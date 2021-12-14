DNS ушел из «Республики», чтобы сменить формат
«Дальневосточный» гипермаркет бытовой и цифровой техники меняет арендные площади, подстраиваясь под условия пандемии
В переживающем «перезагрузку» казанском торговом центре «Республика» закрылся магазин бытовой и цифровой техники DNS. Как выяснило «Реальное время», это совпало с подготовкой к открытию ряда других магазинов компании в столице Татарстана. О том, почему DNS распрощался с «точкой» на Петербургской, каковы перспективы дальневосточной сети в нашем регионе и насколько велика вероятность ухода от привычного формата на фоне пандемии коронавируса — в нашем материале.
«Съехали на меньшую площадь»
От занимавшего торговые площади на втором этаже казанского ТЦ «Республика» магазина DNS осталось лишь небрежно вывешенное объявление о том, что магазин переехал, а выдача заказов, сделанных на сайте, осуществляется в магазине DNS в соседнем ТЦ «Кольцо».
— Они поменяли формат развития, — объяснила причины расставания с арендатором владелица и управляющая ТЦ «Республика» Фания Яппарова. — DNS занимал порядка 500 квадратных метров, сейчас они стремятся открывать магазины меньшей площади.
Яппарова заявила, что это никак не связано с локацией самого центра, а исключительно с новой политикой компании. И особо подчеркнула, что уход DNS из «Республики» — лишь частный случай, который не сигнализирует о каком-либо оттоке арендаторов в целом:
— У нас обновилась ресторанная часть «Тикки-Рикки», готовится открытие аптеки «Вита», а 25 декабря на третьем этаже торгового центра состоится открытие кинотеатра «С5 СИНЕМА 5».
«Причины — чисто коммерческие»
— Мы уходим из «Республики» по чисто коммерческим причинам, — заверил в свою очередь «Реальное время» заместитель директора по развитию «DNS-Казань» Артемий Макаров. — Если мы не видим, что эта локация для клиентов ценная, мы магазин сворачиваем. А сеть остается, остальные магазины работают, их в Казани сейчас порядка 35, и в будущем году запланировано открытие еще нескольких.
Макаров подчеркнул, что формат магазинов также не будет съеживаться — он остается разным — от Technopoint до гипермаркетов.
Что же касается ТЦ «Республика», то эту локацию Шайхиев оценил как «неплохую», но отметил, что для DNS более подходящим выглядит размещение в районных торговых центрах или отдельных помещениях:
— «Республика» на сегодня имеет меньший потенциал, чем отдельные помещения, а тогда какой смысл платить более высокую арендную ставку, когда можно платить значительно ниже?
«Два торговых центра стоят впритык и у одного локация лучше»
— DNS заявлялись в свое время на большой формат, но спустя некоторое время анонсировали, что будут открывать магазины до 300 квадратных метров, — напомнил эксперт «Реального времени», специалист по коммерческой недвижимости Михаил Шутов. — Тот факт, что в «Республике» они закрыли большой формат и не оставили маленького, свидетельствует только об одном: эта локация, что называется, «не прокатывает». И причина тому, что два торговых центра — «Республика» и «Кольцо» — стоят впритык и у одного локация лучше, чем у другого.
Шутов добавил, что, по его мнению, в условиях пандемии перед всеми торговыми центрами рисуется не самая оптимистическая перспектива. Их посетители из-за сложностей посещения и страха перед заражением, все более активно осваивают «удаленку» — заказывают с доставкой на дом не только еду, но и технику и даже кинофильмы:
— Торговые центры начинают вымирать, проходимость падает, и арендаторы скоро побегут.
Сделав эту часть Петербургской улицы пешеходной и не создав там таких точек притяжения, как на Баумана, городские власти, говорит Шутов, в отсутствии подъездов и парковок буквально похоронили расположенные там магазины, рестораны и отели.
От Владивостока до Казани и далее
Что же касается изменения формата, то эксперт подтвердил информацию, которую ранее «Реальному времени» сообщила Фания Яппарова. Он припомнил, что еще в 2019 году DNS планировал переход на мелкоформатные магазины площадью до 300 квадратных метров и пункты выдачи, заняв таким образом собственную нишу:
— В частности, эти изменения были запланированы еще и потому, что нереально бороться с такой махиной, как «М.Видео» и «Эльдорадо», у которых сейчас один собственник, — отметил Шутов.
DNS — российская компания со штаб-квартирой во Владивостоке, владеющая розничной сетью по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники. Также занимается сборочным производством компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. По итогам 2019 года заняла 6-е место в рейтинге крупнейших российских компаний.
Владельцем «Днс Ретейл» выступает ООО «Днс Групп», основные учредители которого — гендиректор компании Дмитрий Алексеев (владеет 44,35% капитала) и Юрий Карпцов (44,64%). Сеть в настоящее время насчитывает более 2 тысяч магазинов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым