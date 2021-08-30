Новое в сентябре: «раздача слонов», маркировка сыров, чехарда с трудовыми книжками и отмена «мелкого шрифта»

Как сентябрьские новшества и законы повлияют на фитнес-клубы, букмекеров, аптеки, банки, фермеров и обычных покупателей магазинов

Фото: Максим Платонов

С сентября 2021 года букмекеры начнут помогать восстанавливаться фитнес-бизнесу через регулятор азартных игр. Карантинную онлайн-доставку лекарств сделают бессрочной и для всех аптек. А банки заставят унифицировать свои договора с ЦБ, чтобы не обманывать клиентов. В обзоре главных новинок первого осеннего месяца вы узнаете, почему творог и сыры могут подорожать и зачем с дорог уберут предупреждения о фотовидеофиксации. Примета времени: целый ряд нововведений появился именно вследствие пандемии и локдаунов прошлого года.

Как букмекеры помогут восстановиться фитнес-клубам через регулятор азартных игр?

В сентябре 2021 года в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Отметим, что сам закон о создании единого регулятора был принят и вступил в силу в конце декабря 2020 года, он стал одним из последствий пандемии и локдаунов. Так, его изначальной целью было заявлено «создание условий для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта и обеспечения ее долгосрочного финансирования». Одним из поводов стало то, что в 2020 году физкультура и спорт — как государственные, так и коммерческие спортивные учреждения — сильно пострадали от карантинных мер.

При этом закон сильно заденет букмекерские конторы, так как ЕРАИ, по мнению властей, «улучшит государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области организации и проведения азартных игр и будет взаимодействовать с ФНС». В числе прочего единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе пари «вне зависимости от того, сделаны ставки на международные или внутрироссийские соревнования». Централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах будет осуществляться в режиме реального времени. Естественным процессом станет и другая задача регулятора — борьба с подпольными букмекерами и тотализаторами. В наблюдательный совет ЕРАИ войдут представители Минфина РФ и общероссийских спортивных организаций.

Фото: Максим Платонов

Карантинная онлайн-доставка лекарства была вынужденной, теперь ее распространили и на мелкие аптеки

В сентябре меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. При этом не в сторону ужесточения. Теперь несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. До сих пор, чтобы получить на это право, организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же аптеки смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Эта либерализация тоже стала следствием пандемии, так как по новым нормам «в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания возможна дистанционная продажа рецептурных препаратов». Решение и правила дистанционной продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС сможет принять правительство РФ. Однако таким образом нельзя продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Долой «мелкий шрифт» — ЦБ введет единые требования к договорам банков

С сентября у финансовых организаций появится обязанность предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также разъяснять все подробности договора, который человек захочет заключить с организацией, включая все возможные риски, связанные с этим.

Новая норма — след долгих дискуссий об «обмане» банками «доверчивых граждан», часто не читающих договоры полностью или понимающих его финансово неграмотно. Власти уверены, что большинство споров между банками и потребителями финансовых услуг возникает именно «в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги». По мнению Центробанка, который с 10 сентября начнет контролировать новый закон, значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за того, что на законодательном уровне отсутствуют единообразные требования к тому, как именно должна раскрываться исчерпывающая информация о договоре и связанных с ним рисках.

Фото: newsler.ru

Новый порядок ведения трудовых книжек «скопировали» с предыдущего с ошибками

С 1 сентября вступает в силу новый порядок ведения трудовых книжек. Он касается всех работодателей. Согласно новому порядку, записи можно вносить с помощью штампов и печатным способом, а при дистанционной работе можно сделать это по желанию сотрудника — тогда он должен отправить документ заказным письмом.

Сведения о работе по совместительству можно будет вносить по хронологии или блоками — сразу о приеме на работу и об увольнении. При переводе теперь нужно указать, куда именно уходит работать сотрудник.

Обновления будут учитываться только при ведении имеющихся трудовых книжек, потому что новые с 2021 года не заводятся — их заменили электронной формой сведений о трудовой деятельности. При этом отдельные положения нового порядка ведения и хранения трудовых книжек лишены ясности, а некоторые — даже смысла, отмечают юристы. Так, с одной стороны, многие избыточные требования отменили: «например, не нужно будет заполнять трудовую книжку работнику, принятому на работу впервые, в его присутствии». С другой стороны, некоторые положения порядка вообще не связаны между собой, поскольку «их скопировали» из инструкции, существовавшей ранее «без части текста, из-за чего был утрачен первоначальный смысл норм».

Вводится полная идентификация клиентов банкоматов и операторов связи

Еще одна сентябрьская новинка затронет сразу несколько отраслей: под ее действие попадут, например, ломбарды, организаторы азартных игр, риэлторы, операторы по приему платежей, операторы связи и т.д.

Отныне в рамках «антиотмывочного» закона юридические лица и ИП не имеют права обслуживать клиента или его представителя, если не удалось провести идентификацию до начала обслуживания.

От физлиц компании должны будут требовать ФИО, гражданство, дату рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, реквизиты миграционной карты, адрес, СНИЛС и ИНН, номер телефона, почтовый адрес или e-mail. От юрлиц — наименование, ИНН (либо код иностранной компании), организационно-правовую форму, регистрационный номер и юридический адрес.

Фото: Максим Платонов

Молочный рынок избавят от «фейков». Сыры и творог могут подорожать

С 1 сентября россияне смогут точно выяснить, есть ли в молочной продукции натуральное молоко животного происхождения. С этого дня производители, в том числе индивидуальные предприниматели и экспортеры, обязаны маркировать продукцию сроком годности более 40 дней, в составе которой есть натуральное молоко.

Новую норму вводят из-за того, что на рынке молочной продукции появляется много контрафакта. Особенно часто подделывают сыры и творог. Так, по данным Россельхознадзора, в 2020 году свыше 16% образцов молока и молочных продуктов из числа исследованных проб не соответствовали заявленному изготовителем качеству и были сделаны с нарушением технологии производства. Например, молочный жир заменяют растительным, натуральное молоко — сухим. В продукт без ведома потребителя добавляют консерванты, загустители, антибиотики, крахмал, мел, соду...

Новая маркировка уже не первая: на полках уже стоят продукты с ярлыками БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и СЗМЖ (содержит заменитель молочного жира). Цифровая маркировка молочной продукции средствами идентификации подразумевает нанесение на упаковку или на крышку ПЭТ-бутылки специального криптокода в формате DataMatrix. Метка может быть напечатана на наклеиваемой этикетке или упаковке товара. В итоге покупатель может получить информацию о товаре и производителе прямо в магазине, просто отсканировав изделие через приложение «Честный Знак».

А теперь подвох, который читатель ждет с самого начала чтения этой главы. Оборотной стороной маркировки станет очевидное удорожание себестоимости для производителей молочной продукции. А значит, она с большой вероятностью распространится и на ценники в магазинах.

Фото: Максим Платонов

«Раздача слонов»: пенсионерам — по 10 тысяч, школьникам — бесплатное питание, вакцинированным — лотерея

После школьных выплат августа в сентябре начнутся выплаты для пенсионеров — им раздадут 500 млрд рублей. Указ об очередных «вертолетных выплатах» Владимир Путин подписал буквально с колес, 24 августа. Подавать для этого заявление не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги.

Комментируя новые выплаты, замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина сообщила, что выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей получат в том числе и те граждане России, которым полагается пенсия по инвалидности или потере кормильца.

Здесь же отметим еще пару социальных новинок. Во-первых, с 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля. Спикер Госдумы РФ назвал это «последовательным шагом по поддержке семей с детьми».

Во-вторых, начиная с сентября все дети в начальных классах будут питаться бесплатно. Их должны обеспечить как минимум одним горячим блюдом и напитком за счет бюджета независимо от наличия льгот. «Эта норма действует с 2020 года, но только в 2021 году ее смогли внедрить все школы: некоторым понадобилось время на адаптацию столовых и пищеблоков», — отмечают эксперты. В общей сложности бесплатное питание получат около 7 млн детей в начальной школе.

В-третьих, с 1 сентября начнется «мотивационная кампания по вакцинации»: все привитые смогут поучаствовать в розыгрыше и получить шанс выиграть 100 000 рублей. Тем, кому повезет, нужно будет завести карту «Мир» и учетную запись на госуслугах — это понадобится для зачисления выигрыша. На лотерею потратят еще 100 млн рублей.

Фото kadastr.tatarstan.ru

Землю под старыми гаражами можно будет бесплатно получить в собственность

Еще одна новая социальная норма — так называемая «гаражная амнистия». По новому закону, гражданам позволят в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Однако речь идет только о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. Нововведение коснется более чем 3,5 миллиона россиян. В Госдуме РФ необходимость нового законопроекта объяснили тем, что «большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время, ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены — по этой причине они не могут быть проданы или переданы по наследству».

Предупреждений о местах размещения камер на дорогах больше не будет

Жизнь автолюбителей и грузоперевозчиков в сентябре усложнится. Табличка «Фотовидеофиксация» исчезнет с дорог. С 1 сентября вместо знака дополнительной информации вводится дорожный знак «Фотовидеофиксация». Ранее эти таблички размещались вместе с другими знаками и светофорами. Отныне вне населенного пункта дорожный знак будет размещен на расстоянии 150—300 метров до зоны контроля. В населенном пункте он используется со знаками «Начало населенного пункта» и табличками «Расстояние до объекта».

Главное, что следует иметь в виду: «о каждой камере на дороге этот знак предупреждать не будет — новый знак действует на всей территории населенного пункта». Эксперты отмечают, что ранее водители могли ориентироваться на таблички и знали, что здесь или там камера, теперь же штрафы могут стать сюрпризом: «камер становится все больше, а теперь еще и предупреждений о местах их размещения не будет».

Фото: realnoevremya.ru

Страховщиков ОСАГО заставят платить и за «утрату товарной стоимости»

Еще одна новинка для транспортников — новое возмещение по ОСАГО: с 20 сентября страховщики должны учитывать еще и «утрату товарной стоимости». Новую методику расчета суммы страхового возмещения уже утвердил ЦБ РФ. С 20 сентября, кроме реального ущерба при ДТП в виде стоимости запчастей и ремонта, нужно возмещать еще и утрату товарной стоимости.

Новая методика касается ущерба в тех ДТП, что произойдут после 20 сентября. Вопрос об утрате товарной стоимости страховщики должны решать даже без заявления потерпевшего. Эта сумма будет входить в состав страховой выплаты в пределах лимита. Однако при полной гибели автомобиля утрата товарной стоимости не будет возмещаться. Напомним также, что с 22 августа для покупки полиса ОСАГО не нужна диагностическая карта, но техосмотр никто не отменял — проходить его все равно нужно.