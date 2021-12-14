DNS ушел из «Республики», чтобы сменить формат

«Дальневосточный» гипермаркет бытовой и цифровой техники меняет арендные площади, подстраиваясь под условия пандемии

Фото: Инна Серова

В переживающем «перезагрузку» казанском торговом центре «Республика» закрылся магазин бытовой и цифровой техники DNS. Как выяснило «Реальное время», это совпало с подготовкой к открытию ряда других магазинов компании в столице Татарстана. О том, почему DNS распрощался с «точкой» на Петербургской, каковы перспективы дальневосточной сети в нашем регионе и насколько велика вероятность ухода от привычного формата на фоне пандемии коронавируса — в нашем материале.

«Съехали на меньшую площадь»



От занимавшего торговые площади на втором этаже казанского ТЦ «Республика» магазина DNS осталось лишь небрежно вывешенное объявление о том, что магазин переехал, а выдача заказов, сделанных на сайте, осуществляется в магазине DNS в соседнем ТЦ «Кольцо».

— Они поменяли формат развития, — объяснила причины расставания с арендатором владелица и управляющая ТЦ «Республика» Фания Яппарова. — DNS занимал порядка 500 квадратных метров, сейчас они стремятся открывать магазины меньшей площади.

В торговом центре «Республика» закрылся магазин бытовой и цифровой техники DNS

Яппарова заявила, что это никак не связано с локацией самого центра, а исключительно с новой политикой компании. И особо подчеркнула, что уход DNS из «Республики» — лишь частный случай, который не сигнализирует о каком-либо оттоке арендаторов в целом:

— У нас обновилась ресторанная часть «Тикки-Рикки», готовится открытие аптеки «Вита», а 25 декабря на третьем этаже торгового центра состоится открытие кинотеатра «С5 СИНЕМА 5».

От магазина DNS осталось лишь небрежно вывешенное объявление о том, что он переехал

«Причины — чисто коммерческие»

— Мы уходим из «Республики» по чисто коммерческим причинам, — заверил в свою очередь «Реальное время» заместитель директора по развитию «DNS-Казань» Артемий Макаров. — Если мы не видим, что эта локация для клиентов ценная, мы магазин сворачиваем. А сеть остается, остальные магазины работают, их в Казани сейчас порядка 35, и в будущем году запланировано открытие еще нескольких.

Макаров подчеркнул, что формат магазинов также не будет съеживаться — он остается разным — от Technopoint до гипермаркетов.

— DNS сейчас активно открывают магазины в помещениях с отдельным входом, — поделился с «Реальным временем» наблюдением заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Это объяснимо: в условиях пандемии коронавируса торговые центры имеют ограничения. А когда есть ограничения и есть альтернатива, то доля аренды в торговых центрах будет переходить в отдельно стоящие помещения или помещения с отдельным входом. Для DNS это тем более оправданно, что у них достаточно много открывается магазинов в востребованном сегодня формате Technopoint.

Что же касается ТЦ «Республика», то эту локацию Шайхиев оценил как «неплохую», но отметил, что для DNS более подходящим выглядит размещение в районных торговых центрах или отдельных помещениях:

— «Республика» на сегодня имеет меньший потенциал, чем отдельные помещения, а тогда какой смысл платить более высокую арендную ставку, когда можно платить значительно ниже?

Эту локацию Шайхиев оценил как «неплохую», но отметил, что для DNS более подходящим выглядит размещение в районных торговых центрах

«Два торговых центра стоят впритык и у одного локация лучше»

— DNS заявлялись в свое время на большой формат, но спустя некоторое время анонсировали, что будут открывать магазины до 300 квадратных метров, — напомнил эксперт «Реального времени», специалист по коммерческой недвижимости Михаил Шутов. — Тот факт, что в «Республике» они закрыли большой формат и не оставили маленького, свидетельствует только об одном: эта локация, что называется, «не прокатывает». И причина тому, что два торговых центра — «Республика» и «Кольцо» — стоят впритык и у одного локация лучше, чем у другого.

Шутов добавил, что, по его мнению, в условиях пандемии перед всеми торговыми центрами рисуется не самая оптимистическая перспектива. Их посетители из-за сложностей посещения и страха перед заражением, все более активно осваивают «удаленку» — заказывают с доставкой на дом не только еду, но и технику и даже кинофильмы:

— Торговые центры начинают вымирать, проходимость падает, и арендаторы скоро побегут.

Сделав эту часть Петербургской улицы пешеходной и не создав там таких точек притяжения, как на Баумана, городские власти, говорит Шутов, в отсутствии подъездов и парковок буквально похоронили расположенные там магазины, рестораны и отели.

— Кроме того, у DNS и ранее была такая практика: они заходили на арендные площади на хороших для арендодателя условиях, однако вскоре начинали просить скидки и сбивать цены, — рассказал эксперт и предположил, что компания «не договорилась с «Республикой» по коммерции». — Если бы они просто захотели уменьшить формат, они бы остались в этой локации.

От Владивостока до Казани и далее

Что же касается изменения формата, то эксперт подтвердил информацию, которую ранее «Реальному времени» сообщила Фания Яппарова. Он припомнил, что еще в 2019 году DNS планировал переход на мелкоформатные магазины площадью до 300 квадратных метров и пункты выдачи, заняв таким образом собственную нишу:

— В частности, эти изменения были запланированы еще и потому, что нереально бороться с такой махиной, как «М.Видео» и «Эльдорадо», у которых сейчас один собственник, — отметил Шутов.

DNS — российская компания со штаб-квартирой во Владивостоке, владеющая розничной сетью по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники. Также занимается сборочным производством компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. По итогам 2019 года заняла 6-е место в рейтинге крупнейших российских компаний.

Владельцем «Днс Ретейл» выступает ООО «Днс Групп», основные учредители которого — гендиректор компании Дмитрий Алексеев (владеет 44,35% капитала) и Юрий Карпцов (44,64%). Сеть в настоящее время насчитывает более 2 тысяч магазинов.