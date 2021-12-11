Опрос для предпринимателей: каких сотрудников и почему вы просите выйти на работу в Новый год?

На самом деле в нашей компании «Пропаганда вкуса» есть правило — наши заведения не работают 31 декабря и 1 января. Мы намеренно даем возможность нашей команде провести время с семьей, с близкими.

Как распределяются дежурства и решаются споры по этому поводу? На прежней работе мы легко решали этот вопрос — чья смена попала на праздник, тот и работает. График работы в ресторане был 2 через 2. Соответственно, тот, у кого рабочая смена выпадает на 31 декабря, в этот день выходит на работу.

Доплаты за это были в рамках трудового кодекса — то есть двойной оклад за такую смену. В некоторых заведениях, где я работал, в праздничные дни были дополнительные бонусы от заведения. Плюс ко всему это, как правило, отдельный праздничный стол. Что-то готовят повара, что-то ребята приносят с собой из дома. Как результат, получается душевно, тепло и приятно.

Для себя я пришел к выводу, что работать в Новый год невыгодно либо самому бизнесу, либо невыгодно для гостя. В новогоднюю ночь все стоит в разы дороже: и меню, и развлекательная программа, так как ведущие и артисты выставляют повышенные прайсы. Такая программа, которой останутся довольны, будет стоить больших денег. Платить их готовы не все, и перед нами встает вопрос сохранения клиентской лояльности: ты либо делаешь шикарный праздник, уходя в минус по выручке, либо у тебя получится мероприятие среднего уровня, которое оставит часть гостей не вполне довольными. В Москве и Питере устроить качественную программу и остаться в плюсе реально, в Казани, по моему мнению, пока нет.

Есть ли сотрудники, которые сами просятся в смену в эти дни?

Да, например, в моем баре ребята сами просят выйти 1 января после обеда на работу, чтобы отметить праздник в кругу постоянных гостей, с которыми они давно стали друзьями (бару 6 с половиной лет). Собственно, мы бы и не открывались 1 января, если б не их желание.