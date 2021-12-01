Новое для бизнеса в декабре: срок за маркировку, блокировка «пирамид» и корпоративных симок
ЦБ усилит борьбу с финансовыми мошенниками, вредные выбросы поставят на учет, а за подделку маркировки накажут реальным сроком
Конец года ознаменовался усилением борьбы Центробанка с финансовыми пирамидами и черными кредиторами, стартом отчетности по вредным выбросам и введением уголовной ответственности за подделку маркировки товаров. Эти и другие важные в предпринимательской сфере новшества вступают в силу с декабря, а некоторые уже сегодня. Так, регулятору наконец-то разрешили блокировать сайты финансовых мошенников без суда, банкам запретили навязывать заемщикам допуслуги «типографским способом». Почему доступ на AliExpress и в «Одноклассники» станет «бесплатным» в рамках проекта «социальный интернет» и при помощи чего Минкульт планирует сохранять от горе-девелоперов объекты культурного наследия — в подборке главных новелл декабря от газеты «Реальное время».
- Блокировать сайты финансовых пирамид
Сегодня, с 1 декабря, вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, «вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе».
Для Татарстана это особенно важно с учетом того, что республика стала «родиной» множества пирамид, в том числе Finiko, ущерб по которой оценивают в миллиарды рублей. Основатель компании Кирилл Доронин этим летом был задержан.
Тогда же выяснилось, что Роскомнадзор не может закрывать сайты аферистов без решения суда, а МВД обратилось в Центробанк за разъяснениями по новым финансовым пирамидам — но никакого внятного ответа не получило. Недобросовестные дельцы долгое время могли действовать свободно. Их сайты порой регистрировали за пределами российской юрисдикции.
Глава Управления Роскомнадзора по РТ Борис Разинов пояснял, что сайты можно закрывать только после решения суда — внося сайт в единый реестр запрещенной информации, затем его обязаны блокировать операторы связи.
В 2020 году Роскомнадзор РТ получил 271 решение суда со списком из 789 интернет-сайтов, а в первом полугодии 2021 года — 240 судебных решений из 337 сайтов. Но большая часть, если говорить о финансовых мошенниках и пирамидах, касалась «зеркал», то есть реплик сайтов, которые создавали сами мошенники после внесения оригинальных ресурсов в реестр на блокировку. Планируется, что «досудебная блокировка сайтов» поможет искоренить эту проблему.
Что любопытно, заявку на блокировку будет подавать Центробанк, который сможет вносить подобные сайты в реестр запрещенной информации. Решение о закрытии ресурса будет приниматься уже прокурором или его заместителем на основании обращения главы ЦБ или его зама. Регулятор, комментируя новую норму, заявил, что она поможет «сократить финансовые потери граждан от действий злоумышленников», так как без нее преступники «успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт».
- Банки не смогут навязать допуслуги
30 декабря начнут действовать новые нормы банковско-кредитной деятельности. Во-первых, в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Во-вторых, клиенты смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций, которые порой влетают в копеечку), навязанных при заключении договора в течение 14 дней. В Госдуме заявили, что условие «постоянного наличия на счете неснижаемого остатка» — вообще было избыточным. Тем более что ситуации в жизни бывают разные, и далеко не всегда россияне могут поддерживать определенный баланс счета в течение какого-либо периода.
В-третьих, в конце декабря вводится запрет «заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах». То есть кредитор не сможет за заемщика давать согласие с условиями кредитования. Отныне по всем галочкам «дополнительных услуг» понадобится собственноручная подпись клиента. Законодатели полагают, что нововведение должно защитить людей, обращающихся в финансовые организации за кредитами, от навязанных услуг. Ранее кредиторы ставили в договоре галочки напротив «дополнительный услуги» даже типографским способом.
- Отчетность по выбросам парниковых газов
Одна из ключевых норм, затрагивающая, наверное, львиную долю промышленных производств, вводится тоже под занавес года. С 30 декабря начнут действовать «меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ», в частности их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
На деле это означает сильное ужесточение многих норм производства как в нефтепроизводстве и нефтехимии, угольной промышленности, так и в электроэнергетике, пищевой промышленности, машиностроении и так далее. В начале ноября, как писала газета «Реальное время», правительство России утвердило новую энергостратегию, которая направлена на снижение уровня выбросов парниковых газов. В результате темпы роста экономики должны вырасти до 3% в год, а доля несырьевых отраслей на 12%. Документ, вступающий в силу в конце декабря 2021 года, предполагает и обязательную углеродную отчетность. Пока это коснется крупных предприятий так называемых эмитентов выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться придется уже с 1 января 2023 года. Те же, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, обязаны будут предоставлять отчетность с 1 января 2025 года.
Сейчас в Минпромторге готовят соответствующие меры, которые будут включать в себя как «кнут», так и «пряник»: то есть те компании, которые будут способствовать снижению парникового эффекта, смогут воспользоваться налоговыми льготами. С другой стороны, главных загрязнителей, например угольный бизнес и АПК, ждут жесткие нормы, касающиеся не только выбросов газов в атмосферу, но и способов производства: от нежелательности «мокрого цемента» до стимулирования внедрения новых катализаторов в химпроме.
Очевидно, что помимо планируемого сокращения парниковых газов и достижения «углеродной нейтральности», новые меры с большой вероятностью приведут к росту себестоимости многих производств и лягут нелегким бременем на добывающий сегмент российской экономики. Согласно простым экономическим законам это может привести к росту цен на товары, производства которых коснутся новые нормы.
Кроме того, с 9 декабря режим работы добывающей промышленности и АПК ужесточат: использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без их предоставления в пользование. А новой нормой будут определяться требования к охране болот от загрязнения и засорения. К примеру, запретят засорять болота пестицидами.
- Доступ в «Одноклассники» и на AliExpress станет «бесплатным»
Одна из главных новелл декабря коснется как IT-бизнеса, в частности провайдеров и мобильные компании, так и простых граждан. С 1 декабря доступ к «социально значимым интернет-ресурсам» для россиян должен стать бесплатным. Иными словами, открыть такие сайты можно будет даже при нулевом балансе на счете.
Мера эта предусмотрена поправками о «социальном интернете», внесенными в ФЗ «О связи», которые обсуждали еще с 2020 года, когда пандемия коронавируса заставила изменить подходы к госуслугам многих чиновников и россиян, «перекинув» их из аналоговой жизни в цифровую.
В экспериментальном режиме бесплатный «социальный интернет» тестировали с весны 2020 года. Утвердили перечень ресурсов, которые попали под действие закона (сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами РФ, размещаться в зонах .ru, .рф, .su, половина их аудитории должна находиться на территории России, и прочее).
Поэтому в реестр вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и даже интернет-магазины. Среди них, например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», LiveJournal, ТАСС и МИА «Россия сегодня», AliExpress, Ozon, «Яндекс Карты», «2ГИС», сайты банков и платежной системы «Яндекс.Денег».
- Запрет на «серые» корпоративные симки
Другое декабрьское новшество может усложнить жизнь некоторым компаниям. С 1 декабря в России вступает в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных.
С одной стороны, предполагается, что властям и надзорным органам станет проще бороться с телефонными мошенниками, «а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций». Однако эта же норма коснется и пользователей корпоративных телефонов, зарегистрированных на юридическое лицо или ИП. Так, если компания не внесет вовремя данные о конкретном физическом лице-работнике, на которого зарегистрирован телефонный номер, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, номер его может быть заблокирован.
Пока на данный момент, согласно Минцифры РФ, подтверждены сим-карты 13,3 млн сотрудников российских организаций. С 1 декабря мобильные операторы связи будут обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.
О масштабах проблемы, которая может возникнуть уже завтра, свидетельствуют данные опроса компании «Билайн». Согласно им: 62% респондентов знают, что с 1 декабря 2021 года услуги связи для пользователей, которые не прошли регистрацию на Госуслугах, могут быть приостановлены; 54% из них получили уведомления о грядущих изменениях от компании-работодателя; 8% опрошенных узнали об этом из иных источников; 38% респондентов заявили, что они «ничего не знают об изменениях». Эксперты полагают, что только 31% участников российского бизнеса успеют выполнить требования закона «О связи» к 1 декабря 2021 года. И две трети российского бизнеса в теории вообще могут остаться без корпоративной связи.
- За поддельную маркировку — реальный срок
С 1 декабря вводится ответственность за продажу немаркированной продукции. Пока — административная, хотя некоторым будет грозить и уголовная, в частности за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием «заведомо поддельных средств идентификации» (лже-маркировки — по аналогии, например, с поддельными QR-кодами) будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.
«Реальное время» писало о новых видах продукции, подлежащих маркировке, и о том, как отразятся затраты на производстве и росте потребительских цен. С начала года список товаров пополнился молочными продуктами сроком годности менее 40 дней, затем в сентябре это требование распространили и на продукцию со сроком хранения более 40 суток. «Молочный год» также обязал маркировать сыры и мороженое. А с 1 декабря маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции и для минеральной бутилированной воды.
- Квоты на вывоз удобрений
Еще одно нововведение, касающееся сельского хозяйства и представителей АПК — введение с 1 декабря квот на экспорт минеральных удобрений (вплоть до 1 июня 2022 года). Квоты затронут вывоз азотных и азотосодержащих минеральных удобрений и составят «не более 5,9 млн тонн», а для сложных — «не более 5,35 млн тонн» за предстоящий период.
Причина — в росте цен на газ на мировом рынке, который закономерно вызвал и рост цен на минеральные удобрения, в производстве которых доля газа составляет порядка 80%. Так как в России цены на газ гораздо ниже, чем на других рынках (от США до Китая), где они выросли в два-три раза с начала 2021 года, власти страны были озабочены возможным решением производителей минеральных удобрений, которые при вывозе их в Европу явно выигрывали бы в цене среди конкурентов. Это могло вызвать дефицит удобрений на российском рынке (и, как следствие, рост цен на сельхозтовары).
Производители удобрений, правда, уверяют, что такие квоты им тоже на пользу, так как в России «цены на минеральные удобрения добровольно сдерживаются производителями, что в дальнейшем позволит экспортерам сельхозпродукции АПК эффективно действовать на глобальных рынках».
- Минкульт сузит лазейки для девелоперов в работе с ОКН
30 декабря вводится и новая норма, прямо касающаяся строительной отрасли, в частности компаний, имеющих дело с историческими зданиями. С этого дня в выписках из реестра объектов культурного наследия, которые смогут получать как физические, так и юридические лица, появится больше сведений — в том числе и о принятии памятников на госохрану, о территориях объекта, зонах охраны, защитных зонах, предметах охраны объектов культурного наследия. Наконец, в выписке даже укажут пообъектный состав ансамблей и достопримечательных мест и изображений памятников культуры.
Инициатива должна способствовать «популяризации культурного наследия». На деле же это сузит лазейки для девелоперов, так как реестр будет их информировать об ограничениях хозяйственной и строительной деятельности в границах территорий памятников истории и культуры. Дело в том, что в настоящий момент объем предоставляемой информации ограничен сведениями о наименовании объекта, времени его возникновения, его местонахождении, виде и категории историко-культурного значения. Со следующего года в выписке могут быть и фотографии, и копии решений о включении памятника в реестр.
Еще сильнее усложнит жизнь строителям исторических районов российских городов инициатива Госдумы по упрощению включения таких памятников в реестр объектов культурного наследия РФ (единый реестр датируется еще 2009 годом). Проблема якобы в необходимости за плату — это здесь ключевое — проводить властям обязательную государственную историко-культурную экспертизу, чтобы какой-либо исторический объект включить в реестр.
Однако в нулевых в регионах накопилось значительное количество выявленных с 2002 по 2009 год объектов, «с которыми местные власти не знают что делать, поскольку денег на экспертизу в муниципальном бюджете не хватает». У новой инициативы есть безусловные плюсы, так как отныне региональные органы могут принимать решения о включении объектов в реестр памятников без проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Есть одно но. Те же территориальные органы, если норму введут, теперь вправе отказать во включении в реестр памятника культуры, «если он разрушен». Полным или частичным разрушением здания порой руководствовались и руководствуются инвесторы, чтобы сравнять памятник с землей, построив на его месте офисный или торговый центр.
- Мигрантов заставят сдавать отпечатки пальцев
Привлечение иностранной рабочей силы с 29 декабря для российских компаний станет еще сложнее. Теперь все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны будут обязательно проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее при этом включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, «которые представляют опасность для окружающих», а также наркотической зависимости.
Мало того, новые процедуры коснутся и туристов, приезжающих в Россию на 90 и более дней, а вот для иностранцев, приезжающих работать, — это срок вообще составляет месяц. Новшество не касается только иностранцев младше 9 лет и граждан Белоруссии.
- Ребенка можно будет зарегистрировать в любом ЗАГСе страны
Из социальных новелл стоит отметить новые возможности в работе ЗАГСов. С 30 декабря разрешается регистрация актов гражданского состояния, например о рождении ребенка, в любых ЗАГСах в стране.
При этом порядок заключения брака «в торжественной обстановке» будет определяться субъектами России, где этот союз будет зарегистрирован. А заявление о расторжении брака вправе сделать даже иное лицо по нотариальной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.
Оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет также не по месту прописки. До вступления этой нормы в силу, в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (к примеру, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи, за исключением вступления в брак, что можно было сделать в любом ЗАГСе. Юристы особенно отмечают важность этой нормы в том случае, когда нужно оперативно восстановить свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака.
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