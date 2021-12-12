«Синтез» сотворил чудо в матче со «Спартаком»

В ответ на чудо Волгограда в первой игре

В минувшие выходные в Волгограде во второй раз в сезоне встретились ватерполисты местного «Спартака» и казанского «Синтеза». «Реальное время» рассказывает об итогах очередного свидания двух российских суперклубов.

Невероятно увлекательно, но со знаком минус

Как в Казань, да и в принципе на всю территорию Средней Волги до сих пор не могла прийти настоящая зима, так и «Синтез» не может в этом сезоне обрести стабильность. Претензии к погоде заключаются в том, что зима — это не только по улицам скользить, но и по лесопарковой зоне на лыжах бегать. Претензии к «Синтезу» — в том, что надо играть матчи от начала до конца.

Вылет из еврокубков был связан с тем, что с греческим «Аполлоном» со старта рванули, а дальше только наблюдали, как соперник догоняет, а потом уходит вперед. В чемпионате страны подобного ранее не допускали. Скорее наоборот: с Астраханью и в домашней встрече с Волгоградом сами догоняли (и в итоге догнали). Но претензия болельщиков — к отсутствию стабильности.



Как можно проиграть матч, ведя в первой половине с преимуществом в четыре мяча? Кстати, стоит отметить, что в Волгограде переустановили камеры и наконец-то матчи можно наблюдать более-менее комфортно. Только пересказывать их нет смысла — разве что отмечать детали.

Деталь первая: во втором периоде «Синтез» создал комфортное преимущество при равном счете — 3:3, забив четыре гола подряд.

Объяснить, как мы создали преимущество, достаточно легко: все началось с отбитого Игорем Чирковым пенальти и красиво забитого Сергеем Лисуновым гола, когда нам чуть-чуть повезло, что мяч заполз за проекцию ворот. Седьмой гол в исполнении Артема Одинцова — это вообще какой-то сюрреализм, когда левой рукой он подхватил мяч, находившийся к сопернику ближе, а правой вбил его (мяч) в сетку ворот от штанги.

«Спартак», как Карлсен, включил моторчик и умчался от «Синтеза»

Но мяч легко потеряли в первой контратаке, когда Игорь Чирков отдал передачу Никите Деревянкину, а тот плыл в атаку, не «видя берегов», проплыв мимо мяча, как корабль мимо пристани. Ничего страшного, все получилось в следующей контратаке, когда Алексей Рыжов-Аленичев забивал почти без сопротивления. Или же дважды в первом периоде «Синтез» не использовал численное преимущество, не разыгрывая лишнего, зато пробивая в достаточно безобидных ситуациях, которые не доставляли проблем голкиперу хозяев Петру Федотову. Но все это не выходило за рамки рабочих ситуаций, тем более что третье удаление хозяев реализовал броском без сопротивления Николай Лазарев.

Объяснить, как мы со счета 7:3 скатываемся к 8:8, невозможно. А восстановилось равенство в счете в третьем периоде — 8:8, после чего «Спартак» помчался добивать обескураженного соперника. Примерно так Карлсен, включив свой моторчик, умчался в счете от Непомнящего. Апофеозом третьего периода стал гол Артема Ашаева после того, как он перекинул Чиркова мячом за три секунды до сирены.

Замена Чиркова на Евгения Кострова не дала должного эффекта: вскоре Ашаев переиграл голкипера казанцев, неосмотрительно вышедшего на перехват, — 12:8. Это было фиаско длиной в десять с небольшим минут: мы забили один гол, да и тот с пятиметрового, а в наши ворота залетело девять. Ужасный процент реализации большинства, невнятная игра вратарей, проигранная борьба на позиции столба...

В конце матча эмоции зашкаливали, но даже тут Волгоград был хорош, поскольку наставник команды Владимир Карабутов взял тайм-аут, а судья-информатор объявил об этом так громко, что, наверное, его услышала даже Родина-мать. Итог — 10:13.

Чудесная развязка для Казани

Во втором матче практически ничего не имело значения, кроме заключительного периода. В первых трех Волгоград одерживал верх с минимальной разницей в счете, забивая на один гол больше, чем казанцы, но в итоге это вылилось в счет 9:6.

Две минуты заключительного периода прошли без голов, приближая «Спартак» к победе, а потом Роман Шепелев забил важнейший мяч. Это была запоздалая реализация большинства, во время которого казанцы дважды безрезультативно атаковали, и когда удаленный волгоградец уже вернулся на площадку, Шепелев забил. Мяч получился каким-то несуразным, с рикошетом, словно нырнул в ближний угол ворот, но оказался важнейшим, как выяснится в итоге.

Но вначале надо было пережить обидную неудачу, когда казанцы не забили пятиметровый, а потом у них удалился Иван Сучков. «Синтез» отыграл меньшинство, Николай Лазарев сократил разрыв до минимума. Но этот минимум еще надо было удержать — на время удаления Артема Одинцова. Удержались и здесь, в ответной атаке Даниил Пронин броском со средней дистанции сравнял счет — и вскоре тоже удалился. И тут отбились! А в контратаке Рыжов-Аленичев воплотил в гол прекрасный пас через четверть площадки — 10:9. Парадокс: если в первый день «Синтез» не мог реализовать свое численное преимущество, то во втором матче забивал каждый раз после игры в меньшинстве.

В этот момент для «Синтеза» «все стало вокруг голубым и зеленым», но до конца игры оставалась еще целая минута. Но Дед Мороз, за три недели до Нового года одаривавший обе команды чудесными подарками, уже распряг оленей и отправился почивать. Больше никаких подарков ни тем ни другим — и так намучился за эту неделю.

Заскочил в Питер, где в концовке матча «Зенита» подарил местным болельщикам чудесный гол Оздоева и ничью в игре Лиги чемпионов с «Челси».

Рванул в Варшаву и совершил там чудо-спасение руками голкипера Селихова, отразившего пенальти в игре Лиги Европы с «Легией».

Примчался на полных парах в Волгоград, чтобы восхитить местных болельщиков чудесным камбэком в первой игре, а во второй порадовал Казань умопомрачительной восьмиминуткой, которая не уступала футбольной Лиге чемпионов.

Как мысли черные к тебе придут, читатель, —

Откупори шампанского бутылку.

Пересмотри игру «Спартак» и «Синтез».

Иль перечти «Женитьбу Фигаро».