СМИ: в Елабуге задержан глава налоговой
В Елабуге правоохранители задержали главу районного управления Федеральной налоговой службы Алмаза Сафина.
Как сообщает со ссылкой на источник портал Chelny-biz.ru, Сафин отслеживал предпринимателей, занимавшихся обналичиванием денег.
По информации издания, дело главного налоговика Елабуги связано с делом сына председателя одного из районных судов Рамиса Набиева. Его заподозрили в причастности к мошенничеству с получением средств для передачи взятки.ОбществоПроисшествия Татарстан
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