы и часы из прошлого

В Центре «Эрмитаж-Казань» впервые в России представлены антикварные редкости прошлых веков

Фото: Максим Платонов

17 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII—XXвеков» из фондов частного музея «Собрание», одного из крупнейших в Европе. С этим проектом в Татарстан впервые зашел частный московский музей меценатов Давида и Михаила Якобашвили. Чем развлекались в дилижансах почти 300 лет назад, из чего выросла современная музыкальная шкатулка и звучат ли сегодня уличные органы — в репортаже «Реального времени».

Во что поиграем?

Два зала Центра «Эрмитаж-Казань» заполнили 48 уникальных экспонатов. Автоматоны — устройства прошлых веков с уникальными сложными механизмами можно считать, например, предками современных роботов. Здесь выставлены разнообразные механические куклы — совсем небольшие и в половину человеческого роста. «Поющие часы». Удивительные шкатулки и фотоальбомы... Все они поют, звенят и «дзинькают» — под нежную мелодию изящная игрушечная японка пьет чай, кукла-девочка выпускает мышь из мышеловки, механическая эквилибристка крутит на носу стул. Есть среди этих игрушек и щеголеватый денди, и дама с пудреницей, и целый уличный театр в миниатюре, и даже скала с водопадом — во что только не играли богатеи прошлых лет!

Правда, в основном эти оригинальные предметы роскоши прячутся в стеклянных витринах — они немыслимо дорогие. Однако, как заверяют сотрудники музея «Собрание», все игрушки — в рабочем состоянии. У музея есть своя реставрационная мастерская, через которую прошли экспонаты.

— Все эти редкости владельцы музея приобретают на аукционах — иногда российских, но чаще европейских и американских. Очень часто они попадают к нам в хорошем состоянии, но все равно требуют профилактики. Бывает, конечно, что автоматоны (механические куклы) и музыкальные шкатулки не работают. В таком случае на аукционе покупается другой похожий механизм, в безнадежно нерабочем состоянии. Его детали и продлевают жизнь нашим экспонатам. Но могу сказать, что у всех наших сокровищ детали исключительно оригинальные, созданные именно в прошлые века — сделаны одни были на совесть. Срок службы зависит от частоты использования и от того, насколько бережно прошлый хозяин это делал, — рассказывает руководитель реставрационного центра музея «Собрание» Алексей Кучерявый.

Оригинальные предметы роскоши прячутся в стеклянных витринах — они немыслимо дорогие. Однако, как заверяют сотрудники музея «Собрание», все игрушки — в рабочем состоянии

Кто придумал звукозапись



Как известно, первые автоматоны — предки современных роботов — появились еще в античные времена. Из легенд можно узнать, что были тогда и ходячие статуи Дедала в Афинах, и летающий деревянный голубь Архита Тарентского. Они, понятно, до нашего времени не дошли, но сохранились изделия с почти 300-летней историей. Автоматонами баловались и русские цари. Самый известный, пожалуй, часы «Павлин» Екатерины Великой, которые сегодня хранятся в «Эрмитаже». Они были изготовлены в Англии и обошлись царице в 11 000 рублей (около 1 800 фунтов стерлингов). «Павлин» действует и сейчас, его заводят на радость публике каждую среду в восемь часов вечера. Рядом с троном царя Алексея Михайловича, судя по рассказам хронистов, стояла пара механических львов, которые умели двигать лапами и хвостом, вращали головой.

Самый старый экспонат из тех, что приехали сейчас в Казань, — дилижансные часы, они датируются 1760 годом, и это единственный в России экземпляр. За ними по рейтингу старины следуют каретные часы, внешне напоминающие каминные. Слушать их звон можно было всю долгую дорогу! Есть в таких часах и календарь, и даже механизм для определения фазы Луны. А вот часы-маятник, которые работают за счет электромагнитных колебаний...

— Часовщики — вот кто первые задумались о звукозаписи! Именно в середине XVIII века мастерам удалось реализовать несколько технических ноу-хау. Мы знаем, что с определенного момента часы стали выставляться стационарно — как предмет роскоши, показатель обеспеченности и престижа. Однако восемнадцатое столетие — время больших потрясений, войн, открытий и завоеваний, а любое перемещение часов приводит к сбою точности хода. Так, чтобы отлаживать время, появляется платформа «Турбийон», а также создается кнопка «Репетир», с помощью которой в любой момент суток можно узнать, который сейчас час, — рассказала арт-директор музея «Собрание» Светлана Чураева.

Светлана Чураева: «Мы привезли экспонаты сразу из реставрационного центра, даже москвичи их не видели, так что выставка «Музыкальное волшебство» — всероссийская премьера»

А еще автоматоны — это не только первые роботы, но и прародители ЭВМ и современных электронных устройств, ведь они работали на… перфокартах! Этот праязык программирования записывался в виде дырочек, цифр и кружочков.

Возвращение домой

Музей «Собрание» приехал в Казань впервые, по инициативе Центра «Эрмитаж-Казань». Теперь коллеги намерены плотно дружить, а на «Музыкальном волшебстве» планируют экскурсии, во время которых посетителям заведут несколько ценных игрушек и проведут образовательную программу с мастер-классами.

У отца и сына Якобашвили идея открытия своего музея появилась в 2004 году. Сейчас под него отведено четырехэтажное здание, в котором беспрестанно идут просветительские программы. Важно, что посещение музея — принципиально бесплатное. В его фондах сейчас хранится более 20 тысяч экспонатов.

Кроме автоматонов, это еще несколько направлений деятельности — декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. Сейчас там, например, открылась выставка ювелирного искусства — это ценности, которые в течение прошлого века по разным причинам «уплывали» из России, усилиями неравнодушных меценатов возвращаются в страну.

На выставке представлена и современная версия музыкальной шкатулки швейцарской фирмы Reuge

Всероссийская премьера редкостей

Вся привезенная коллекция была застрахована на немалую сумму. Сумма и стоимость страховки, правда, не называется.

— Это наш первый выездной проект. Мы привезли экспонаты сразу из реставрационного центра, даже москвичи их не видели, так что выставка «Музыкальное волшебство» — всероссийская премьера. Думаю, сотрудничество продолжится. Мы сделали эту выставку достаточно быстро: в августе только появилась идея, а уже в декабре экспозиция доступна казанцам. Казалось бы, она небольшая — всего два зала, но здесь очень емкий контент, по сути, рассказывающий об эволюции разнообразных носителей звука и развитии звукозаписи. Каждый посетитель выставки получит аудиогид, который познакомит с коллекцией музея и воспроизведет звуки и видео работы механических кукол и антикварных редкостей. Мультимедийное сопровождение выставки даст возможность посетителям познакомиться с редкими и уникальными записями, оцифрованными с музыкальных носителей из фондов Музея «Собрание». Мы надеемся, что наша выставка станет предновогодним подарком жителям Татарстана и подтолкнет их к более глубокому погружению в мир чарующих звуков механических игрушек и автоматонов, — надеется Светлана Чураева.



На выставке представлена и современная версия музыкальной шкатулки швейцарской фирмы Reuge. Сегодня это самый известный в мире (и один из последних) производитель музыкальных шкатулок и механических птиц премиум-класса. Сегодня такие «играющие часики» обойдутся недешево. На сайтах аукционных домов можно прицениться к моделям примерно за 23 млн рублей. Экспонат, больше похожий на музыкальный автомат, сотрудники музея охотно заводят для посетителей. Звуки на нем издают не только колокольчики, но и специальные звоночки и барабанчики, увидеть которые можно в стеклянном футляре — дизайн в современном стиле с прозрачными акриловыми сторонами позволяет увидеть всю механику. Всего в «музыкальном автомате» четыре валика, на каждый из которых записано восемь мелодий. Их можно закольцевать и слушать подряд, а можно выбрать любимую.

Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов