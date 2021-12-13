Он «на твоей стороне»: как изменилось качество связи билайна в Татарстане?

Многие компании сферы телекома осенью 2021 года решились на смену позиционирования. Громкий ребрендинг в конце октября совершила компания Facebook, объявившая о переименовании в Meta и построении мета-Вселенной. Примерно в это же время российская Mail.Ru Group переименовалась в VK. В тройку наиболее заметных обновлений попал и билайн. Сотовый оператор сохранил прежнее название, но «подводная часть айсберга» прошла тотальный апгрейд.

Обновление бренда

Компания отмечает, что изменение креативной рамки бренда — это не ребрендинг. Как пояснила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Юлия Галина, ребрендинг для компании — это полное переосмысление бренда, кардинальные изменения. Это то, что билайн сделал 15 лет назад, полностью сменив визуал (пчелу на синем фоне тогда потеснил полосатый круг). Тогда это было смело, если не сказать дерзко. Мобильный оператор позвал абонентов на «яркую сторону», и они откликнулись.

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Юлия Галина поясняет разницу между ребрендингом и обновлением бренда

Для середины 2000-х слоган «Живи на яркой стороне» полностью отражал потребности и настроения аудитории. Все хотели быть яркими и заметными в любой сфере жизни. Но, как выяснилось со временем, яркая сторона утомляет и даже может вгонять в депрессию. Сегодня люди хотят естественности, хотят быть собой, а не супергероями на задании. И билайн готов им в этом помочь. Компанией произведен апгрейд: качество связи и передачи данных выросло в разы, появились новые услуги и тариф-конструктор. Все это нашло отражение в новом слогане: «На твоей стороне».

Что еще изменилось

Мы пользуемся мобильным телефоном существенную часть дня. Это настолько привычное занятие, что выполняется практически на автомате. При этом иногда сложно заметить титаническую работу, проделанную техническими службами компании. Несмотря на то, что качество связи и скорость интернета выросли в разы. И это только малая часть произошедших изменений в компании.

В связи с этим перед генеральным директором ПАО «ВымпелКом» Александром Торбаховым и его командой стояла задача сохранить преемственность, подчеркнув изменения.

Обновление бренда — самый действенный и быстрый способ продемонстрировать разницу между «было» и «стало». В итоге руководство выбирало между 20 совершенно разными вариантами — от «Вы это серьезно?» до «А тут разве что-то изменилось?».

Обновление бренда — самый действенный и быстрый способ продемонстрировать разницу между «было» и «стало»

«Шесть из них мы отправили в тестинг. В итоге мы выбрали тот вариант, который 42% опрошенных посчитали более удачным, чем текущий логотип», — дала комментарий Юлия Галина. В нем круг со строго горизонтальными полосами желтого и черного цвета теперь получил объем и плавность линий. И в этой полосатой сфере каждый увидит свое: планету, спортивный снаряд, елочный шар — любой образ, который близок именно ему.

Без селебрити

Еще одно отличие — билайн теперь пишется не с заглавной, а со строчной буквы. И новым фирменным шрифтом. Решение уменьшить первую букву компания объясняет заботой о клиентах и акцентом на диджитальности. Ведь в переписке люди давно не тратят время на нажатие клавиши Shift и пишут все слова с маленькой буквы. А раз так проще и удобнее клиентам, значит, компании стоит поменяться в эту сторону.

В переписке люди давно пишут все слова с маленькой буквы. А раз так проще и удобнее клиентам, значит, компании стоит поменяться в эту сторону

Слоган «На твоей стороне» отражает и стратегию продвижения продукта. Компания стала по-настоящему клиентоцентричной, заботящейся о повседневных потребностях обычных людей. Поэтому было решено больше не привлекать в рекламу селебрити, демонстрирующих «успешный успех». Возможно, в кадре все же будут появляться публичные люди, но только в житейских ситуациях, с живыми, а не наигранными эмоциями. Ведь в жизни они тоже не безупречны и порой сталкиваются с такими же проблемами, что и мы с вами.

Всегда рядом

Параллельно с обновлением бренда оператор сделал редизайн сайта, интернет-магазина и мобильного приложения. По словам директора по развитию цифровых продаж и обслуживания Никиты Чепрасова, компания вносила изменения, отталкиваясь от запросов клиентов, регулярно поступающих на горячую линию. Новый сайт спроектировали так, чтобы пользователям было максимально просто находить информацию и производить нужные действия. В приложении появилась возможность легко отслеживать остатки минут и гигабайтов. Подобрать оптимальное сочетание услуг можно в новом тарифе-конструкторе «Твое решение». Выбрать необходимый объем трафика и минут, настраивать безлимитный доступ к выбранным соцсетям можно все в том же приложении или в личном кабинете на сайте.

Директор по развитию цифровых продаж и обслуживания Никита Чепрасов рассказывает, как выросли ключевые показатели после обновления бренда

Билайн оказывает помощь поисковым отрядам «ЛизаАлерт». Разработки компании на основе искусственного интеллекта помогают распознавать силуэты людей при съемке с дронов в лесных массивах и на других труднодоступных территориях. Это упрощает работу спасателей и добровольцев, помогает быстрее найти потерявшихся людей и оказать им медицинскую помощь.

Также билайн действует на опережение и исключает ситуации, в которых близкий человек может потеряться. Специалисты компании совершенствуют собственное приложение Kinbery — GPS-трекер, позволяющий всегда знать, где находится ваш ребенок или пожилой родственник.

На техничной стороне

О том, как сильно изменилось техническое оснащение сети в нашей республике, журналистам рассказали представители татарстанского отделения ПАО «ВымпелКом».

В декабре на территории Татарстана билайн завершил рефарминг, что позволило существенно повысить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета.

«Наша задача в том, чтобы абоненты могли быть постоянно на связи с родными, работать удаленно, где им удобно, общаться с друзьями, выкладывать фотографии в «Инстаграм», проверять геолокацию. То есть чувствовали себя комфортно. Человек должен быть уверен, что связь билайн не подведет. В частности, для улучшения сигнала и увеличения зон покрытия сети было очень много сделано и в нашей республике. Произведены колоссальные работы, и они продолжатся в следующем году», — подводит предварительные итоги года директор казанского отделения билайн Анвар Шахмаев. «На 2021—2022 годы запланировано порядка 1,5 млрд рублей инвестиций в строительство новой инфраструктуры на территории республики и в приземление новых технологий по оптимизации сети. В этом году мы уже добились в больших городах Татарстана бесшовного ковра LTE, который обеспечивает непрерывный сигнал при перемещении по городу в любом направлении и на любой скорости», — отмечает он.



Директор казанского отделения билайн Анвар Шахмаев: в строительство новой инфраструктуры в РТ инвестировано 1,5 млрд рублей

Спикер рассказывает, что работы проводились не только в крупных городах, но и на всей территории республики. С 2019 года сеть 4G в регионе увеличилась на 75%. Так в компании появилась шутка, что «в Татарстане 4G есть везде — как чак-чак». Параллельно наращивалась скорость мобильного интернета — к декабрю прирост составил 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Сегодня повышенные скорости интернета можно наблюдать в более чем сотне населенных пунктов РТ.

Еще одним значимым достижением является запуск в Татарстане VoLTE — технологии передачи голоса по сети. Теперь можно пользоваться интернетом даже во время телефонного разговора. При этом интернет не будет зависать, а речь — прерываться хоть на долю секунды.

На вопрос о планах развития представителям СМИ ответила директор Центрального региона билайна Екатерина Кудряшова. Она рассказала, что между билайном и правительством РТ подписано соглашение, касающееся проектов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, анализа данных для безопасности граждан и оказания других IT-услуг.

Директор Центрального региона билайна Екатерина Кудряшова рассказала, что между билайном и правительством РТ подписано соглашение о сотрудничестве

Кроме того, билайн заявил о готовности к запуску 5G. «Мы, в Татарстане, к этому готовы, и есть кейсы, которые нам хотелось бы реализовать. Сети «пятого поколения» — новый этап в эволюции мобильного интернета, способный существенно улучшить качество жизни населения, а также дать новый толчок, например, в развитии умной инфраструктуры городов. Но пока не решен вопрос с частотами, операторы и абоненты могут локально исследовать новый стандарт на практике», — отметили представители оператора.

Партнерский материал