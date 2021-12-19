Видео недели: первое интервью «казанского стрелка», нижнекамские «гринчи» и Слуцкий у Собчак

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

«Раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших»

Корреспонденту «Реального времени», единственному журналисту на судебном заседании по делу Ильназа Галявиева, удалось во время перерыва взять блиц-интервью у «казанского стрелка». Во время краткой беседы он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных жертв и пострадавших. Сказал, что не состоял ни в какой секте, сделал все сам. И намекнул на то, что кровопролития могло и не случиться: «Много что могло меня остановить на самом деле...» Но что именно — не сообщил.

Нижнекамские «гринчи» обворовали ЗАГС

В ночь на понедельник двое нижнекамских вандалов разрушили новогоднее оформление входной группы здания городского ЗАГСа. Сорванные украшения они унесли с собой — видимо, решив не тратиться на праздничное оформление. Об этом начальник ЗАГСа Бэлла Махотина сообщила в своем аккаунте, выложила фото «до и после», а также видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина и женщина срывают елочную гирлянду, уносят бутафорские коробки с подарками. «Сказать, что я расстроена, — ничего не сказать».

Нехорошее казанское поле

Главный тренер казанского «Рубина» стал героем программы Ксении Собчак, которая вышла на ее канале в начале недели. За два часа беседы Леонид Слуцкий высказал свое мнение о женщинах в футболе (как на поле, так и в руководстве — например, в «Спартаке»), о зарплатах тренеров и футболистов. И, конечно, традиционно возмутился состоянием газона на «Ак Барс Арене». «Вы знаете, что здесь поле — г...о? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол?» — осведомился Слуцкий.

За неделю выпуск посмотрели почти 1 млн человек, при этом комментарии под видео в большей массе положительные.

Видеоарт в Казани

В Казани завершается выставка медиаискусства: здесь показывают 156 работ художников из нескольких стран мира (России, Германии, Испании, Чили, Украины, Беларуси, Великобритании, США, Индии). Три десятка творцов демонстрируют удивительные произведения, созданные в жанре диджитал-арта: все это цифровые абстракции, компьютерная и генеративная графика. Демонстрационный ролик выставки впечатляет: он и сам своего рода арт-объект.

Против канадцев в форме 1956 года

14 декабря стартовал традиционный Кубок Первого канала по хоккею. В первом матче Евротура сборная России обыграла в Москве канадцев со счетом 4:3. Счет в матче открыл нападающий Егор Коршков. А на лед российские хоккеисты вышли в ретроформе образца 1956 года, в которой сборная СССР выиграла свои первые Олимпийские игры. На свитерах даже оставили надпись «СССР», которая идет по диагонали слева.

Побег экс-президента

Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса. На кадрах видно, как к автомобилю бывшего главы государства подходят несколько человек, просят его взять повестку. Но Порошенко спешно прыгает в машину и уезжает. Позже оказалось, что Порошенко покинул страну — пресс-служба его партии «Европейская солидарность» сообщила, что он отправился в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

О секретах Дамблдора — третья часть «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures в начале недели представила первый трейлер фэнтези-фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Он станет приквелом франшизы о «Гарри Поттере» и третьим по счету в серии «Фантастические твари».

Судя по трейлеру, лента расскажет о борьбе профессора Дамблдора и команды волшебников со злодеем Грин-де-Вальдом, в планах которого, разумеется, захват власти над волшебным миром. В ролях все те же: Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер. А вот Джонни Депп вынужден был уйти из франшизы из-за своего плохого обращения с бывшей женой, Эмбер Херд. Так что антагониста в третьей части играет Мадс Миккельсен.

Кстати, в роли одного из волшебников можно впервые увидеть российского актера Александра Кузнецова. Премьера третьей части «Фантастических тварей» ожидается в начале апреля 2022 года.

«Коснуться» Солнца

Американский зонд на этой неделе впервые в истории освоения космоса человеком «коснулся» Солнца. Аппарат Parker Solar Probe, запущенный летом 2018 года, пролетел через корону, верхний слой атмосферы нашей звезды. Он измерил магнитные поля и образцы частиц в солнечной короне, где температура может достигать от полумиллиона до нескольких миллионов градусов Цельсия. Видео NASA опубликовало на своем youtube -канале.

Мисс Вселенная — 2021

В понедельник стало известно, что Ралина Арабова, первая представительница Татарстана, которая ездила от России на конкурс «Мисс Вселенная — 2021», корону не получила. А завоевала ее 21-летняя индианка Харнааз Сандху. Второе и третье места достались девушкам из ЮАР и Парагвая.

Традиционно большое внимание на конкурсе (в этом году он проходил в Эйлате) привлекает дефиле в национальных костюмах. Здесь фантазию костюмеров девушек не сдерживает абсолютно ничего, и поэтому большая часть выходит в национальных костюмах, но кое-кто и «хулиганит». Например, представительница Чехии в этом году вышла в костюме львицы со щитом, на котором был написан девиз «За права женщин во всем мире». Девушка из Японии вызвала огромный скандал в собственной стране, надев «кимоно усопших» (оно запахивается на левую, а не на правую сторону), да еще и дополнив его хризантемой (а этот символ императорской семьи вообще не рекомендуется носить не по случаю). Ралина Арабова мудрствовать не стала и была на этом дефиле в образе Сююмбике.

Полное видео дефиле в национальных костюмах мы и предлагаем: его уже посмотрели больше трех миллионов зрителей по всему миру.