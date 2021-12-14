День в истории: отчисление казанской профессуры, советский гимн и квантовая механика

Чем примечательна дата 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в соседней с Татарстаном республике празднуют День башкирского языка. В разные годы и столетия в этот день Марию Стюарт объявили королевой Шотландии, из Парижа бежал от разоренных вкладчиков авантюрист-экономист Джон Ло, в Москве на Красной площади открыли Верхние торговые ряды — сегодня ГУМ, исследователь Руаль Амундсен достиг Южного полюса, в СССР приняли Постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Родились: французский астролог Мишель Нострадамус, русский поэт Николай Щербина, индийский актер, кинорежиссер Радж Капур, советский физик Николай Басов. Умерли: первый президент США Джордж Вашингтон, английский художник Стенли Спенсер, российский конструктор ракетной техники Борис Черток, советский физик, академик, правозащитник Андрей Сахаров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Отчисление сотни профессоров и возвращение памятника Ленину

14 декабря 1918 года Казанский университет издал приказ об отчислении 96 профессоров и преподавателей, ушедших в сентябре с Белой Армией и не возвратившихся из отпусков. Ученые ушли с «белыми» в сентябре вместе с еще 11 тысячами жителей Казани, после того, как город взяли «красные». Их путь лежал в Лаишево, Уфу и в города Сибири. Согласно приказу, с 1 января 1919 года из университета были отчислены профессора и преподаватели:

а) историко-филологического факультета — М.М. Хвостов, М.Н. Ершов, Л.И. Пономарев;

б) физико-математического факультета — А.М. Завадский, С.И. Тимофеев, В.А. Ульянин, Ю.Г. Рабинович, П.А. Драверт, С.Н. Лаптев;

в) юридического факультета — Б.Е. Будде, Н.И. Миролюбов;

г) медицинского факультета — А.Н. Казем-Бек, В.В. Чирковский, Н.К. Горяев, В.Н. Парин и многие другие.



В дальнейшем отчисленные казанские профессора сделали большой вклад в развитие науки в Томском университете, помогли сформировать Иркутский университет. Спустя время часть этих ученых захотели вернуться домой, в Казань, и власти города разрешили принять их. Одна из причин — в университете была большая нехватка кадров. На июль 1919 года в штате числилось только 10 профессоров (в августе 1918 года их было 85).

Фото: tourister.ru

14 декабря 2016 года из Казани запустили прямой рейс до столицы Туркменистана Ашхабада. Тогда рейсы отправлялись два раза в неделю — по понедельникам и средам. Рейсы осуществлялись на авиалайнерах Boeing-737-800.



14 декабря 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов стал одним из лауреатов международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Он получил награду за работу по укреплению мира, согласия и доверия между представителями разных народов, живущих в республике. Фонд Андрея Первозванного занимается привлечением общественного внимания к духовным и нравственным ориентирам, связанным с национальным самосознанием и гражданской культурой. В его деятельности принимают участие государственные деятели, военные, бизнесмены, ученые, священники, деятели искусства, врачи и учителя.

Фото: Лина Саримова

14 декабря 2020 года вернули после реконструкции главный казанский памятник Владимиру Ленину, установленный на площади Свободы. В октябре 2020 года постамент памятника полностью разобрали и отправили на реставрацию. Фигура вождя революции авторства скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло была установлена на площади в 1954 году. Проектом реконструкции была предусмотрена химическая очистка скульптуры, реставрация и обновление плит и блоков облицовки постамента и трибун и возведение нового железобетонного постамента.

Основание Махачкалы и утверждение гимна СССР

14 декабря 1844 года основан город Махачкала — столица Дагестана. Он был основан как Петровское укрепление. Название было связано с тем, что, по легенде, во время Персидского похода в 1722 году в этом месте находился лагерь армии императора Петра I. В 1857 году город переименовали в Петровск, в 1922 году — в Махачкала. Название дали в честь одного из организаторов советской власти в Дагестане — Магомеда Али (Махача) Дахадаева. «Махач» — это сокращенная форма имени Магомед, а «кала» означает город или крепость.

Фото wikipedia.org

14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды (ГУМ). Здание построили в 1890–1893 годах по проекту архитектора А.Н. Померанцева и инженера В.Г. Шухова в псевдорусском стиле. Оно состояло из трех продольных пассажей с глубокими подвалами. Внутри разместилось более тысячи магазинов. Кроме пассажей в здании были устроены три больших зала. В 1952–1953 годах здание отреставрировали и сделали Государственным универсальным магазином. Сегодня это один из крупнейших торговых комплексов в Европе и памятник архитектуры федерального значения.

14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден Государственный гимн СССР. До него с 1918 года использовался международный пролетарский гимн «Интернационал». Слова для нового гимна написали Сергей Михалков и Эль-Регистан, музыку — Александр Александров. В 2000 году мелодия Александрова вместе с новым текстом авторства Михалкова стала гимном России.

Фото wikipedia.org

14 декабря 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Согласно документу, все наличные деньги граждан и организаций СССР должны были обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении один к десяти. Вклады до 3 тысяч рублей не меняли, до 10 000 рублей — по курсу 3:2, больше 10 тысяч рублей делились на три части: первая — три тысячи рублей, обменивалась 1:1, вторая — семь тысяч рублей — 3:2, остальная часть вклада — свыше 10 тысяч рублей — 2:1. За годы Великой Отечественной войны денежная масса в стране увеличилась в несколько раз. Ее уменьшение повысило покупательную способность рубля примерно в 2,5 раза, а цены на продовольственные товары в течение последующих семи лет уменьшились на 47%.

Руаль Амундсен достиг Южного полюса и день рождения квантовой механики

14 декабря 1542 года Марию Стюарт объявили королевой Шотландии. Тогда ей было шесть дней от роду. Официальная коронация состоялась спустя несколько месяцев. Регентом страны при малолетней королеве стал Джеймс Гамильтон — ближайший родственник Марии Стюарт и ее наследник. В Шотландию вернулись дворяне-эмигранты — сторонники союза с Англией, изгнанные или бежавшие из страны при отце Марии Якове V, проводившем профранцузскую политику. Стюарт фактически правила Шотландией с 1561 года до своего низложения в 1567. Она также была претенденткой на английский престол, что беспокоило королеву Англии Елизавету I. В 1587 году по ее приказу Мария Стюарт была заключена в тюрьму и позднее казнена.

Источник wikipedia.org

14 декабря 1900 года — день рождения квантовой механики. В этот день на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово «квант», положив начало новой отрасли. Квантовая механика описывает основные свойства и поведение атомов, ионов, молекул, конденсированных сред и других систем с электронно-ядерным строением. Ее основными понятиями являются понятия наблюдаемой и состояния. Уравнения квантовой механики тесно связаны со многими разделами математики.

14 декабря 1911 года экспедиция норвежского путешественника и полярного исследователя Руаля Амундсена достигла Южного полюса. Амундсен с детства мечтал о путешествиях и экспедициях на север. Впервые он отправился в экспедицию на Южный полюс в 1897 году в качестве помощника капитана. В 1903 году он отправился в арктическую экспедицию, где вместе с товарищами открыл Северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Затем Амундсен начал готовиться к новому путешествию, к Северному полюсу. Однако вскоре пришло известие, что американец Фредерик Кук стал первым человеком, достигшим этой точки земли. Тогда Амундсен в августе 1910 года отправился в Антарктику. Команда норвежца начала готовиться к экспедиции, тренируясь и размещая склады с продовольствием вдоль намеченного маршрута к полюсу. В октябре 1911 года Амундсен с командой отправились в путь, выбрав в качестве средства передвижения собачьи упряжки. Цель была достигнута 14 декабря, когда путешественники водрузили норвежский флаг над снежной равниной.