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Видео недели: первое интервью «казанского стрелка», нижнекамские «гринчи» и Слуцкий у Собчак

00:00, 19.12.2021 1

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Видео недели: первое интервью «казанского стрелка», нижнекамские «гринчи» и Слуцкий у Собчак

«Раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших»

Корреспонденту «Реального времени», единственному журналисту на судебном заседании по делу Ильназа Галявиева, удалось во время перерыва взять блиц-интервью у «казанского стрелка». Во время краткой беседы он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных жертв и пострадавших. Сказал, что не состоял ни в какой секте, сделал все сам. И намекнул на то, что кровопролития могло и не случиться: «Много что могло меня остановить на самом деле...» Но что именно — не сообщил.

Нижнекамские «гринчи» обворовали ЗАГС

В ночь на понедельник двое нижнекамских вандалов разрушили новогоднее оформление входной группы здания городского ЗАГСа. Сорванные украшения они унесли с собой — видимо, решив не тратиться на праздничное оформление. Об этом начальник ЗАГСа Бэлла Махотина сообщила в своем аккаунте, выложила фото «до и после», а также видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина и женщина срывают елочную гирлянду, уносят бутафорские коробки с подарками. «Сказать, что я расстроена, — ничего не сказать».

Нехорошее казанское поле

Главный тренер казанского «Рубина» стал героем программы Ксении Собчак, которая вышла на ее канале в начале недели. За два часа беседы Леонид Слуцкий высказал свое мнение о женщинах в футболе (как на поле, так и в руководстве — например, в «Спартаке»), о зарплатах тренеров и футболистов. И, конечно, традиционно возмутился состоянием газона на «Ак Барс Арене». «Вы знаете, что здесь поле — г...о? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол?» — осведомился Слуцкий.

За неделю выпуск посмотрели почти 1 млн человек, при этом комментарии под видео в большей массе положительные.

Видеоарт в Казани

В Казани завершается выставка медиаискусства: здесь показывают 156 работ художников из нескольких стран мира (России, Германии, Испании, Чили, Украины, Беларуси, Великобритании, США, Индии). Три десятка творцов демонстрируют удивительные произведения, созданные в жанре диджитал-арта: все это цифровые абстракции, компьютерная и генеративная графика. Демонстрационный ролик выставки впечатляет: он и сам своего рода арт-объект.

Против канадцев в форме 1956 года

14 декабря стартовал традиционный Кубок Первого канала по хоккею. В первом матче Евротура сборная России обыграла в Москве канадцев со счетом 4:3. Счет в матче открыл нападающий Егор Коршков. А на лед российские хоккеисты вышли в ретроформе образца 1956 года, в которой сборная СССР выиграла свои первые Олимпийские игры. На свитерах даже оставили надпись «СССР», которая идет по диагонали слева.

Побег экс-президента

Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса. На кадрах видно, как к автомобилю бывшего главы государства подходят несколько человек, просят его взять повестку. Но Порошенко спешно прыгает в машину и уезжает. Позже оказалось, что Порошенко покинул страну — пресс-служба его партии «Европейская солидарность» сообщила, что он отправился в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

О секретах Дамблдора — третья часть «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures в начале недели представила первый трейлер фэнтези-фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Он станет приквелом франшизы о «Гарри Поттере» и третьим по счету в серии «Фантастические твари».

Судя по трейлеру, лента расскажет о борьбе профессора Дамблдора и команды волшебников со злодеем Грин-де-Вальдом, в планах которого, разумеется, захват власти над волшебным миром. В ролях все те же: Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер. А вот Джонни Депп вынужден был уйти из франшизы из-за своего плохого обращения с бывшей женой, Эмбер Херд. Так что антагониста в третьей части играет Мадс Миккельсен.

Кстати, в роли одного из волшебников можно впервые увидеть российского актера Александра Кузнецова. Премьера третьей части «Фантастических тварей» ожидается в начале апреля 2022 года.

«Коснуться» Солнца

Американский зонд на этой неделе впервые в истории освоения космоса человеком «коснулся» Солнца. Аппарат Parker Solar Probe, запущенный летом 2018 года, пролетел через корону, верхний слой атмосферы нашей звезды. Он измерил магнитные поля и образцы частиц в солнечной короне, где температура может достигать от полумиллиона до нескольких миллионов градусов Цельсия. Видео NASA опубликовало на своем youtube -канале.

Мисс Вселенная — 2021

В понедельник стало известно, что Ралина Арабова, первая представительница Татарстана, которая ездила от России на конкурс «Мисс Вселенная — 2021», корону не получила. А завоевала ее 21-летняя индианка Харнааз Сандху. Второе и третье места достались девушкам из ЮАР и Парагвая.

Традиционно большое внимание на конкурсе (в этом году он проходил в Эйлате) привлекает дефиле в национальных костюмах. Здесь фантазию костюмеров девушек не сдерживает абсолютно ничего, и поэтому большая часть выходит в национальных костюмах, но кое-кто и «хулиганит». Например, представительница Чехии в этом году вышла в костюме львицы со щитом, на котором был написан девиз «За права женщин во всем мире». Девушка из Японии вызвала огромный скандал в собственной стране, надев «кимоно усопших» (оно запахивается на левую, а не на правую сторону), да еще и дополнив его хризантемой (а этот символ императорской семьи вообще не рекомендуется носить не по случаю). Ралина Арабова мудрствовать не стала и была на этом дефиле в образе Сююмбике.

Полное видео дефиле в национальных костюмах мы и предлагаем: его уже посмотрели больше трех миллионов зрителей по всему миру.

Ангелина Панченко, Людмила Губаева
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:28
    Зачем продолжают "пиарить" Этого стрелка? Неужели трудно понять, что в современном мире моложеж сделает всё, лишь бы пропиариться... Ещё больше подливают масло в огонь наши звезды, которые сами же и говорят, что пиар он и есть пиар и не важно хороший или нет
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