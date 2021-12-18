«Музыкальное волшебство»: двухсотлетние роботы и часы из прошлого
В Центре «Эрмитаж-Казань» впервые в России представлены антикварные редкости прошлых веков
17 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII—XXвеков» из фондов частного музея «Собрание», одного из крупнейших в Европе. С этим проектом в Татарстан впервые зашел частный московский музей меценатов Давида и Михаила Якобашвили. Чем развлекались в дилижансах почти 300 лет назад, из чего выросла современная музыкальная шкатулка и звучат ли сегодня уличные органы — в репортаже «Реального времени».
Во что поиграем?
Два зала Центра «Эрмитаж-Казань» заполнили 48 уникальных экспонатов. Автоматоны — устройства прошлых веков с уникальными сложными механизмами можно считать, например, предками современных роботов. Здесь выставлены разнообразные механические куклы — совсем небольшие и в половину человеческого роста. «Поющие часы». Удивительные шкатулки и фотоальбомы... Все они поют, звенят и «дзинькают» — под нежную мелодию изящная игрушечная японка пьет чай, кукла-девочка выпускает мышь из мышеловки, механическая эквилибристка крутит на носу стул. Есть среди этих игрушек и щеголеватый денди, и дама с пудреницей, и целый уличный театр в миниатюре, и даже скала с водопадом — во что только не играли богатеи прошлых лет!
Правда, в основном эти оригинальные предметы роскоши прячутся в стеклянных витринах — они немыслимо дорогие. Однако, как заверяют сотрудники музея «Собрание», все игрушки — в рабочем состоянии. У музея есть своя реставрационная мастерская, через которую прошли экспонаты.
— Все эти редкости владельцы музея приобретают на аукционах — иногда российских, но чаще европейских и американских. Очень часто они попадают к нам в хорошем состоянии, но все равно требуют профилактики. Бывает, конечно, что автоматоны (механические куклы) и музыкальные шкатулки не работают. В таком случае на аукционе покупается другой похожий механизм, в безнадежно нерабочем состоянии. Его детали и продлевают жизнь нашим экспонатам. Но могу сказать, что у всех наших сокровищ детали исключительно оригинальные, созданные именно в прошлые века — сделаны одни были на совесть. Срок службы зависит от частоты использования и от того, насколько бережно прошлый хозяин это делал, — рассказывает руководитель реставрационного центра музея «Собрание» Алексей Кучерявый.
Кто придумал звукозапись
Как известно, первые автоматоны — предки современных роботов — появились еще в античные времена. Из легенд можно узнать, что были тогда и ходячие статуи Дедала в Афинах, и летающий деревянный голубь Архита Тарентского. Они, понятно, до нашего времени не дошли, но сохранились изделия с почти 300-летней историей. Автоматонами баловались и русские цари. Самый известный, пожалуй, часы «Павлин» Екатерины Великой, которые сегодня хранятся в «Эрмитаже». Они были изготовлены в Англии и обошлись царице в 11 000 рублей (около 1 800 фунтов стерлингов). «Павлин» действует и сейчас, его заводят на радость публике каждую среду в восемь часов вечера. Рядом с троном царя Алексея Михайловича, судя по рассказам хронистов, стояла пара механических львов, которые умели двигать лапами и хвостом, вращали головой.
Самый старый экспонат из тех, что приехали сейчас в Казань, — дилижансные часы, они датируются 1760 годом, и это единственный в России экземпляр. За ними по рейтингу старины следуют каретные часы, внешне напоминающие каминные. Слушать их звон можно было всю долгую дорогу! Есть в таких часах и календарь, и даже механизм для определения фазы Луны. А вот часы-маятник, которые работают за счет электромагнитных колебаний...
— Часовщики — вот кто первые задумались о звукозаписи! Именно в середине XVIII века мастерам удалось реализовать несколько технических ноу-хау. Мы знаем, что с определенного момента часы стали выставляться стационарно — как предмет роскоши, показатель обеспеченности и престижа. Однако восемнадцатое столетие — время больших потрясений, войн, открытий и завоеваний, а любое перемещение часов приводит к сбою точности хода. Так, чтобы отлаживать время, появляется платформа «Турбийон», а также создается кнопка «Репетир», с помощью которой в любой момент суток можно узнать, который сейчас час, — рассказала арт-директор музея «Собрание» Светлана Чураева.
А еще автоматоны — это не только первые роботы, но и прародители ЭВМ и современных электронных устройств, ведь они работали на… перфокартах! Этот праязык программирования записывался в виде дырочек, цифр и кружочков.
Возвращение домой
Музей «Собрание» приехал в Казань впервые, по инициативе Центра «Эрмитаж-Казань». Теперь коллеги намерены плотно дружить, а на «Музыкальном волшебстве» планируют экскурсии, во время которых посетителям заведут несколько ценных игрушек и проведут образовательную программу с мастер-классами.
У отца и сына Якобашвили идея открытия своего музея появилась в 2004 году. Сейчас под него отведено четырехэтажное здание, в котором беспрестанно идут просветительские программы. Важно, что посещение музея — принципиально бесплатное. В его фондах сейчас хранится более 20 тысяч экспонатов.
Кроме автоматонов, это еще несколько направлений деятельности — декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. Сейчас там, например, открылась выставка ювелирного искусства — это ценности, которые в течение прошлого века по разным причинам «уплывали» из России, усилиями неравнодушных меценатов возвращаются в страну.
Всероссийская премьера редкостей
Вся привезенная коллекция была застрахована на немалую сумму. Сумма и стоимость страховки, правда, не называется.
— Это наш первый выездной проект. Мы привезли экспонаты сразу из реставрационного центра, даже москвичи их не видели, так что выставка «Музыкальное волшебство» — всероссийская премьера. Думаю, сотрудничество продолжится. Мы сделали эту выставку достаточно быстро: в августе только появилась идея, а уже в декабре экспозиция доступна казанцам. Казалось бы, она небольшая — всего два зала, но здесь очень емкий контент, по сути, рассказывающий об эволюции разнообразных носителей звука и развитии звукозаписи. Каждый посетитель выставки получит аудиогид, который познакомит с коллекцией музея и воспроизведет звуки и видео работы механических кукол и антикварных редкостей. Мультимедийное сопровождение выставки даст возможность посетителям познакомиться с редкими и уникальными записями, оцифрованными с музыкальных носителей из фондов Музея «Собрание». Мы надеемся, что наша выставка станет предновогодним подарком жителям Татарстана и подтолкнет их к более глубокому погружению в мир чарующих звуков механических игрушек и автоматонов, — надеется Светлана Чураева.
На выставке представлена и современная версия музыкальной шкатулки швейцарской фирмы Reuge. Сегодня это самый известный в мире (и один из последних) производитель музыкальных шкатулок и механических птиц премиум-класса. Сегодня такие «играющие часики» обойдутся недешево. На сайтах аукционных домов можно прицениться к моделям примерно за 23 млн рублей. Экспонат, больше похожий на музыкальный автомат, сотрудники музея охотно заводят для посетителей. Звуки на нем издают не только колокольчики, но и специальные звоночки и барабанчики, увидеть которые можно в стеклянном футляре — дизайн в современном стиле с прозрачными акриловыми сторонами позволяет увидеть всю механику. Всего в «музыкальном автомате» четыре валика, на каждый из которых записано восемь мелодий. Их можно закольцевать и слушать подряд, а можно выбрать любимую.
Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.
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