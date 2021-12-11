«Волжское дерби» оказалось игрой в одни ворота. «Рубин» бесславно завершает первую часть сезона

Казанцы без особых шансов уступили самарским «Крыльям Советов»

Казанский «Рубин» в завершающем первую часть сезона РПЛ матче играл против самарских «Крыльев Советов». Сейчас положение команды Слуцкого в турнирной таблице тревожное, казанцы недалеко от зоны стыковых матчей, так что очки в последней игре были нужны как никогда. Но соперник у «Рубина» был серьезный. Мало того что самарцы выше в таблице, так они еще и игру продемонстрировали такую, что глаз радуется. Этого, к сожалению, не скажешь о футболистах «Рубина». Репортаж о том, как прошло «волжское дерби», — в материале «Реального времени».

В беззубой атаке «Рубина» нет креатива

В игре с «Крыльями Советов» атака «Рубина», особенно в первом тайме, смотрелась крайне беззубо, да еще на фоне быстрого и легкого соперника. С самого начала у самарцев выделялись форварды — Сергеев и Сарвели. Хотя главный момент в первом тайме создали не они, а Антон Зиньковский.

Говоря об атаке «Рубина», хочется по привычке сделать акцент на Деспоте и Хвиче. Но первый только еще восстанавливается после травмы и начал игру с отсидки на скамейке запасных, а второй вот уже который матч выдает блеклую игру. Грузинский полузащитник, безусловно, старается создавать моменты: это было видно по тому, как он постоянно агрессивно действовал на своем фланге, а иногда и опускался в центр поля за мячом. Но все эти старания не дали никакого выхлопа, и между флангами атаки «Рубина» просматривался дикий разброс. Кварацхелия по большей части действовал один, в то время как на противоположном фланге проглядывалась хоть какая-то командная игра. Бакаев, который вышел справа, неплохо взаимодействует с Дрейером и Хакшабановичем, но это не особенно помогло. Все, на что были способны казанцы, — грузить мяч на Онугху, но Германа хорошо перекрывали, так что с созданием моментов были большие трудности.

Сказывалось отсутствие Хван Ин Бома. Это, возможно, вообще объясняет большую часть сегодняшних проблем «Рубина» в продвижении атак. Он теперь ключевой игрок «Рубина» в центре поля, и его потеря, кажется, повлияла на результат игры даже сильнее, чем невразумительная игра Хвичи и проблемы Деспотовича. Без корейца «Рубин» очень плохо разгонял атаки, было видно, что команда двигала мяч очень медленно, иногда даже умышленно придерживая его, чтобы попытаться провести позиционную атаку. Вариативность полностью испарилась.

В центре поля «Рубин» словно не знал, что делать. Иногда функции плеймейкера на себя брал и вовсе Оливер Абильдгор, но это точно не то, чем датчанин привык заниматься на поле. В отсутствие Хвана роль диспетчера логично было бы занять Хакшабановичу, но черногорец тоже особо не выделялся все 90 минут, да и действовал по большей части ближе к чужой штрафной, а не в центре.

Деспот все-таки вышел, но это никого не спасло

Деспотович в игре с «Крыльями» все-таки получил шанс — Слуцкий выпустил его на вторую сорокапятиминутку. А вот Онугху вот уже второй матч подряд заменил во втором тайме. В предыдущем матче у Германа тоже мало что получалось в атаке. Тогда Деспот только еще вернулся после травмы и отыграть все 90 минут был не в состоянии. Собственно, и сегодня от серба было мало пользы. Так что замена нападающего погоды на поле не сделала.

Деспот способен двигаться по полю без мяча, находя себе пространство, но в игре с «Крыльями» это превращалось лишь в поиск места, куда партнеры могут отдать длинную передачу, а серб — попытаться выигрывать верховую борьбу. При командных взаимодействиях от перестановки слагаемых сумма не поменялась. Если в первом тайме «Рубин» хоть как-то старался через пас дойти до штрафной соперника, то во втором длинных передач стало больше, но отдача от этого стала чуть ли не меньше.

Остается только надеяться на то, что когда-нибудь Деспотович все-таки наберет форму. Ну а пока Слуцкий суматошно меняет двух своих форвардов, но игра от этого лучше не становится. Игра в Самаре показала, что казанцы ничего не могут предложить, если у соперника грамотно поставлено сопротивление.

Самарцы уходят на перерыв в хорошем настроении

Конечно, результат игры был обусловлен не только тем, что «Рубин» провел неудачный матч, но и тем, что делали на поле «Крылья Советов». Все 90 минут они выглядели опаснее, моментов создали больше, чем на два забитых мяча, которые самарцы отправили в ворота Юрия Дюпина. Так что счет на табло вполне мог быть и больше.

Свой дебютный мяч в российском чемпионате забил Сергей Пиняев — многие специалисты называют его одним из самых талантливых молодых игроков нового поколения в России. Гол для него выдался простым — всю работу сделал его партнер Иван Сергеев. Но факт остается фактом: 17-летний футболист отличился-таки за свою команду, закрепив победу над «Рубином».

Самарцы уходят на зимнюю паузу в приподнятом настроении, показав очередной классный матч. Команда Игоря Осинькина закрепилась в верхней части турнирной таблицы. Это стало сюрпризом, которого мало кто ждал от команды, только что поднявшейся в элиту российского футбола из ФНЛ. Теперь у «Крылышек» 27 очков, они не так уж и далеко от лидирующей группы.



А вот «Рубин» остался в нижней части таблицы. И если тульский «Арсенал» одержит-таки победу над ЦСКА, то казанцы опустятся на 11-е место. А там и до зоны стыковых матчей недалеко. Идущий 13-м «Нижний Новгород» отстает от «Рубина» всего на четыре очка.

Череда травм лидеров и нестабильная игра привели к тому, что за последние десять туров «Рубин» одержал лишь две победы. Команду не спасает даже то, что они были добыты в играх с серьезными соперниками (ЦСКА и «Сочи»). Как бы то ни было, финальный отрезок перед зимней паузой команда отыграла плохо.



Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своей привычной откровенной манере высказался после матча:

— Конечно, мы очень недовольны. Конечно, мы хотели и ожидали другого. Выводы, которые мы делаем внутри, я бы не стал выносить на общественное обсуждение, но понятно, что не довольны ни тренеры, ни футболисты, ни руководство клуба. Нам нужно очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить. <...> Но традиционно после длинных сборов команды, в которых я работал, всегда выдавали очень качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и в данном случае.



P. S. Трагическим завершением футбольного дня стала смерть болельщика «Крыльев Советов»: он умер прямо на трибуне. Мужчине стало плохо за 10 минут до окончания матча — сообщается, что у него случился сердечный приступ. Медики, прибывшие на трибуну, полчаса пытались его спасти, проводили реанимационные мероприятия прямо там же, но все было тщетно...

Игорь Белоногов, фото: rubin-kazan.ru