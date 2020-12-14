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В Казани вернули памятник Ленину на постамент

14:51, 14.12.2020
В Казани вернули памятник Ленину на постамент
Фото: Лина Саримова

Памятник Владимиру Ленину вернули на постамент на площади Свободы в Казани. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в конце октября в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Главный казанский памятник Ильичу впервые покинул свое место и отправился на реставрацию.

Фото: Лина Саримова

Ранее власти Кубы обратили внимание на пропажу памятника Ленину с площади Свободы в Казани. Через издание cubano.comunista глава исторического бюро Гаваны Эсебио Леаль Эспенклера потребовал от Коммунистической партии Кубы разобраться в произошедшем.

Общество Татарстан
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