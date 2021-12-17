Каким был российский хоккей до Ротенбергов

Ваше право — выбирать из двух зол меньшее

В составе хоккейной сборной России для участия в молодежном чемпионате мира впервые за долгое время нет никого из Северной Америки и 10 игроков из 25 представляют питерский СКА. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует состав с точки зрения монополии армейского клуба из Санкт-Петербурга.

Вспомним ЮЧМ-2021

Молодежная сборная должна состоять преимущественно из игроков повзрослевших юниорских сборных, поскольку институт сборных — это система пополняющихся сосудов. Да, при всех известных случаях, когда игроки начинают проявлять свой талант позже сверстников, в том числе из-за позднего физического развития, даже эти исключения подтверждают правило: юниорка это база для молодежки.

Если сравнить состав нынешней молодежки с теми, кто играл нынешней весной на юниорском чемпионате мира, то уже отпадает ряд вопросов. Представляющие питерский СКА защитник Коромыслов, форварды Мичков, Чибриков плюс Свечков, который в прошлом сезоне представлял тольяттинскую «Ладу», не появились из ниоткуда, они перешли из юниорки в молодежку. Бывший магнитогорец Аскаров был основным голкипером на прошлом МЧМ, там же играли защитник Кирсанов и форвард Хуснутдинов. Так что вопросы могли бы вызывать только Демидов (кстати, он перешел в СКА из подконтрольного «Витязя» только в ноябре этого года), Смирнов и Танков, ранее не задействованные в «институте сборных», хотя и этому есть объяснение. Юниорский чемпионат 2020 года, в котором парни могли бы принять участие, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что эти хоккеисты, собранные в системе питерского СКА со всей России, занимают места в нынешней сборной трех других таких же «новых питерцев» Бучельникова, Иванцова и Лазутина. Последний — сын лыжника Геннадия Лазутина и олимпийской чемпионки Ларисы Птицыной, которая сейчас работает депутатом Мособлдумы от «Единой России». Вот не попадание в сборную Лазутина-младшего — это еще один небольшой плюсик тренерскому штабу, не «прогнувшемуся» под политическую конъюнктуру.

Бывший магнитогорец Аскаров был основным голкипером на прошлом МЧМ. Фото: fhr.ru

Может ли напрягать столько широкое представительство армейцев в сборных, которое начинается, повторимся, еще с юниорских составов? С точки зрения нынешнего времени — да, с точки зрения исторического экскурса в прошлое — нет. Даже не обращаясь к истории хоккея в СССР с гегемонией ЦСКА можно напомнить, что ведущие клубы России всегда стремились собрать у себя все, что «плохо лежит», но хорошо играет. «Локомотив» в Ярославле рекрутировал 15 хоккеистов харьковского «Динамо» (Бут, Вишневский, Осадчий), в одночасье став сильнейшей командой по 1979—1980 годам рождения. Сергей Герсонский «обескровил» Усть-Каменогорск 1983 года рождения, перевезя его в Омск (Головин, Курьянов, Пережогин).

«Ак Барс» начал набирать школу из приезжих, после того, как школа перешла под крыло «Татнефти». 1990—1992 годы рождения набирали по России (Бочаров, Голубев, Яковлев, известный своим блатом Станислав Кацуба), все они стали выпускниками хоккейной Казани. Затем обратили взгляд на Украину (Ткачев, Лысенко, Пидгурский, Кучер). В конце нулевых самым активным в плане комплектования детско-юношеских команд был подмосковный «Витязь». И тогда довелось прочесть на одном из хоккейных форумов крик души родителя хоккеиста из Питера: «В Питере тренеры получают мизерную зарплату. А что делать? Москва — центр России. С регионов деньги вливаются в Москву. Что остается нам — тем и довольствуемся. Детский спорт развивается где угодно, только не в Питере. Не у каждого родителя есть пара-тройка тысяч, чтобы вытащить из кошелька для ребенка. В хоккейном клубе «Серебряные львы» абонентская плата составляет 2 500 рублей, а в СКА Петергофа она уже 5000 рублей (цены на 2009 год). В СКА пока все бесплатно, но поговаривают, что это ненадолго»... Это крик души одного из родителей юного хоккеиста, где мы сохранили орфографию, чтобы напомнить: были времена, когда Питер завидовал всей остальной России.

Сборная Раджа Довлатяна

Тем, кто сетует на то, что СКА Санкт-Петербург и Роман Ротенберг «приватизировали» юниорские и молодежные сборные, напомним, как это происходило в «нулевые». Первым в хоккее сборную России приватизировал...армянин. Хозяин питерской компании «Гидростроитель» Радж Довлатян содержал хоккейную школу, где тренировался его сын Ким Довлатян. Правда, в одном из немногочисленных интервью Довлатян-старший объяснял свою хоккейную деятельность благотворительностью, мол, мы 25 мальчишек отвадили от улицы. Хотя в их числе были не только его сын, но и еще два отпрыска высокопоставленных сотрудников компании «Гидростроитель».

Это был 1989 год рождения, на самом деле в школе были мальчики и другого возраста. И И собрав лучших из них Довлатян создал «под сына» команду ХК «Питер». Главной ее задачей был хоккейный рост Довлатяна-младшего, попавшего в юниорскую сборную России по тому году рождения. Максим Тополь, который затем поиграл в «Нефтехимике», Алексей Соловьев, выбравший тренерскую стезю, и Ким Довлатян получили «уайлд-кард» в том числе и потому, что Радж Довлатян официально числился менеджером сборной.

Ким Довлатян заканчивал играть в Новой Зеландии, где местную команду «Кентербери Ред Девилз» тренировал бывший питерец Сергей Гунченко. Фото: сайт команды

Среди тех, кто изначально не попадал в сборную из-за наличия там перечисленных блатных, олимпийский чемпион Сергей Андронов, Максим Гончаров, бывший и нынешний «барсы» Василий Токранов и Дмитрий Кагарлицкий, воспитанник Лениногорска Максим Майоров, который в итоге травмировался накануне старта ЮЧМ и не смог сыграть. Только перед юниорским чемпионатом мира главный тренер Мисхат Фахрутдинов заменил Довлатяна и его друзей по ХК «Питер», и сборная этого возраста даже выиграла ЮЧМ-2007.

Как только Радж Довлатян в 2009 году продал свою долю в компании, закатилась и карьера его сына Кима Довлатяна, заканчивал он играть в Новой Зеландии, где местную команду «Кентербери Ред Девилз» тренировал бывший питерец Сергей Гунченко. Среди его подопечных было много выходцев из бывшего СССР, а прославился украинец из Канады Райан Храмченко, который стал олимпийским чемпионом. Сделал он это в 2015 году на Сурдлимпиаде, Олимпиаде для слабослышащих. В том же самом году Довлатян-старший сел в тюрьму по делу о хищениях.

Сборная Николая Павлинова

Мисхату Фахрутдинову не откажешь в умении лавировать, поскольку в составе его сборной оказался еще один «талантливый» наследник — Александр Павлинов.

«Особенно отмечаю игру «спартаковцев» братьев Руслана и Романа Башкировых, «динамовцев» Виталия Карамнова и Сергея Коростина, «витязей» Станислава Левина и Александра Павлинова, вратаря Александра Соловьева», — делился своими впечатлениями от очередного турнира Мисхат Кашафутдинович.

Он упомянул в составе сборной только троих «витязей», а на самом деле это меньшая часть приглашенных, поскольку в ней были еще четверо игроков «Витязя-1989»: Павел Копцев, Юрий Мамонтов, Дмитрий Панов и Илья Солодов. Ни одной знакомой фамилии, кроме Павлинова, чей отец, Николай Борисович, по сути, был хозяином хоккейного «Витязя» и не- коронованным бароном Московской области, получившим в начале нынешнего года 17-летний срок. Его «Витязь-1989» это первая попытка создать в команде хорошую молодежку, под которую Соловьев и Солодов были приглашены из Екатеринбурга, Копцев и Левин из «Спартака», Мамонтов из ЦСКА.

Артем Иванюженков — это единственный из «витязей», кто остался в большом хоккее. Фото: hcvityaz.ru

Сборные Иванюженковых

В хоккее «блатные» появлялись настолько часто, что на это уже закрывали глаза. Мы сейчас даже не рассматриваем случаи, когда чьи-то сынки и внуки играли либо играют в командах, которые контролируют их VIP-родители и деды. Это банальщина. Нет, речь идет именно о сборных России, причем с массовым набором. Сборная России 1993 года рождения как раз из таковых. Трио очередных блатных «витязей» Константин Воршев, Антон Иванюженков, Геннадий Сабинин в конечном итоге вытеснило из состава и спартаковца Александра Хохлачева, и тогдашнего «барса» Сергея Шмелева, и самого яркого в составе самого «Витязя» Николая Прохоркина. Причем Антон Иванюженков был даже моложе сверстников 1994 года рождения, что не помешало тренеру Юрию Румянцеву взять его на ЮЧМ-2011.

В команде 1997 года рождения у того же Румянцева играл младший Иванюженков — Артем, несмотря на то, что был младше сверстников. Артем Иванюженков — это единственный из «витязей», кто остался в большом хоккее. Сейчас 24-летний парень выступает за команду, которой покровительствовал его отец, совмещая хоккей с драками на льду. В его шорт-листе «танцы» с белорусом Олегом Евенко, питерцем Кириллом Марченко. Сам этот факт, как и то, что «Витязь» на протяжении долгих лет находит и помогает перейти в профессиональный хоккей молодым талантам (после Артемия Панарина и Николая Прохоркина можно вспомнить, к примеру, голкипера Александра Самонова или Германа Рубцова), в конце концов примиряют с самим фактом существования подобной команды. То, что братья Иванюженковы в свободное от спорта время выбирали дрифт вместо драфта, это несколько иная история, не имеющая отношения непосредственно к спорту.

Сборная Ротенберга? Так она уже была

На данное время последняя сборная России, по поводу которой были слышны обвинения в блате и кумовстве, это юниорская команда 2000 года рождения.

Вопросы в ней вызывал Руслан Алиев, сын тогдашнего заместителя министра по национальной политике Республики Дагестан Роберта Алиева. Кстати, невольное участие в судьбе семьи Алиевых принял не кто иной, как экс-депутат Госдумы России от Татарстана Артем Здунов, который, возглавив руководство республикой, уволил Алиева-старшего по сокращению штатов.

Но главное недовольство было обращено на Павла Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга, игрока команды питерского «Динамо», созданной специально под него и собранной из игроков со всей России. Главная претензия была в присутствии Павла Ротенберга в составе юниорской сборной. Для этой цели ее тренером сделали Евгения Филинова, работавшего в школе питерского «Динамо». Это реалии вчерашнего дня, причем гораздо более вопиющие, чем нынешнее доминирование игроков одной команды в составе российской молодежки. Все-таки нынешняя сборная — это сборная питерского СКА, а совсем недавно у нас были «сборные» Довлатянов, Павлиновых, Иванюженковых. Показательно, что в актуальном составе Госдумы в комитете спорта собрались три депутата Иванюженков, Рустам Калимуллин и Владислав Третьяк, чьи отпрыски вызывали самые большие вопросы в составах сборных России: Азат Калимуллин 1990 года рождения, Антон (1993-го) и Артем (1997-го) Иванюженковы и Максим Третьяк 1996 года рождения.

Джаудат Абдуллин