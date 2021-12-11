После матча «Рубин» — «Крылья Советов» скончался болельщик

После сегодняшнего матча «Рубин» — «Крылья Советов» скончался болельщик самарской команды. Об этом сообщил телеканал RT.

Как стало известно, мужчине стало плохо за десять минут до конца игры. До самого конца встречи и после ее завершения ему делали массаж сердца и ждали реанимацию. Все это происходило на морозе. Спасти мужчину не удалось.

Сообщается также, что на стадионе дежурила карета скорой помощи. Но находилась она на противоположной стороне от места, где был болельщик.

Фото: realnoevremya.ru

Матч между казанским и самарским клубами проходил сегодня. «Крылья Советов» победили со счетом 2:0.



Дарья Акимова