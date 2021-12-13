Искусствоведы: творчество Николая Фешина еще таит в себе немало тайн

В Казани открылась масштабная выставка, приуроченная к 140-летию художника

Фото: Ринат Назметдинов

В декабре в Госмузее изобразительных искусств Татарстана открылась выставка произведений Николая Фешина, посвященная его 140-летию. Сразу несколько событий было приурочено к открытию — научно-практическая конференция, на которую съехались «фешиноведы» со всей страны, и презентация мультимедийной композиции по картинам художника. Она будет экспонироваться в Галерее современного искусства, тогда как сама выставка проходит в главном здании. Так что билеты нужны будут разные.

Кто вернул картины Фешина в Казань

Главное, чем притягивает новая выставка, — дипломная работа Николая Фешина «Капустница». Масштабное полотно, созданное в 1909 году, вместе с еще пятью знаковыми работами приехало в Казань из Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Санкт-Петербурга и впервые выставляется в музее. Питерцы привезли еще пять картин легендарного художника, которого в России считают истинно своим, равно как и в Америке, куда Николай Фешин, спасаясь от голода, эмигрировал после революции.

Шесть залов музея заняли картины из его фондов. Как известно, именно ГМИИ РТ обладает самой обширной коллекцией произведений нашего земляка. Всего 185 из 200 картин предоставлено Казанью, еще пять — казанским коллекционером, имя которого пока остается неизвестным, по его желанию. По словам директора татарстанского музея Розалии Нургалеевой, этот человек совершил практически невозможное, вернув картины Фешина на родину, в Казань. Ранее и самому музею предлагали их выкупить, но цена оказалась настолько баснословной, что музейщикам пришлось отказаться от затеи. Стоит отметить, что произведения художника сейчас оцениваются на мировом рынке крайне высоко. Так, «Обнаженная» на лондонском аукционе Sotheby`s в 2013 году ушла за 1,3 млн фунтов стерлингов. Годом ранее на Christie`s «Портрет мадемуазель Подбельской», оцененный в 0,8—1,2 млн фунтов, в итоге был продан за 2 млн фунтов.

Главное, чем притягивает новая выставка, — дипломная работа Николая Фешина «Капустница». Фото: Ринат Назметдинов

Второй вояж «Капустницы»

Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева отметила, что работа над выставкой началась еще в конце прошлого года. Первым же сигналом того, что Фешинский юбилейный год начался, стало открытие экспозиции в Третьяковской галерее, где в том числе демонстрировались и картины из собрания казанского музея.

— Именно там еще раз был сделан акцент, что мы, Казань, обладаем самой крупной коллекцией творческого наследия Николая Фешина. Тогда мы представили наш альбом-каталог, в котором собраны все работы художника из 27 государственных музеев и 12 частных собраний. Каталог выйдет из печати в январе, а пока мы предлагаем посетителей выставки ознакомиться с макетом почти 500-страничного каталога в цифровом формате. Но даже не с московской выставки, а в конце прошлого года мы вплотную взялись за организацию выставки. Замечу, что самыми последними на экспозицию подоспели пять уникальнейших картин казанского коллекционера, которые он любезно предоставил нам для экспонирования. К слову, среди них есть такой шедевр, как «Портрет Нины Белькович», которые больше знают как «Девочка с красным бантом». О «Капустнице» тоже стоит сказать, что картина никогда не покидала стен санкт-петербургского музея, разве что в 20-х годах прошлого века ее возили на Венецианский художественный фестиваль. Но нам удалось договориться, и комплект из чуть более 10 картин приехал на выставку. Замечу, что у музея академии есть еще один филиал — музея Иосифа Бродского, а они, как известно, дружили с Николаем Фешиным. Там мы обнаружили еще часть картин, которые теперь гостят в наших залах, — рассказала Розалия Нургалеева.

1 / 47 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Кем стали пока неизвестные ученицы Фешина

В дни открытия выставки проходили «Седьмые Казанские искусствоведческие чтения. Николай Фешин и развитие отечественного и зарубежного искусства XX — начала XXI века». В докладах была озвучена атрибуция ряда картин, ранее не известная — когда написаны, кто изображен, в том числе та самая «Девочка с красным бантом» также была окончательно атрибутирована.

Директор отметила, что ни одна из привезенных в Казань картин не останется в музее. Однако Розалия Нургалеева высказала надежду, что со временем, возможно, у музея появится возможность представить свою коллекцию Фешина за границей — в Италии, Франции, США, где хранится немало его работ.

— Жизнь за границей — совсем другой период в творчестве художника. Наши картины разные, и было бы замечательно объединить усилия, сделать совместный проект с зарубежными специалистами, показав жизнь и творчество художника во всем многообразии, ну и обменяться опытом. Я верю, что такие времена настанут. Конференция очень наглядно показала, насколько сегодня велик интерес к Фешину. Я переживала, что не все приглашенные и заявленные участники смогут выбраться, но люди приехали, подчас — за собственные деньги. Это говорит, что нам есть, что рассказать друг другу, над чем поразмыслить. Более того, можно смело утверждать, что фешинское наследие таит немало тайн, приоткрывать которые мы только еще начинаем. Его жизнь — это и окружение Фешина, время и люди, сопутствующие ему. Так, например, вместе с «Капустницей», как мы узнали, были вывезены в Италию еще несколько эскизов и там закуплены. Что это были за наброски? Или, например, в нашем собрании есть совершенно дивные черно-белые фотографии, на которых Фешин стоит среди своих учеников в интерьерах Казанской художественной школе. Сейчас мы ведем работы по атрибуции — кто именно стоит вместе с художником. Там ведь не только Попова, Гаврилов, Васильев, но много и женских лиц. Конечно, сейчас в худучилище большей частью учатся девушки, а тогда это было редким явлением. Поэтому очень важно узнать их имена, чтобы потом мы могли подписать каждого по периметру фото. Это дает начало к поиску учеников — где они осели, в каком регионе преподавали и продолжили традиции фешинской школы, — поделилась Розалия Нургалеева.

Розалия Нургалеева высказала надежду, что со временем, возможно, у музея появится возможность представить свою коллекцию Фешина за границей. Фото: Ринат Назметдинов

Виртуальный художник с голосом Фарида Бикчантаева

Пока музейщики готовили выставку, около полугода шло создание мультимедийной инсталляции студией Abau. 10-минутный ролик-погружение в творчество Николая Фешина был подготовлен специально для привлечения молодежной аудитории — через современные технологии заинтересовать новое поколение гением соотечественника с мировым именем. По словам директора студии Дамира Аллямова, были тщательно изучены архивы, с пристрастием просмотрены его работы, специально написана музыка. Воспоминания Николая Фешина за кадром читает главный режиссер театра им. Камала Фарид Бикчантаев.

— Если знатоки творчества Николая Фешина придут смотреть, прежде всего, на оригиналы его работ, хотя и их заинтересует наш подход к знаковой живописи, то молодых привлечет наше нестандартное видение. Изучая жизнь художника, я словно лично познакомился с ним. Меня поразило внезапное открытие, что, как и я, по тем же улицам Казани ходил и гений, о чем он думал, какие образы рождались в его голове? Все наши догадки, ассоциации мы также постарались вложить в этот краткий обзор по живописи и такой необычной жизни Николая Фешина, поделился Дамир Аллямов.

Он также отметил, что инсталляция будет транслироваться не только в VR-зале ГСИ, но на второй и третий этажи, когда здесь 14 декабря откроется выставка работ Николая Рериха. «У этих двух гением было много общего. Хотя на экспозиции будет и собственная мультимедийная программа, но наш проект тоже будет выгодно и уместно смотреться с яркими и необычными картинами художника — современника Фешина», — считает руководитель студии.

Искусствовед и эксперт по творчеству Фешина Галина Тулузакова резюмировала на открытии выставки, что любая выставка картин художника несет в себе какую-то сенсацию:

— Новая экспозиция не стала исключением, она буквально насыщена сенсациями, начиная с «Капустницы», впервые покинувшей стены музея Российской академии художеств, чтобы экспонироваться в другом российском музее. Фешин проявляется в своих работах свободным и страстным человеком, художником, влюбленным в жизнь и искусство. Эта страсть передается в каждом мазке, в каждом прикосновении к холсту. Биение жизнь художник переводил в пульсацию искусства — казалось бы, статичная картина, но у Фешина она живет.

Выставка продлится до 13 марта 2022 года.

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов