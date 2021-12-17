Реальная инфляция уже в двузначных значениях: что дальше

По мнению аналитиков, сегодня на заседании Центробанка планируется очередное повышение ключевой ставки до 8,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в ноябре отмечала, что ключевая ставка до конца года должна вновь вырасти. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимо для контроля галопирующей инфляции, которая выходит из-под управления. В ожидании повышения ключевой ставки банки повысили ставки по вкладам и кредитам. О том, что рост цен далеко оторвался от целевых ориентиров регулятора, который вынужден балансировать между необходимостью сдерживать цены и не уничтожить зачатки экономического роста, в своей статье пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.

Если инфляция прошла пик, повышение будет на 0,75%

С начала этого года ставка уже выросла поэтапно на 3,25%, поднявшись с исторического минимума в 4,25% в марте до 7,5% в октябре, причем последнее повышение было больше, чем ожидал рынок. Мы увидели укрепление рубля, рост фондового рынка как реакцию на это решение. До этого значительное увеличение ставки было в июле, когда она выросла на 1% до 6,5%. Как мы видим, лето-осень стали моментом серьезного ужесточения ДКП. С сугубо экономической точки зрения это правильный вектор — ЦБ должен думать не о наращивании кредитных портфелей банков, а о макроэкономической стабильности. Ведь реальная инфляция, несмотря на официальную статистику, выражается уже двузначными цифрами.

Никто из аналитиков не ждет сохранения ставки на текущем уровне, основной вопрос — на сколько она будет поднята. Консенсусной цифрой выглядит повышение на 1%, до 8,5%. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,4%, причем в начале декабря экономические власти констатировали, что предыдущие прогнозы не сбылись и рост цен оказался выше. Ключевым фактором в определении размера повышения ставки будут данные по инфляции, которые опубликуют во время так называемой недели тишины (семь дней перед заседанием). Если инфляция прошла свой пик, то повышение будет на 0,75%. Если же нет, то, помимо роста на 1%, будет еще одно повышение в феврале 2022 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в ноябре отмечала, что ключевая ставка до конца года должна вновь вырасти. Фото vk.com/cbr_official

В пресс-службе ПАО «Ак Барс Банк» отметили: «Инфляция в ноябре достигла новых пиковых значений в 8,4%. Очевидно, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, чтобы добиться устойчивого контроля за инфляцией. По нашим прогнозам, ЦБ в декабре повысит ставку на 100 п.п. до 8,5%. Рост ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок по кредитам и депозитам, что будет способствовать повышению нормы сбережения населения и снижению темпов роста кредитования. Также такой существенный рост ставки как один из важных факторов окажет поддержку курсу национальной валюты. Поэтому даже на фоне роста геополитических рисков мы не видим существенных рисков ослабления курса рубля».

Борьба с рецессией — ключевая причина галопирующей инфляции

Инфляционная ситуация в нашей экономике остается напряженной — в условиях высокой доли импорта на рынках продовольственных и непродовольственных товаров общемировой рост цен на продукты питания, нарушение логистических цепочек и рост транспортных расходов не могут не повлиять на потребительские цены внутри страны.

Регулятор отмечает, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с запозданием в три-шесть кварталов. По сути, изменения, начатые в марте, должны начать приносить свои плоды уже в ближайшее время. По словам Набиуллиной, правительство обязано вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей. Это косвенно подтверждает то, что не все под контролем, есть проблемы. По данным Росстата, на начало ноября годовая инфляция была на уровне 8,07%, снизившись с 8,14% в октябре. Некоторые эксперты полагали, что это был пик и дальше ситуация стабилизируется. Но на начало декабря цифра выросла до 8,4%.

Рост цен на продукты питания, нарушение логистических цепочек и рост транспортных расходов не могут не повлиять на потребительские цены внутри страны. Фото: realnoevremya.ru

Посудите сами: в июле, когда ЦБ повышал ставку на 1% (самое большое повышение за год), были скорректированы прогнозы по годовому уровню инфляции с 4,7—5,2% до 5,7—6,2%. В ноябре мы уже выше этих прогнозов, причем на 2 пункта. Тогда же, в июле, ЦБ считал, что возвращение к уровню 4—4,5% вероятно только в 2022 году. Это просто невозможно, даже в США инфляция находится на уровне выше 5% годовых. Мы вкушаем плоды обильного дождя из денег, выброшенных на рынки для стимулирования пандемийной экономики. Борьба с рецессией является ключевой причиной галопирующей инфляции в мире. Это не только наша проблема.

Какие перспективы

Рост ставок в экономике приносит свои плоды — рост потребительского кредитования замедляется, фиксируется рост сбережений на депозитах. Но многие эксперты сомневаются, что только лишь денежно-кредитной политикой можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ в этом году, рост цен обусловливается в большей степени устойчивыми факторами — спрос опережает предложение. Еще в начале года ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением.

Хотелось бы отметить, что инфляционные ожидания населения, согласно опросу ЦБ, за последние два месяца выросли с 13,6% до 14,8%. В июле ЦБ отмечал улучшение ситуации с продовольственной инфляцией и ослабление инфляционного давления в целом в июне—июле. Тональность комментариев ЦБ тогда говорила об ограниченном потенциале роста ставки. Осенние решения и дальнейшее планируемое ужесточение ДКП говорят о том, что ЦБ поторопился с благоприятными прогнозами.

Цены в России растут постоянно, охвачены все рынки — от продовольственного до строительного. Фото: Максим Платонов

В целом, учитывая текущую динамику повышения цен, не стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года — рост цен далеко оторвался от целевых ориентиров ЦБ. Плюсом повышения будет растущая привлекательность российских активов, которая приведет к притоку иностранного капитала на наши финансовые рынки, что поддержит рубль, не исключено укрепление до 69 рублей за доллар и 81 рубль за евро.

В заключение хотелось бы отметить, что цены в России растут постоянно, охвачены все рынки — от продовольственного до строительного. ЦБ вынужден балансировать: необходимо и сдерживать рост цен, и не перестараться с этим, уничтожив зачатки экономического роста. Это процессы разновекторной направленности, они требуют точной настройки. Баланс между ними пока не найден.

Артур Сафиулин