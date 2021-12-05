«Вложить несколько часов свободного времени на поиски и спасти чью-то жизнь»

Региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане рассказал о наборе добровольцев и дал советы для потерявшихся и родственников

Фото: предоставлено ДПСО «ЛизаАлерт» Республики Татарстан

5 декабря в России и по всему миру отмечается День добровольца. В честь значимой для армии волонтеров даты в интервью «Реальному времени» региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане Артем Латышев рассказал об основных заблуждениях потенциальных волонтеров-поисковиков, обозначил главные правила для родственников потерявшихся и предостерег от обращения к экстрасенсам и гадалкам. А еще он развеял миф, что для обращения с заявлением о пропаже человека нужно выждать трое суток.

«Идея вложить несколько часов свободного времени для спасения чьей-то жизни показалась разумной»

— Насколько День добровольца вы считаете своим праздником и праздником всей вашей команды?

— Этот праздник уже прижился. Мы его отмечаем, традиционно выпускаем серию постов в нашей группе во «ВКонтакте», что позволяет привлечь внимание, новых волонтеров.

В этом году День добровольца совпал по времени с проведением Всероссийского форума добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» в Москве. На него съезжаются волонтеры «ЛизаАлерт» со всей страны. В этом году я еду один от Татарстана из-за коронавирусных ограничений, хотя раньше мы ездили целой командой. Но это уже лучше, чем в прошлом году, когда форум был вовсе отменен.

— Как вы пришли в «ЛизаАлерт» и почему вы приняли для себя это решение?

— В начале 2012 года я услышал об отряде «ЛизаАлерт» и какое-то время ожидал в надежде присоединиться к другим добровольцам в Татарстане. Потом я понял, что такой отряд в республике пока, к сожалению, не существует. Какое-то время ушло на покупку навигатора, после приобретения которого я решил, что можно попробовать создать группу во «ВКонтакте» и занялся поиском единомышленников.

В сентябре 2012 года была создана такая группа, к ней постепенно присоединялись люди, которые узнавали о нашем отряде (сейчас в ней более 40 тысяч участников — прим. ред.). Так отряд зародился в Татарстане.

— Что стало вашим основным побудительным мотивом? Вы и раньше думали, куда направить свое желание творить добро, или просто вас так зацепила история Лизы Фомкиной?

— Изначально я просто думал присоединиться к уже существующему отряду, которого на тот момент не оказалось. Хотел просто помогать в поисках людей по мере своих возможностей и наличия свободного времени. Но на начальном этапе пришлось заниматься организаторскими вопросами в плане создания такого отряда в Татарстане. Первоначально побудила меня к этому история Лизы Фомкиной, в честь которой назвали отряд. У меня было понимание, что я готов потратить часть своего свободного времени, выехать на место поиска и попытаться спасти человека. Это не столь большой потраченный ресурс для отдельного человека, но для потерявшегося это спасенная жизнь. Идея вложить несколько часов свободного времени для спасения чьей-то жизни показалась разумной. Я решил, почему бы и нет… До этого каких-то желаний заняться волонтерством у меня не было. Но мне понравилась структура, принципы отряда «ЛизаАлерт», и сама поисковая история меня зацепила.

Идея вложить несколько часов свободного времени для спасения чьей-то жизни показалась разумной. Я решил, почему бы и нет…

«Люди пропадают по всей республике»

— Сейчас ваша основная деятельность — это фотография. Как вам удается совмещать профессиональную востребованность с волонтерской деятельностью?

— Я как раз начал заниматься фотографией в 2012 году. И работа фотографом со свободным графиком позволяет заниматься волонтерской деятельностью. Бывают загруженные даты в плане съемок, которые сложно совмещать с поисковой деятельностью. Но при этом остается достаточно много дней, когда можно комбинировать обработку снимков с поисковой работой. Это сильно удобнее, чем когда я работал в банке с пятидневной рабочей неделей.

— Что представляет собой этот отряд сейчас? Насколько движение развернулось в Татарстане за неполные 10 лет?

— Я живу в Республике Марий Эл, в городе Волжск. И доезжаю до Казани за 40—50 минут. На тот момент, в 2012 году, я решил создать отряд Марий Эл — Татарстан — Чувашия. Порядка четырех лет назад произошло географическое разделение, и с тех пор отдельные отряды сформированы в каждом из этих регионов. Несколько лет назад меня выбрали региональным представителем поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане.

После создания в 2012 году группы «ВКонтакте» постепенно туда начали добавляться люди. В то же время были организованы первые ПСР (поисково-спасательные работы). Произошло несколько резонансных для Казани поисков, после чего первый костяк отряда сформировался, и он начал более активную деятельность. Постепенно про отряд начали узнавать, и увеличилось количество заявок.

— Есть ли костяк волонтеров, которые состоят в татарстанском отряде сейчас? Или постоянно происходит текучка?

— Периодически к нам приходят новые волонтеры. Кто-то по определенным причинам — из-за смены работы или места жительства, семейных обстоятельств — перестает волонтерствовать в отряде. У нас нет четкого членства в отряде. Но, по нашим подсчетам, у нас порядка 150 волонтеров, которые активно выезжают на поисковые операции.

Последние 2—3 года мы пытались выстроить структуру на всю республику. Казань — большой город, здесь довольно много волонтеров, готовых поучаствовать в ПСР. Но люди пропадают по всей республике. И нам было очень важно сформировать действующую структуру на уровне всей республики — создать штабы в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Лениногорске. Именно в той части республики, куда волонтерам из Казани физически сложно добраться. Просто вечером после работы выехать туда на поиск не получится — только дорога в один конец займет около 4 часов. Потихоньку нам удается выстроить эту структуру: в каждом из этих городов появилась небольшая группа активных поисковиков.

Вполне можно приехать на любой поиск без всякой подготовки, и вам всегда будут рады. Потому что людей на ПСР зачастую не хватает

«Задачи на поиске найдутся для любого»

— Проводится ли какой-то отбор волонтеров или примкнуть к отряду может любой желающий?

— Мы приглашаем в отряд всех желающих. Единственное ограничение — чтобы человеку было больше 18 лет. С 18 лет любой человек может принять участие в поисковой операции. У нас есть соответствующие рассылки в WhatsApp об организации поисков. Основное заблуждение состоит в том, что на поиски надо приехать обученным, проинструктированным, после прохождения определенных лекций. Возможно, именно с этим связано то, что не так много людей присоединяются к нашим отрядам. На самом деле можно просто взять и приехать на любой поиск: вам все объяснят и покажут, добавят в группу с опытными поисковиками. И можно на практике понять, как все происходит. Вполне можно приехать на любой поиск без всякой подготовки, и вам всегда будут рады. Потому что людей на ПСР зачастую не хватает.

У нас есть специальные алгоритмы. Доброволец на поиске никогда не будет ходить один: волонтеры всегда объединяются в группы, где обязательно будет хотя бы один парень. Фонари и другое оборудование выдаются в штабе. У нас на поисках это всегда присутствует. То есть, когда вы придете на место, вам выдадут все необходимое оборудование и вы пойдете в составе организованной группы. Если речь идет о ПСР в природной среде, в составе группы всегда пойдет человек, который ориентируется на местности, при себе у него будет навигатор, компас, средства связи.

Новички могут не бояться приезжать на поиски. Задачи найдутся для любого. Возможно, на первых поисках вам дадут какое-то простое задание, не требующее подготовки. Зачастую нам нужно просто информировать население о месте пропажи человека. Нередко пропавшего кто-то видел, но просто не знает о том, что его ищут. Если вы приехали на первый поиск, вас вполне вероятно отправят на задачу по расклейке ориентировок или вроде этого. Задачи подберут для каждого.

— Можно ли говорить о портрете волонтера в вашем отряде в плане пола, возраста, профессии и мотивов, побуждающих прийти в эту деятельность?

— При проведении такого исследования выяснилось, что в республике и в стране в целом волонтеры «ЛизаАлерт» — люди совершенно разных возрастов. По профессиям тоже нет тенденций: и учителя, и владельцы своих бизнесов, и домохозяйки. Так что никакой закономерности нет. Наши волонтеры — это практически полный срез нашего общества.

Доброволец на поиске никогда не будет ходить один: волонтеры всегда объединяются в группы, где обязательно будет хотя бы один парень. Фонари и другое оборудование выдаются в штабе



«Каждые два года количество заявок удваивается»

— Насколько интенсивно растет количество заявок о пропавших, поступающих в ваш отряд? Какая доля из них завершается нахождением пропавшего?

— В 2016 году к нам поступило 115 заявок. В 2017 году — 191, в 2018-м — 287, в 2019-м — 551, 2020-м — 811 и в этом году уже более тысячи заявок. Примерная тенденция — каждые два года количество заявок удваивается.

Если взять один из периодов, то на 726 поступивших заявок живыми были найдены 522 человека, погибшими — 64, родные найдены в 64 случаях, не найдены 29 человек. Остальные заявки не нашли подтверждения.

— Поступающая заявка означает, что обязательно будет организована поисковая операция?

— Бывают разные ситуации. Какие-то заявки могут закрыться уже на этапе прозвона, общения с заявителем, когда на тот момент пропавший может найтись. Часть заявок может перейти в стадию, когда мы только успеваем выложить ориентировку в соцсетях. Есть заявки, по которым не обязательно нужен выезд на поиски, достаточно оповещения в СМИ и через соцсети для получения свидетельств. Если речь идет о пропавшем в лесу, скорее всего, будет максимальный старт отряда. По городским заявкам надо смотреть по исходным данным, срокам пропажи. Условия рассматриваются индивидуально по вводным данным, срокам, расстояниям. По каждому поиску прикреплен свой координатор, который принимает решение, что лучше делать в каждом конкретном случае.

— В каких случаях люди обращаются не в полицию, а за помощью к вам?

— Мы начинаем искать, только если есть заявление в полицию. Если на момент обращения такого заявления нет, мы рекомендуем его подать. Это предусмотрено правилами отряда и помогает не попасть в ситуации, когда коллекторы ищут должников, и другие ситуации, где неуместна помощь волонтеров. Чтобы отряд не использовали в таких ситуациях, у нас есть обязательное условие — наличие заявления в полицию. После чего происходит уже совместная работа с полицией по всем заявкам.

Мы начинаем искать, только если есть заявление в полицию. Если на момент обращения такого заявления нет, мы рекомендуем его подать. Это предусмотрено правилами отряда и помогает не попасть в ситуации, когда коллекторы ищут должников, и другие ситуации, где неуместна помощь волонтеров

«Мы не можем принимать денежные средства»

— На что живет отряд «ЛизаАлерт»? Какое-то финансирование предусмотрено?

— Отряд «ЛизаАлерт» не имеет расчетных счетов. Мы не можем принимать денежные средства — это одно из правил, заложенных изначально. Мы также не можем принимать участие в заявке на различные гранты.

Мы не принимаем деньги, и единственный способ нас отблагодарить или помочь — подарить оборудование, необходимое для организации поисковых операций. Это может быть рация, компас, навигатор, фонарь, квадрокоптер, принтер и т.д. Какую-то часть покупают сами волонтеры, какое-то оборудование могут подарить сторонние люди.

Недавно нашему отряду подарили аккумуляторы для квадрокоптера. Был случай, когда мы организовали поиск бабушки в Зеленодольском районе, который завершился успешно. И родственники отблагодарили нас, подарив топливные карты. Зачастую нам приходится выезжать в отдаленные районы, не всегда волонтерам хватает денег на бензин. Так что за топливные карты мы были очень благодарны: какую-то часть выездов мы смогли ими покрыть.

— В эмоциональном плане какая поисковая операция вам наиболее врезалась в память?

— Каждый год бывают поиски, которые запоминаются больше других. Но один из самых запоминающихся случаев за все время — поиск Василисы Галицыной в Набережных Челнах (в 2013 году была организована поисковая операция 8-летней девочки, которая была зверски убита — прим. ред.). У меня тогда не было возможности выехать лично, но я помогал казанским ребятам удаленно.

Топ советов для потерявшихся и родственников

— Какие основные советы вы можете дать родственникам тех, кто пропал без вести?

— Нужно обязательно сразу обращаться в полицию и параллельно к волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Сделать это можно через 112 или по телефону горячей линии. Не нужно ждать какое-то время. Лучше сразу обратиться, пусть человек и сразу найдется, чем потерять драгоценное время на старте, тем самым увеличивая радиус поиска. Отряд все время борется с информацией о том, что существуют три дня, которые нужно подождать, прежде чем подать заявление. Нет, такого правила не существует. Если пропал человек, даже необязательно родственник, любой гражданин может подать заявление в полицию о пропаже. Не нужно ждать и терять время. Как только вы поняли, что человек пропал, тут же надо обращаться за помощью.

— А чего точно не стоит делать родственникам?

— Не нужно идти к гадалкам, экстрасенсам. Это, к сожалению, очень популярное направление развода населения. Родственники, перепробовав разные методы либо даже не обратившись за квалифицированной помощью, прибегают к «услугам» этих экстрасенсов, уводя поиск в другие направления, которые не только не помогают, но и мешают. Ни разу на нашей практике не было подтвержденных результатов действий экстрасенсов. Это не работает, на это не нужно тратить деньги и время. И сами эти экстрасенсы ни разу не выезжали с нами на поиски, хотя мы их все время зовем походить ножками туда, куда они нас всех направляют.

Если пропал человек, даже необязательно родственник, любой гражданин может подать заявление в полицию о пропаже. Не нужно ждать и терять время. Как только вы поняли, что человек пропал, тут же надо обращаться за помощью

— Как вести себя человеку в случае, если он потерялся?

— Для детей есть отдельные памятки. Наша школа «ЛизаАлерт» проводит специальные лекции для детей по этому поводу: на них рассказывают, как вести себя в природной и городской среде.

Прежде всего дети не должны направляться в природную среду. Если дети все же идут в лес с родителями, нужно обязательно надевать яркую одежду, иметь при себе заряженный телефон. Нельзя подходить к воде, выходить на лед: это основное место гибели детей. Если вы потерялись в лесу, нужно оставаться на месте. Если вы находитесь на тропинках, дорожках, не сходите с них — на них найти человека проще.

Если вы потерялись в городе, можно подойти к «Островкам безопасности» и рассказать о вашей проблеме. Если ребенок вышел на остановке, а мама осталась в транспорте, нужно оставаться на том же месте. Родителям проще будет найти ребенка на той же остановке. Если вы уехали на автобусе, а родители вышли, следует сообщить об этом водителю и кондуктору.

— Почему люди должны захотеть прийти в ваш отряд добровольцем?

— Такая ситуация может произойти с любым человеком. Вполне вероятно, что в какой-то момент ваш родственник может пропасть, никто от этого не застрахован: дети пропадают очень часто, пожилые еще чаще. А это наши родители, бабушки, дедушки.

А если в движение «ЛизаАлерт» будет вовлечено максимальное количество людей, то нагрузка на каждого отдельного человека будет небольшая: достаточно будет тратить несколько часов. У нас вообще есть направления, когда можно помогать, не выходя из дома. Условно потратить полчаса, чтобы прозвонить больницы. Зачастую мы именно там находим человека, никуда не выезжая.

Чем более массовым будет волонтерство в плане поиска пропавших людей, тем больше людей получится спасти, потратив незначительную часть своего времени.

Кристина Иванова, предоставлено ДПСО "ЛизаАлерт" Республики Татарстан