В Казани вернули памятник Ленину на постамент

Фото: Лина Саримова

Памятник Владимиру Ленину вернули на постамент на площади Свободы в Казани. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в конце октября в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Главный казанский памятник Ильичу впервые покинул свое место и отправился на реставрацию.



Фото: Лина Саримова

Ранее власти Кубы обратили внимание на пропажу памятника Ленину с площади Свободы в Казани. Через издание cubano.comunista глава исторического бюро Гаваны Эсебио Леаль Эспенклера потребовал от Коммунистической партии Кубы разобраться в произошедшем.