Новое в январе-2022: акцизы на сталь, маркировка электроники, обновление системы быстрых переводов

Каких новых норм и законов ждать от первого месяца нового года

МРОТ в России с января 2022 года вырастет — но недостаточно, чтобы решить проблему с текучкой кадров и вообще кадрового голода. В «Реальном времени» — подборка главных законодательных новелл первого месяца нового года. ЦБ начнет лимитировать потребительские кредиты, которых россияне набрали слишком много, заработает акциз на сталь (что еще сильнее повысит цены на металл и заставит автопроизводителей чаще останавливать конвейер). На этом фоне Российский топливный союз грозит повальными банкротствами АЗС, а электронная промышленность опасается новых проблем из-за эксперимента по маркировке сотовых телефонов и ноутбуков. Каких еще новшеств ждать с начала года — в нашем материале.

МРОТ вырастет, чтобы догнать и перегнать инфляцию

Одной из новелл января наступившего года, прямо касающейся как бизнеса, так и простых россиян, станет введение в действие закона об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. С 1 января минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля.



Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%. «Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — пояснял председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.

Напомним, что с начала 2021 года минимальный размер оплаты труда стал рассчитываться по‑новому: исходя из медианной зарплаты (у одной половины населения заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Причина резкого повышения МРОТ, вероятнее всего, состоит в сильном разгоне инфляции, в том числе потребительской, которая оказалась неожиданно высокой и для регулятора — ЦБ РФ. Согласно же Конституции, МРОТ не может быть меньше «прожиточного минимума», то есть одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ (на 8,6%, или на 1 100 рублей). Очевидно, что прожиточный минимум с учетом высокой инфляции к концу 2021 года не мог не вырасти. Впрочем, в Федерации независимых профсоюзов РФ считают, что проблему с текучкой кадров в стране может решить только двукратное увеличение МРОТ.

Фото: pixabay.com

Google с WhatsApp «приземлят», заставив открыть офисы в России

Усиливший надзорную деятельность в 2021 году Роскомнадзор в январе ждет открытия российских офисов сразу 13 иностранных интернет-компаний. В список таких компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, включены Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch. По закону все эти компании обязаны разместить на своем сайте-ресурсе электронную форму обратной связи с российскими пользователями, установить на ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

Теперь у РКН будут гораздо более сильные рычаги влияния, полагают эксперты, так как до сих пор иностранные лица обязаны были ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. Но «достать» программистов в Кремниевой долине или Нью-Йорке много сложнее, чем просто закрыть российский офис «Гугла». Пока, впрочем, в РКН заявляют, что не будут «жестить» по отношению даже к тем компаниям, которые не успеют открыть офис в РФ к началу 2022 года. Тем не менее «закон о приземлении», затрагивающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек, предполагает перечень воздействия на иностранцев вплоть до частичной или полной блокировки ресурса в Рунете.

Фото lawrussia.ru

В страхе отключения РФ от SWIFT: Центробанк расширит СБП до бизнес-транзакций

В январе нас ждет техническая новелла, касающаяся уже всех отраслей, не только банковской, — расширение работы сервисов Системы быстрых платежей с 1 января 2022 года, что для властей РФ, как известно, имеет прямо-таки «суверенное значение». В декабре прошлого года в ряде зарубежных СМИ сообщалось, что Конгресс США может за «агрессивные действия в отношении Украины» в числе прочего отключить Россию от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — или Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Это далеко не новая угроза, поэтому уже несколько лет Центробанк предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT о внутрироссийских операциях. Уже по итогам 2017 года доля внутреннего трафика (передачи финансовых сообщений между российскими организациями) составила 78% от общего количества сообщений, отправляемых российскими пользователями SWIFT.

А в 2019 году появился и российский аналог SWIFT — Система быстрых платежей (СБП) Банка России. По состоянию на 2021 год, с момента создания Системы быстрых платежей, 37 млн человек совершили через нее переводы в совокупности на сумму более 4,3 трлн рублей. Теперь же, с 1 января 2022 года, в СБП станут доступны B2B-операции — переводы между юридическими лицами, включая ИП и самозанятых.

Согласно сведениям регулятора, банки будут сами принимать решение о сроках предоставления этой операции клиентам. Тарифы регулятора по таким переводам для банков составят от 5 копеек до 3 рублей, в зависимости от суммы транзакции. А в течение 2022 года ЦБ планирует подключить и сервис перевода граждан в пользу государства (C2G-операции). При этих переводах тарифы ЦБ для кредитных организаций будут нулевыми.

Отметим, что система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Впоследствии в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП и возможность оплаты услуг ЖКХ.

Фото: Роман Хасаев

ЦБ начнет лимитировать потребительские кредиты

Еще одна норма, вступающая в силу с января 2022 года, тоже касается банковской отрасли и кредитных учреждений. Госдума разрешила регулятору вводить лимиты банкам и МФО на потребительские кредиты. ЦБ со своей стороны обещал «компромиссные» решения, чтобы не подталкивать заемщиков к «черным кредиторам». Чтобы минимизировать «системные риски в финансовом секторе», ЦБ отныне сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, их список определит ЦБ. Согласно закону, лимиты можно дифференцировать для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций в зависимости от числовых характеристик кредитов.

«Если банк или МФО превысят лимит, ЦБ будет в том числе вправе его уменьшить». Фактически же эти лимиты будут вводить с учетом показателя долговой нагрузки заемщика, срока кредита, категории или суммы кредита. На решение ЦБ будут влиять несколько факторов. В их числе:

высокий рост кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой в течение двух кварталов;

увеличение суммы кредитов за 12 месяцев быстрее повышения доходов населения;

и увеличение доли потребительских кредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд».

Новая норма появилась не просто так: напомним, что именно из-за снижения покупательной способности пенсий и зарплат (см. выше о пенсионерах) россияне ударились в кредиты. Объем только потребительского кредитования вырос в третьем квартале на 20%. Всего же за 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 3,3% больше рекорда 2019 года.

С января 2022 года существенно изменится ландшафт на страховом рынке РФ, потому что введенные с июля 2021 года Центробанком требования к финансовой устойчивости и платежеспособности для российских страховщиков начнут применяться ко всем игрокам (до 1 января полугодовую отсрочку получили небольшие компании — с объемом премий до 2 млрд рублей). Эксперты в итоге прогнозируют уход с рынка минимум 20% среднеразмерных и небольших игроков.

Начнет действовать акциз на сталь — цены на металл будут выше на 10—15%, чем до пандемии

С января 2022 года на смену экспортным пошлинам (механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры ввели еще летом 2021 года) приходят повышенный НДПИ и акциз на сталь. В результате адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды устанавливается в размере 4,8%, коксующегося угля — 1,5% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре. Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%.

В Минфине РФ, впрочем, считают, что новый фискальный механизм пойдет сталеварам и металлургам не на пользу: «Цены, действительно, немаленькие на продукцию, финпоток значительный. Ждем инвестиций», — заявлял министр Антон Силуанов. И хотя высокие цены на сталь действительно ведут к высоким прибылям металлургических компаний, однако акцизы (хоть на табак, хоть на спирт) практически всегда приводили только к еще большему повышению цен.

Сами металлурги с Силуановым не согласились и еще осенью попросили премьера Михаила Мишустина «не вводить повышенные налоги навсегда»: если НДПИ будет посильным, то акциз на сталь нужно отменять после 2024 года, по их мнению. Эксперты полагают, что к допандемийным ценам на сталь рынок вернется лишь после 2024 года и в 2022—2023 годах сталь будет дороже примерно на 10—15% (а это означает, что примерно на столько же подорожает и любая другая продукция, использующая в своем производстве компоненты из стали: от строительной отрасли до автомобильной).

Фото vtorbaza.com

Строителей поддержали: лом черных металлов практически перестанет экспортироваться

Еще одной серьезной мерой станут новые — по факту «заградительные» — ставки экспортной пошлины на лом черных металлов до 100 евро за тонну, которые начали действовать с 1 января 2022 года.

В МЭР пообещали снизить размер пошлины в случае «изменения динамики цен на лом», чего в ближайшее время не произойдет в силу мировой конъюнктуры. Власти уверены, что эта мера поможет в обеспечении внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен — то есть сдержит цены на сталь внутри страны. Цена за тонну лома черных металлов на внутреннем рынке РФ выросла уже до 29,5 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

Продажу дерева за границу ужесточат — ждать длительного снижения цен на пиломатериалы не стоит

И еще одна подобная мера затронет строительную отрасль: в январе 2022 года будут введены «заградительные пошлины на вывоз грубо обработанной древесины». Таким образом правительство РФ расширит ограничения на вывоз леса.

В итоге для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены такие:

200 евро за 1 кубометр,

для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) — от 250 до 370 евро за кубометр.

Власти уверены, что пошлины позволят ограничить вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов. Их можно счесть «драконовскими», ведь еще в 2021 году пошлина на хвойные лесоматериалы не превышала 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр. А на ценные сорта древесины — бук и ясень — она составляла 10%, но не менее 50 евро за кубометр.

Впрочем, пока пошлины вводятся только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза — в Минпромторге РФ объясняли, что «пошлины введут на так называемый «товар прикрытия», используемый для маскировки вывоза «кругляка».

А с 1 января планируется и полный запрет на экспорт необработанной древесины. Ряд экспертов полагают, что это приведет к краткосрочной стабилизации цен на внутреннем рынке и даже, возможно, к снижению цен на пиломатериалы. Однако в деревообрабатывающей отрасли замечают, что далеко не у всех производств есть мощности по глубокой переработке и поэтому пошлины особенно скажутся на добросовестных производителях «влажных пиломатериалов». Таким образом, они дали понять, что некоторые производства вообще в итоге закроются, а другие резко снизят обработку леса вообще. И то и другое приведет в итоге, напротив, в долгосрочном периоде к росту цен на дерево и пиломатериалы.



Фото: Ринат Назметдинов

Оптовые цены на топливо выросли на треть, розница — лишь на 7%: РТС грозит повальным банкротством АЗС

С начала 2022 года ожидается резкий рост цен на топливо, которые, впрочем, росли и весь прошлый год. С 1 января вырастет на 4% ставка акцизов не только на легковые авто, но на бензины, дизельное топливо и моторные масла. Повышения эти плановые. Но одновременно с ними увеличится и так называемая «индикативная цена» (оптовая цена на топливо, которую устанавливает правительство) в «формуле демпфера» для бензина и дизельного топлива, а экспортные пошлины на светлые нефтепродукты снизятся.

В Российском топливном союзе уже предупредили о том, что в результате рост налоговой нагрузки перенесется на оптовые цены, а «снижение экспортных пошлин при одновременном росте акцизов приведет к повышению уровня экспортного паритета, влияющего на увеличение оптовых цен». И если оптовые цены не привести в соответствие с розничными, банкротства предприятий топливного ретейла неминуемы. А это, очевидно, приведет в долгосрочном периоде к дефициту топлива одновременно с неизбежным ростом розничных цен на него. Коротко говоря, считают в РТС, «цены на оптовом рынке бензина могут вырасти в начале 2022 года и многие АЗС станут банкротами».

За первые 9 месяцев 2021 года оптовые цены на топливо выросли на 27—30% в зависимости от марки, что в несколько раз больше величины, на которую увеличились средние розничные цены на другие продукты. Для сравнения, согласно данным Росстата, с начала года бензин в РФ подорожал на 7% (общая инфляция составила 6,28%): стоимость литра бензина в среднем по стране на 8 ноября 2021 года составляла 49,37 рубля.



Фото mos.ru

Осторожно, Москва закрывается: для транзита грузовиков по столице потребуют пропуск

Игроков транспортной отрасли стоит предупредить о возможных проблемах с крупнейшим логистическим хабом РФ — Москвой, которая с 1 января 2022 года требует с водителей грузовиков свыше 3,5 тонны для проезда по столице днем и ночью пропуск (до сих пор грузовики могли передвигаться по Москве ночью без пропуска).

Московские власти уверяют, что вступление в силу нового правила не повлечет за собой роста цен на продукты, так как новые правила коснутся якобы «только транзитных грузовиков, у которых нет конечной точки в Москве, — по Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город». Команда Сергея Собянина объясняет ужесточение правил тем, что МКАД — «фактически внутригородская улица, на ней более 100 съездов и столько же выездов, она используется для ежедневных поездок жителями Московской области и Москвы, для проезда скорых, пассажирского транспорта и городских служб».

Однако в итоге МКАД оказалась крайне перегруженной и самой аварийной московской трассой: в среднем по дорогам столицы передвигается порядка 49 тысяч транзитных грузовиков в сутки, при этом 51% транзита составляют грузовики 3,5—12 тонн. Проверить, выдадут ли вам вообще пропуск, можно на сайте московского транспорта.

Фото: Максим Платонов

Начинается эксперимент с маркировкой электроники

С 20 января 2022 года в систему «Честный знак» нужно передавать сведения о розничной продаже сыров и мороженого. Это очередной этап введения обязательной маркировки на потребительском рынке, о которой «Реальное время» пишет довольно регулярно. Ответственность за продажу немаркированной продукции — а маркировать уже обязали табачную продукцию, обувь, лекарства, парфюмерию, шины, текстиль, велосипеды и большую часть молочной продукции, включая те же сыры и мороженое, — ввели уже 1 декабря прошлого года (тогда же обязательную маркировку распространили и для минеральной бутилированной воды.

А с 1 января 2022 года Минпромторг начинает эксперимент по маркировке некоторых видов товаров, относящихся к электронной компонентной базе (ЭКБ) и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции. В перечень товаров, которые предполагается маркировать, включили сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и планшеты, запоминающие устройства, устройства на основе автоматизированный систем обработки данных, коммутационную аппаратуру, медицинские приборы, ТВ-приемники, телевизионные камеры, холодильники и стиральные машины.

Вслед за маркировкой введут и утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Это, как полагают на рынке, приведет лишь к росту цен и срыву сроков поставок. В правительстве РФ ссылаются на то, что это также повысит «собираемость налогов, снизит коррупционные риски и риски контрафакта». Тем более что, по его данным, на рынке электронной продукции «основными нарушениями являются фальсификация электроосветительной арматуры, электрических ламп и приборов микроэлектроники, наличие высокой доли (до 20%) контрафактных изделий в поставках электронной компонентной базы». Бизнес уверяет, что если требование распространят на всю номенклатуру устройств, которая исчисляется сотнями тысяч, «это грозит производственными проблемами».

Фото: Дмитрий Резнов

Забирать социальные выплаты и пенсии в счет долгов запретят

С 1 января 2022 года вступают в силу и новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые коснутся в итоге и работы некоторых компаний и кредитных организаций.

Так, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, отныне вправе выйти на пенсию на два года раньше установленного срока (мужчины, достигшие возраста 60 лет, а женщины — 55 лет). Таким правом могут воспользоваться граждане, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников, а также ликвидации организации, имеющие страховой стаж не меньше 25 (для мужчин) и 20 лет (для женщин) либо необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, при отсутствии возможности трудоустройства.

Во-вторых, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше и независимо от характера ЧС (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального) — для этого надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Очевидно, новая норма была задумана во избежание накладок из-за экстренного введения ограничительных мер в ряде регионов РФ — учитывая, что людей старше 60—65 лет они касались в первую очередь.

В-третьих, россияне отныне сами могут выбрать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Наконец, в-четвертых, кредитным учреждениям и, по-видимому, судебным приставам тоже запретят удерживать денежные средства (долги) из пенсий уже признанных банкротами пожилых людей. В Госдуме РФ считают новую норму актуальной, потому что именно «пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы».

