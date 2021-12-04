Кинотеатры Казани потеряли 30% выручки после введения QR-кодов

На фоне ужесточения антиковидных ограничений кинозалы Казани заполнены на 9,7%. Ближе к новогодним каникулам прокатчики просят снять запрет на 50%-ную загрузку

Введение QR-кодов поставило федеральные сетевые кинотеатры в Казани на грань выживания, так как по жесткости ограничений Татарстан входит в топ-10 регионов, заявил управляющий директор сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков. С 15 ноября посещение кинозалов в Казани разрешено при предъявлении QR-кодов, что, по его словам, отрезало к ним доступ наиболее стабильной части аудитории — детей и подростков до 18 лет. Дополнительные потери из-за этого оцениваются в 30%. Татарстанские кинотеатры присоединись к письму в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой с просьбой отменить 50%-ные ограничения по заполняемости залов, рассчитывая отыграться в новогодние каникулы.

Иногда веселее на похоронах, чем в кинотеатре

Татарстанские кинотеатры после введения QR-кодов дополнительно потеряли 30% кассовых сборов, которые сохранялись на фоне давних антиковидных ограничений по 50%-ной заполняемости залов.

— Если на дневной сеанс в будний день к нам пришли один-два зрителя, то теперь мы считаем это терпимым, — рассказал «Реальному времени» управляющий директор сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков, иронично пошутив, что иногда веселее бывает на похоронах, чем в зале кинотеатра.

Просторные и технически оснащенные залы с богатым репертуаром кинопремьер пустуют во многих крупных торговых центрах Казани на протяжении двух недель. Их средняя загрузка, по данным ЕАИС, — 9,7%.

После введения QR-кодов был закрыт вход для таких постоянных зрителей, как школьники и подростки. До сих пор они единственные могли посещать кинотеатры без личных ограничений.

— Теперь молодые люди до 18 лет не могут самостоятельно пойти в кино, так как у них нет сертификата с QR-кодом и по возрасту они не подлежат вакцинации. По новым правилам они могут попасть в кинотеатр только классными группами в сопровождении учителя или с родителями. Но учителя не берут на себя ответственность водить по тридцать детей в кино в условиях пандемии, а у родителей, видимо, нет времени на развлечения, — рассказал Алексей Воронков.

Информацию о запрете пропускать детей без взрослых с прививками в кино корреспонденту «Реального времени» подтвердили и в государственном кинотеатре «Мир» (входит в ГБУ «Татаркино»).



— По распоряжению управления Роспотребнадзора по РТ мы не продаем билеты подросткам и детям до 18 лет, которые приходят без родителей, — сообщила администратор кинотеатра Татьяна Мельникова, добавив, что новые ограничительные меры были введены с 15 ноября и продолжают действовать по настоящее время.

По ее словам, у них киносеансы проходят с минимальным количеством зрителей — 5-6 человек на 200-местный зал.

— Да, с этого дня к нам приходят только школьными классами, но редко, — рассказал руководитель проката семейного кинотеатра в ДК им. Ленина Александр Ишимов. Среди других ограничений — запрет на проведение ночных киносеансов.

— Всю осень работали без них, — отметил управляющий сети «Синема 5» Александр Воронков.

В этих условиях казанские кинотеатры на время пандемии стали развивать онлайн-кинотеатры, но это не приносит дивидендов. Прокатчики единодушны, что ужесточение ограничений для киноиндустрии оборвало восстановление отрасли, которое наметилось в начале осени.

В «Мире» киносеансы проходят с минимальным количеством зрителей — 5-6 человек на 200-местный зал. Фото: inde.io

1-2 человека на сеансе

Кассовые сборы казанских кинотеатров в первые дни введения QR-кодов «пробили» дно, опустившись ниже 500 тысяч рублей в день, следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС). Если до их введения кинозалы столицы посещало свыше 5,2 тысячи жителей в выходные дни, то после «куаризации» зрительский трафик просел до 1,9—2 тысяч человек.

— Шоковое состояние длилось почти всю первую неделю после введения «куаризации», — вспоминает Татьяна Мельникова. — Тогда нас посещало 1-2 человека в сеанс, а всего 7 человек в день. Продажи упали до минимума.

По словам представителей государственных кинотеатров, они надеялись продолжать работу без системы контроля QR-кодов, так как находятся в отдельных зданиях с обособленным входом.

— Для сетевых игроков, работающих внутри ТЦ, вход по QR-кодам ввели раньше 15 ноября, — рассказал Александр Ишимов. — Но все-таки ограничения были распространены на всех вне зависимости от месторасположения.

Но по мере активизации темпов вакцинации казанцы стали постепенно возвращаться в кинозалы. Так, в будние дни в кинотеатр «Мир» приходят около 20-30 человек, а в выходные — 60-70 человек. Чуть лучше обстоят дела у сетевых игроков. Пик посещений пришелся на первые выходные — тогда залы собрали свыше 13 тысяч зрителей. Вторая неделя после введения QR-кодов прошла полегче, выручка поднялась свыше 500 тысяч рублей в день, а количество зрителей поднялось до 3 тысяч человек в будние дни.



Кто делает вал, если мы наполовину закрыты?

По данным системы ЕАИС, с 15 ноября по 3 декабря этого года итоговые кассовые сборы от продажи билетов в Казани составили 19,4 млн рублей. Справедливости ради нужно сказать, что они слегка выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тогда сборы составили 16,5 млн рублей (с 16 ноября по 4 декабря 2020 года, — прим. ред.). Правда, к этим цифрам игроки относятся скептически.

— Сами удивляемся, кто делает «вал», если мы наполовину закрыты, — удивляются игроки.

Количество зрителей при этом осталось прежним — около 74 тысяч человек за две недели. Из этого следует, что денежный рост был обеспечен повышением стоимости билета. По данным ЕАИС, средняя стоимость билета в кино в РТ составляет 252,3 рубля, что ниже, чем в среднем по стране — 307,4 рубля.

Вообще, с начала года киноиндустрия заработала в Казани свыше 600 млн рублей, а кинозалы посетили 2,4 млн человек. Управляющий директор сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков оценивает эти результаты как скромные. По его словам, падение кассовых сборов его сети в ноябре по сравнению с допандемийным 2019 годом составляет от 75 до 85%, а кассовые сборы в октябре опустились на 50% к уровню 2019 года.

По словам Воронкова, падение кассовых сборов его сети в ноябре по сравнению с допандемийным 2019 годом составляет от 75 до 85%. Фото: chelny-biz.ru

Казань входит в топ-10 по жесткости ограничений

— Введение QR-кодов поставило федеральные сетевые кинотеатры в Казани на грань выживания, так как по жесткости ограничений Татарстан входит в топ-10 регионов, — заявил Воронков. — Денег едва хватает на выплату заработной платы, коммунальные услуги никто не отменял. Торговые центры с трудом идут на уступки по аренде, так как им сейчас также не весело.

По его словам, некоторым с трудом удалось получить льготные кредиты под 3% годовых по федеральной программе ФОТ 3.0.

Берут хоть что-то, чтобы продолжить работу на новогодние праздники, — рассказал он. И теперь остается надежда вернуть зрителя под Новый год.

Чтобы не потерять последний шанс на восстановление, татарстанские кинотеатры присоединись к письму в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой отменить 50%-ные ограничения по заполняемости залов.

— Если мы перешли на систему QR-кодов, надеваем маски, то освободите нас от ограничений по 50% заполняемости залов, — заявил Воронков.

Пока эта инициатива обсуждается на федеральном уровне, но некоторые регионы идут на уступки. Руководитель проката семейного кинотеатра в ДК им. Ленина Александр Ишимов рассказал «Реальному времени» о получении нового указания татарстанского управления Роспотребнадзора о том, что если в их компании будет достигнута 100%-ная вакцинация, то разрешено будет продавать 70% мест вместо 50% мест в зале.

— Сейчас мы ждем подробных разъяснений, — пояснил он. Впрочем, о смягчении условий пока не слышали ни в сети «Синема 5», ни в кинотеатре «Мир». Ожидается, что на следующей неделе руководство татарстанского управления Роспотребнадзора даст комментарии.

В последние два-три дня зрители повалили в залы на премьерный показ фильма «Дом Gucci». Фото: vokrug.tv

«Дом Gucci» обогатит казанские кинотеатры

Между тем кинотеатры ожидают восстановления и с началом проката громких новогодних кинопремьер.

— В последние два-три дня зрители повалили в залы на премьерный показ фильма «Дом Gucci», — рассказал «Реальному времени» один из прокатчиков. Как следует из описания к фильму, это «шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира».

По его словам, увлекательный фильм поможет спасти кассовые сборы региональных кинотеатров. В Казани его демонстрируют почти все игроки. По данным ЕАИС, в первые дни показа он принес городским кинотеатрам 875,2 тысячи рублей, оказавшись в лидерах с большим отрывом. Однако настоящие фильмы — рекордсмены продаж появятся в конце декабря, и тут кинотеатрам хочется снять новогодние сливки.