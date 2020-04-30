СМИ: в Елабуге задержан глава налоговой

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Елабуге правоохранители задержали главу районного управления Федеральной налоговой службы Алмаза Сафина.

Как сообщает со ссылкой на источник портал Chelny-biz.ru, Сафин отслеживал предпринимателей, занимавшихся обналичиванием денег.

По информации издания, дело главного налоговика Елабуги связано с делом сына председателя одного из районных судов Рамиса Набиева. Его заподозрили в причастности к мошенничеству с получением средств для передачи взятки.