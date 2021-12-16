Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская детская акробатическая студия

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 218-я

В конце сентября этого года в Нижнекамске открылась акробатическая студия для детей «Алле-Ап». Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для развития ловкости и гибкости детей

Акробатика — древнее искусство. Известно, что акробаты славились в Древнем Египте — их изображения сохранились на фресках и сосудах. Гомер упоминал их в «Одиссее». Позже акробатика разделилась на два направления — спортивное и цирковое.

Акробатические упражнения помогают развивать ловкость, гибкость тела, вестибулярную устойчивость, навыки самостраховки и ориентацию в пространстве. Нижнекамская студия акробатики «Алле-Ап» работает в основном с дошкольниками — детьми от 3 до 7 лет. Здесь их учат основным акробатическим направлениям — парным, силовым, упражнениям на гибкость и другим, а также не забывают о хореографии. Занимаются с детьми профессиональные тренеры, мастера спорта, имеющие награды на республиканском и федеральном уровнях.

Сегодня аналитический разбор аккаунта студии акробатики провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Для привлечения максимально релевантного трафика — ограничить целевую аудиторию

Аккаунт достаточно молодой. По аватару, обложке хайлайтс и по фото в первых постах видно, что задумывалось оформление в едином стиле. Приоритетными цветами были выбраны черный и белый. Тема профиля — студия акробатики для детей. И это цветовое сочетание выбрано неудачно для сферы услуг для детской аудитории. Яркие и теплые цвета здесь будут более уместны.

На аватаре, по-видимому, использован логотип студии. Использование логотипа на аватаре — правильный подход. Но только в том случае, если это профиль известного бренда или логотип отражает специфику профиля и привлекает внимание. Рекомендуем подумать над оформлением аватара. С аватара лучше убрать «Нижнекамск». Во-первых, геолокацию нужно указывать в нике и/или же в имени профиля. Во-вторых, сочетание шрифтов неудачное с точки зрения дизайна.

Ник профиля в целом выбран правильно, используется название студии и локация. В Имени профиля прописывается направление деятельности. Имя индексируется в поиске Instagram и по нему вас смогут найти заинтересованные пользователи. Для того чтобы привлечь в профиль максимально релевантный трафик, нужно ограничить целевую аудиторию. Учитывая, что студия работает с детской аудиторией, нужно это указать в имени.

Описание профиля не продающее — в нем нет вашего УТП (уникального торгового предложения). Хорошо, что указано с какого возраста дети могут прийти в студию, но укажите также и ограничения по возрасту. Хорошо, что используются эмоджи, но неверно, когда ими пытаются донести смысл, а он может быть понят не так, как вы хотите.

Фраза «Толчок в развитии» — не конкретное ценностное предложение, либо конкретизируйте, либо совсем уберите его. Цель — развить любовь к спорту — хорошая цель. Но для какой цели родители ведут к вам своих детей? Уточните ее у родителей и используйте ее. Дайте в описании информацию, которая заинтересует родителей, которая поможет им принять решение, что акробатика и конкретно ваша студия — это именно то, что нужно для их ребенка. Какую пользу даст акробатика для детей? Какие условия посещения удобны для родителей? Возможно, у вас есть бесплатный пробный урок или выгодное ценовое предложение — укажите это.

Взаимные подписки не работают на увеличение числа клиентов

Переведите ваш аккаунт в бизнес-профиль. Сейчас в профиле есть ссылка на Whats Up для онлайн-записи — это удобный вариант. Но кому-то из родителей удобнее позвонить, узнать подробности и только после этого записать ребенка. Для этого в бизнес-профиле есть все возможности. Также вы сможете разместить местоположение студии на карте и упростите поиск для ваших клиентов.

Так же бизнес-профиль даст возможность продвигать аккаунт через таргет, и вы сможете видеть статистику по посещению вашего профиля. Аккаунту нужно набирать подписчиков, и таргет для этого — наиболее эффективный и быстрый способ.

Добавьте в актуальное информацию о записи, фото успехов ваших учеников, информацию о тренерах, отзывы.

Сейчас у аккаунта 309 подписчиков и 511 подписок. Это говорит о том, что в качестве инструмента продвижения были использованы взаимные подписки. Но такой способ не работает на увеличение числа клиентов, а скорее наоборот. В профиле 33% коммерческих аккаунтов — вряд ли они станут вашими клиентами. 26% взаимных подписок и 10% массфолловеров — это плохие показатели — они говорят о том, что вам нужно чистить подписки и подписчиков.

С контентом тоже нужно поработать. Любовь к красивому спорту с детства — основной посыл первых постов. А что для своих детей хотят родители? Ну, наверное, мало кто из них сидит и думает, вот бы мой ребенок полюбил спорт. Ведь это не конкретная польза для ребенка. Подумайте, что конкретно даст акробатика ребенку. Сейчас актуальна проблема — дети проводят время с гаджетами, и занятия акробатикой отвлекут их от телефонов, помогут иметь красивую осанку и не иметь проблем со спиной в будущем.

Мы рекомендуем подумать над тем, что вы можете предложить, какую пользу. Есть посты, написанные на эмоциях, например о подготовке детей к занятиям. Тут лучше подумать о том, как подать информацию, чтобы ситуация не повторялась. Как вариант, можно составить инструкцию о том, как подготовить ребенка к занятию, и добавить ее в актуальное.

Делайте видеоконтент с тренерами, где они дают информацию для родителей. По согласованию с родителями можно записать видео с детьми, где они демонстрируют свои достижения, умения или рассказывают о своих успехах.