День в истории: Казанское музучилище, перенос Нового года в России и лампа накаливания

Чем примечательна дата 20 декабря

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Сегодня, 20 декабря, День работников органов безопасности и Международный день солидарности людей. В разные годы и столетия в этот день Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, в СССР ввели трудовые книжки, Казанское отделение ИРМО приобрело будущее музучилище, Томас Эдисон продемонстрировал работу электрической лампы накаливания, парламент Великобритании одобрил клонирование исключительно в медицинских целях. Родились голландский живописец Питер Де Хох, русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, поэтесса Мария Скобцова, советская писательница Евгения Гинзбург, советский химик Алексей Баландин, американский физик Дэвид Бом, Герой Советского Союза Асаф Абдрахманов. Скончались русский поэт Игорь Северянин, американский писатель Джон Стейнбек, советский биофизик Александр Чижевский, Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Покупка Казанского музучилища и создание Казанской чрезвычайной комиссии

20 декабря 1905 года Казанское отделение Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) приобрело частную музыкальную школу Рудольфа Гуммерта, композитора, пианиста и дирижера, ученика Николая Римского-Корсакова. Она была открыта в 1891 году. Впоследствии ее переименовали в Казанское музыкальное училище. В нем учились многие известные деятели татарской культуры, такие как Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, Галия Кайбицкая и другие.

Фото: Госкомитет РТ по архивному делу

20 декабря 1918 года была создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия. Председателем ЧК был назначен Гирш Олькеницкий, его заместителем — Вера Брауде, секретарем — Исидор Фролов. Первое время чекисты не только боролись с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, но и руководили уголовной милицией и отделом по борьбе с бандитизмом.

20 декабря 2016 года трамвайный парк Казани купил последний грузовик завода ЗИЛ. Им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Машина была оснащена дизельным двигателем ММЗ Д-245.9Т экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач. ЗИЛ был старейшим российским автомобилестроительным предприятием. Оно было основано еще в 1916 году.

Фото: drom.ru

Указ Петра I о праздновании Нового года с 1 января и введение трудовых книжек в СССР

20 декабря 1699 года император Петр I издал указ о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января и переходе страны на новое летосчисление. Также император приказал 1 января украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в Гостином дворе, и обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. На Красной площади в Москве тогда запустили фейерверк, дали пушечные и ружейные салюты. Новые традиции быстро прижились в народе, и Новый год стал одним из самых любимых праздников россиян.

20 декабря 1858 года образована Амурская область. Соответствующий документ подписал император Александр II. Она была составлена из земель, «находящихся на левом берегу реки Амур, начиная от соединения реки Шилки и Аргуни или от границ Забайкальской и Якутской областей, по всему течению Амура, до устья реки Уссури и до новой границы Приморской области». Изначально область входила в состав Восточно-Сибирского, затем Приамурского генерал-губернаторства. В 1920 году стала частью Дальневосточной республики, в 1922—1926 годах — Дальневосточной области РСФСР. В 1938 году вошла в состав Хабаровского края. В 1948 году регион был выделен в отдельный субъект.

Фото: worldcuprussia.com

20 декабря 1934 года была образована Мордовская АССР со столицей в Саранске. Она была преобразована из Мордовской автономной области в составе Куйбышевского края. Под таким названием она существовала до 7 декабря 1990 года, когда во время парада суверенитетов в СССР на сессии ВС МАССР была принята Декларация о государственно-правовом статусе республики. Тогда Мордовская АССР была переименована в Мордовскую ССР. А уже 25 декабря 1993 года она стала называться Республика Мордовия в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки взамен дореволюционных послужных списков для некоторых категорий граждан. В современной России до 2021 года они оформлялись при первом поступлении на работу. Хранятся такие документы в отделе кадров. В них содержатся личные данные: фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, образование, профессия и специальность. Изменения во взаимоотношениях с работодателем регистрируются в этом документе и заверяются подписью ответственного сотрудника отдела кадров. При увольнении и переходе на другое место работы трудовая книжка выдается человеку на руки. С 2021 года отменена выдача бумажных трудовых книжек, сейчас действуют электронные.

Фото: wikipedia.org

Покупка Луизианы и демонстрация работы электрической лампы накаливания

20 декабря 1803 года США купили у Франции Луизиану — огромную территорию между рекой Миссисипи и Скалистыми горами. Данная покупка увеличила площадь страны почти в два раза и обошлась в 15 миллионов долларов. На этих землях в настоящее время располагаются современные штаты Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска, южная часть штата Миннесота, большая часть штата Северная Дакота и Монтана, почти весь штат Южная Дакота, северо-восточная часть штата Нью-Мексико, часть штата Вайоминг, северная часть Техаса, восточная половина Колорадо и часть штата Луизиана.

20 декабря 1879 года американский изобретатель Томас Альва Эдисон продемонстрировал работу электрической лампы накаливания. В ней содержалось угольное волокно, а время работы составляло 40 часов. Такие лампы быстро вытеснили использовавшееся до тех пор газовое освещение и стали крупнейшим изобретением XIX века.

Фото: wikipedia.org

20 декабря 1963 года жителям Западного Берлина впервые разрешили проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников из ГДР. Сама стена была воздвигнута 13 августа 1961 года, а ограничения на посещение гражданами ФРГ Восточного Берлина введены годом ранее. Восточным берлинцам и гражданам ГДР пересекать границу вовсе запрещалось. До постройки стены граница между западной и восточной частью города была относительно открытой, что приводило к частым конфликтам и массовой утечке восточных немцев в Западный Берлин. Многие предпочитали работать в этой части города, так как зарплаты в ней были намного выше. Это стало одной из причин воздвижения Берлинской стены вместе с обострением политической обстановки между НАТО и Организацией Варшавского договора.

20 декабря 2000 года британский парламент одобрил клонирование, но только в медицинских целях. Тем самым Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Клонированные клетки должны были использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями — раком, лейкемией и болезнью Паркинсона. Против закона выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий страны и духовный лидер тибетцев Далай-лама. Они посчитали, что клонирование ставит ученых выше Бога, сотворившего человека, а это недопустимо с этической и моральной точки зрения.