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СМИ: в Елабуге задержан глава налоговой

18:13, 30.04.2020
СМИ: в Елабуге задержан глава налоговой
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Елабуге правоохранители задержали главу районного управления Федеральной налоговой службы Алмаза Сафина.

Как сообщает со ссылкой на источник портал Chelny-biz.ru, Сафин отслеживал предпринимателей, занимавшихся обналичиванием денег.

По информации издания, дело главного налоговика Елабуги связано с делом сына председателя одного из районных судов Рамиса Набиева. Его заподозрили в причастности к мошенничеству с получением средств для передачи взятки.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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