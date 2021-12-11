Опрос для предпринимателей: каких сотрудников и почему вы просите выйти на работу в Новый год?
Новый год — главный праздник, который принято встречать в теплой семейной или дружеской компании. Но как быть, если в этот день сотрудники нужны на работе?
Как выбрать того, кто встретит праздник в служебных, а не предпраздничных хлопотах? Кого оставить без традиционного бокала шампанского, конфетти и речи президента РФ по телевизору?
Мы решили опросить кадровые службы компаний, где 31 декабря и 1 января работа не прекращается, а может быть, ведется даже в усиленном режиме.
Вот какие вопросы мы задали спикерам.
- Как распределяются дежурства и решаются споры по этому поводу?
- Какие формы доплат и компенсаций приняты для сотрудников, лишенных беззаботного празднования?
- Есть ли сотрудники, которые сами просятся в смену в эти дни?
- Если да, то каков собирательный портрет «добровольца» и какие мотивы им движут?
-
-
Олег Захаров генеральный директор ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»
-
Специфика работы нашей компании как авиакомпании деловой авиации в том, что летный и технический состав сотрудников, которые обеспечивают выполнение рейса, находятся в режиме готовности 24 часа в сутки круглый год. Именно это и позволяет организовывать рейсы в кратчайшие сроки. В «Тулпар Эйр» сейчас это 3 часа. Поэтому вероятность полетов 31 декабря очень большая. Даже при том, что большинство перелетов в новогодние праздники заранее уже забронированы.
Я и сам, как пилот в недавнем прошлом, не понаслышке знаю, что значит быть в новогоднюю ночь на рабочем месте. Бывало, что и разные часовые пояса пролетал за один день, тем самым встретив наступление Нового года несколько раз.
-
-
-
Владимир Виноградов генеральный директор Pro-Vision Communications
-
Почти любая профессия в маркетинге предполагает непрерывную коммуникацию с потребителем и клиентом. Было бы странно, если бы бренды хранили молчание в новогодние праздники — ведь это традиционно высокий сезон в электронной торговле, индустрии красоты, развлечений и многих других сферах. Тайминг маркетинговых активностей на Новый год расписывается заранее и подразумевает использование сервисов отложенного постинга, что позволяет существенно «разгрузить» сотрудников. В праздники им останется лишь модерировать интерактив с пользователями — например, отвечать на комментарии в соцсетях.
Но даже самое четкое планирование не исключает кризисных ситуаций. В этом случае «дежурные» сотрудники временно возвращаются к своим основным обязанностям. Однако такие кейсы достаточно редки.
Иногда маркетинговый план требует от сотрудников агентства работы в привычном активном режиме. Типичный пример — мероприятия бренда в новогоднюю ночь. В нашей практике есть несколько успешных кампаний, реализация которых подразумевала рассылку постматериалов и инициирование публикаций непосредственно 1 января. В этом случае мероприятие сопровождала команда, которая «ведет» этого клиента в течение года и может заранее спланировать свои выходные с учетом праздничных ивентов.
При этом часто инициатива «подежурить» на праздниках исходит от самих сотрудников. Мотивацией служит дополнительный выходной, который можно взять в любой удобный день в течение года. Кто-то предпочитает не привязываться к производственному календарю и перенести выходной поближе к отпуску. Разумеется, мы активно поддерживаем это желание.
-
-
-
Анастасия Перова руководитель региональных проектов по персоналу «Леруа Мерлен»
-
Гипермаркеты «Леруа Мерлен» работают только 31 декабря, 1 января — выходной.
Графики для сотрудников магазина составляются за месяц, то есть график декабря составляется и согласовывается с сотрудниками до 1 ноября.
31 декабря — выходной день по производственному календарю (не праздничный), поэтому сотрудники магазина работают по скользящему графику. Скользящий график — это рабочий режим, при котором выходные дни не зафиксированы на определенных днях недели, а совокупная продолжительность рабочего времени соответствует графику обычного режима.
Перед составлением графиков работ руководители всегда учитывают пожелания сотрудников, и, если есть тот, кто готов выйти в этот день, мы, конечно, принимаем это во внимание. Сотрудники знакомятся с утвержденным графиком заранее и при согласии подписывают его.
-
-
-
Артем Тяжелов совладелец «Дафт паб», «Бистро Артель», бара Drink Craft, «Пропаганда вкуса»
-
На самом деле в нашей компании «Пропаганда вкуса» есть правило — наши заведения не работают 31 декабря и 1 января. Мы намеренно даем возможность нашей команде провести время с семьей, с близкими.
Как распределяются дежурства и решаются споры по этому поводу? На прежней работе мы легко решали этот вопрос — чья смена попала на праздник, тот и работает. График работы в ресторане был 2 через 2. Соответственно, тот, у кого рабочая смена выпадает на 31 декабря, в этот день выходит на работу.
Доплаты за это были в рамках трудового кодекса — то есть двойной оклад за такую смену. В некоторых заведениях, где я работал, в праздничные дни были дополнительные бонусы от заведения. Плюс ко всему это, как правило, отдельный праздничный стол. Что-то готовят повара, что-то ребята приносят с собой из дома. Как результат, получается душевно, тепло и приятно.
Для себя я пришел к выводу, что работать в Новый год невыгодно либо самому бизнесу, либо невыгодно для гостя. В новогоднюю ночь все стоит в разы дороже: и меню, и развлекательная программа, так как ведущие и артисты выставляют повышенные прайсы. Такая программа, которой останутся довольны, будет стоить больших денег. Платить их готовы не все, и перед нами встает вопрос сохранения клиентской лояльности: ты либо делаешь шикарный праздник, уходя в минус по выручке, либо у тебя получится мероприятие среднего уровня, которое оставит часть гостей не вполне довольными. В Москве и Питере устроить качественную программу и остаться в плюсе реально, в Казани, по моему мнению, пока нет.
Есть ли сотрудники, которые сами просятся в смену в эти дни?
Да, например, в моем баре ребята сами просят выйти 1 января после обеда на работу, чтобы отметить праздник в кругу постоянных гостей, с которыми они давно стали друзьями (бару 6 с половиной лет). Собственно, мы бы и не открывались 1 января, если б не их желание.
-
-
-
Александр Высоцкий основатель Visotsky Consulting
-
В офисах Visotsky Consulting 30 и 31 числа работает минимум один сотрудник, который принимает звонки на горячей линии. Несмотря на то, что в эти дни подготовка к праздникам идёт полным ходом, компания не может остаться совсем без связи.
Также во время праздников есть “дежурные” продавцы. Это не полный рабочий день — но, если есть острая необходимость проконсультировать клиента, закрыть его на программу или услугу, то они выходят на связь. Также продавцы обрабатывают поступившие заявки.
Но это не строго фиксированное время — мы планируем всё с точки зрения здравого смысла. То есть, маркетолог смотрит, сколько пришло лидов, и определяет время, которое потребуется на их обработку. Продавец может поработать в праздничный день 1-3 часа, причем приезжать в офис необязательно. Всё можно сделать удалённо, даже если сотрудник работает не в онлайн-подразделении и обычно физически присутствует в офисе.
-
-
-
Виктория Цой директор департамента персонала ПЭК
-
ПЭК — мультисервисный оператор логистических услуг. Задача компании — обеспечивать непрерывное движение грузов, в число которых входят товары первой необходимости, продукты питания, в любое время дня и ночи.
Ежегодно в ноябре мы фиксируем повышенный спрос на услуги доставки грузов. Это следствие сезонного всплеска продаж. Чтобы клиенты получили товары согласно срокам, наши подразделения работают в новогодние каникулы в дежурном режиме. Среди таких подразделений: департамент филиальной сети, департамент по работе с клиентами, сервисный отдел, колл-центр, департамент доставки и складской логистики. В новогодние каникулы тоже функционируют все складские комплексы, водители выходят в рейсы.
Между сотрудниками мы распределяем дежурства. Коллеги знают заранее даты выхода на работу, и исходя из этого выстраивают планы на праздничные дни. Мы стараемся учитывать пожелания сотрудников, составляя графики за два месяца до Нового года.
Согласно статье 153 — «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» —Трудового кодекса, если сотрудник вышел на смену в выходной, он вправе выбрать другой день для отдыха.
Сотрудник всегда выходит на смену в выходной при наличии подписанного им письменного согласия. Такие условия регламентирует статья 113 ТК РФ «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни».
Чаще всего у сотрудников, которые хотят выйти на смену в выходной, а потом отдохнуть в другой день, запланированы важные события, и таким образом они могут реализовать задуманное.
-
-
-
Адель Гатауллин руководитель пресс-службы АО «Международный аэропорт «Казань»
-
Аэропорт — это предприятие непрерывного цикла. То есть нашу деятельность невозможно временно приостановить в связи с праздником, даже таким любимым, как Новый Год.
Более того, мы с собой ответственностью относимся к праздничным дням и каникулам: делаем все, чтобы наш пассажир прибыл к месту назначения вовремя и в прекрасном настроении, чтобы он с комфортом добрался до места отдыха.
Оплата сотрудникам производится в соответствии с трудовым законодательством.
В новогоднюю ночь в аэропорту возникает особая атмосфера: в воздухе витает что-то доброе, праздничное и даже романтичное.
Мы видим, как мило ожидают прибывающих пассажиров встречающие их в аэровокзале люди — с мягкими игрушками, конфетами, цветами и крепкими объятиями. Кстати, прибывали или вылетали даже Деды Морозы и Снегурочки, и пассажиры, одетые в костюмы других праздничных героев.
Мы видим, как пассажиры спешат на рейс, чтобы как можно скорее оказаться рядом со своими родными и близкими и встретить с ними этот праздник.
Или же, наоборот, очень интересно наблюдать за особенной категорией путешественников, которым нравится встречать Новый год, находясь на высоте 10 км над уровнем моря — они вылетают от нас, к примеру, за час до полуночи, и уже в воздухе их застает год наступивший.
Все перечисленное во многом и служит мотиватором для выхода в смену именно в новогоднюю ночь.
И здесь хочется добавить, что быть работником аэропорта — это настоящее призвание. Обслуживать пассажиров и воздушные суда, обеспечивать безопасность полетов, осуществлять обработку грузов и почты, предоставлять различные неавиционные услуги в терминалах на высоком уровне сервиса — все это наша работа, которую мы делаем с удовольствием.
-
-
-
Алексей Шестаков руководитель направления «компенсации и льготы» департамента персонала СДЭК
-
Дежурства распределяются по графику. Работа в праздники, как правило, оплачивается в полуторном и двойном размере, по законодательству.
Есть ли сотрудники, которые сами просятся в смену в эти дни? Да, бывают такие сотрудники, которые заинтересованы заработать больше, потому что после сезона всегда идет небольшое затишье, а средний заработок работнику сохранить нужно.
-
-
-
Элиза Сагитова генеральный менеджер отеля DoubleTree by Hilton
-
Наш отель работает в режиме 24/7, и график работы персонала в отделах, работающих круглосуточно (ресепшн, служба уборки номеров и т.д.), утверждается их руководителем. При этом графики рабочих смен составляются с учетом пожеланий сотрудников. При необходимости работники могут легко поменяться сменами, предупредив об этом руководство.
По поводу доплат: ночные и праздничные смены оплачиваются, по ТК РФ, в двойном размере. Поэтому некоторые охотно выходят в такие дни, замотивированные удвоенной оплатой. Праздничные смены сотрудники распределяют между собой сами. Например, кто-то просит поставить его 30 и 31 декабря, а на 1 января, по нашим правилам, уже должен выйти другой сотрудник. Если никто заранее не может определиться с планами на новогоднюю ночь — то проводим жеребьевку, чтобы было все по-честному.
Такие отделы, как ресепшн, — это, по сути, одна большая структура приема гостей. Команда, работающая непрерывно круглый год. И все сотрудники понимают, что поочередно всем им придется выходить на смену и в будни, и в праздники. И если нет договоренностей, которые всех устраивают, то дежурства распределяет жребий.
Таким образом, у нас никогда не бывает проблем по поводу дежурств. Смены всегда укомплектованы, потому что сотрудники знают, что праздники — это пора пиковой загрузки отеля, и они особенно нужны на работе.
И вообще, в сфере услуг граница между обычными и праздничными датами почти стирается. К примеру, работа в Новый год или 8 марта уже не кажется каким-то неприятным фактом, а воспринимается нормально. Поработал в праздник — значит, отдохнешь сразу после него.
-
-
-
Анастасия Самойлова руководитель пресс-службы Ozon
-
В этом году 31 декабря объявлен выходным днем, поэтому офисные сотрудники Ozon смогут заняться праздничными приготовлениями уже в начале дня. Работники складских комплексов выходят на производство по гибкому графику, поэтому для тех, чья смена попадает на 31 декабря, это будет рабочий день. Все наши логистические комплексы работают в режиме 24/7 в несколько смен и круглый год, чтобы справляться с постоянно растущим объемом интернет-заказов и вовремя доставлять посылки россиянам. Но есть одно исключение из этого графика — и это как раз Новый год, когда фулфилмент-центры закрываются на сутки. Так, наша производственная площадка в Казани заканчивает работу в 20.00 31 декабря и возвращается к работе в 20.00 1 января, так что в этот праздничный день у каждого сотрудника Ozon будет возможность встретить Новый год в кругу семьи и близких людей.
Для праздничного настроения перед Новым годом для сотрудников Ozon проходят конкурсы с возможностью выиграть брендированные призы, например, куртки, футболки и другие аксессуары. На производственных площадках играет корпоративное радио, где в прямом эфире можно передать поздравления коллегам из других городов. В качестве новогоднего подарка компания дарит сотрудникам и их детям подарочные сертификаты с баллами для покупок на Ozon.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым