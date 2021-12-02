Надавили на горячую точку: уфимцы напуганы повышением платы за отопление

Администрация башкирской столицы анонсировала увеличение сумм за тепло в ноябре на 49%

Когда казалось бы страсти вокруг вокруг высокой платы за отопление в Башкортостане несколько поутихли, масла в огонь подлили в уфимской мэрии, где анонсировали повышение сумм за тепло почти на 50% по сравнению с октябрем. Представителям муниципалитета пришлось объясняться на отдельном стриме, где чиновники пообещали, что платежи снизятся. Подробности — в материале «Реального времени».

«Дорогая у нас нынче зима будет!»

На оперативном совещании в администрации города советник мэра Уфы Вадим Беляков озвучил шокирующую для многих цифру. В муниципалитете провели анализ увеличения платы за отопление в ноябре по отношению к октябрю. Оказалось, что вместе с повышенным расходом тепла аж на 49,7% вырастет и сумма в квитанциях. И все из-за снижения температуры воздуха за окном с +6,2 градусов Цельсия до -0,2.

Реакция уфимцев не заставила себя ждать, многие после таких прогнозов взорвались негодованием. По мнению горожан, если снижение температуры всего на шесть градусов в условиях отсутствия холодов приведет к увеличению и без того немаленькой платы почти на 50%, то каких сумм ждать зимой, когда средняя температура достигает -10 — -15 градусов.

— У меня дома +15, мы ходим в теплой одежде, утром еще холоднее, я не чувствую, чтобы топили так, чтобы платить в два раза больше! — возмущается Эльвина Яппарова.

Пользуясь предложенной мэрией методикой расчета уфимец Салават Мустафин подсчитал, сколько будет стоить отопление в его однокомнатной квартире:

«То есть если за октябрь за отопление за однушку в 29,8 кв. м было 1276,46 рублей, то за ноябрь будет 1914,69 рублей, и это при средней температуре в — 0,2 градуса, тогда судя по их логике при каждом понижении температуры на 6 градусов плата будет возрастать на 50%, и что же мы получим?

-6,2 = 2872,05

-12,2 = 4308,0525

-18,2 = 6462,07875

-24,2 = 9693,118125

Я правильно понял? Дорогая у нас нынче зима будет!»

Однако среди уфимцев нашлись и те, у кого суммы в квитанциях выросли даже больше заявленных городской администрацией цифр:

— Сегодня пришла платежка. Плюс более 70 процентов, разве ноябрь был холоднее октября?! Что же будет в январе-феврале?

49 процентов — ошибочная, завышенная цифра

Эксперт в сфере тепловой энергетики Николай Боровик поделился с «Реальным временем» мнением, что понижение температуры на шесть градусов не должно приводить к столь стремительному росту платы:

— Меня интересует, как они считали, что насчитали 49%, это первое. Второе, у меня есть свой подсчет, моим расчетом потребления тепла уже пользуются в других городах. Если температура изменилась с шести до нуля градусов, то потребление тепла возросло бы на 39%. Но такого резкого скачка не бывает. Температура меняется плавно и может значительно повышаться — будет уменьшение потребляемого тепла.

По мнению Николая Боровика, в первую очередь необходимо следить за состоянием общедомовых приборов учета. В случае их корректной работы никакого чрезмерного роста платы быть не должно:

— Вот все уткнулись в среднюю температуру. Это все ерунда, у нас счетчики есть. Он посчитает все четко и правильно, если он работает правильно. Это Беляков не берет во внимание. Если создать условия для правильной работы счетчика, проблем не будет никаких. Но некоторые приборы учета работают некорректно. 49% ошибочная, завышенная цифра, успокойте людей, пусть не пугает администрация.

В 73% домов Уфы удалось снизить энергопотребление

Ситуация накалилась настолько, что муниципалитету пришлось разъяснять подробности на отдельном стриме. Вадим Беляков отметил, что все тонкости расчетов прозрачны и их можно найти в социальных сетях уфимской администрации. И не следует думать, что за каждые шесть градусов понижения людям придется доплачивать по 50 процентов:

— Если будет -15, не 200% вы будете платить, не 500. Зависимость там не настолько прямая. Более того, средняя температура в Уфе в зимние периоды прошлого года была -14 градусов. Мы говорим про средний период. Это не значит, что если один день в декабре -30 градусов было, значит все, катастрофа. Берется средняя температура за период взятия показаний.

Советник мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства отметил, что несмотря на расчеты, суммы в квитанциях за октябрь и ноябрь 2021 году в любом случае должны быть ниже, чем в прошлом году. А все дело в большой работе по улучшению энергоэффективности, которая была проделана в межотопительный период.

— В 73% домов Уфы удалось снизить энергопотребление. Жители этих домов в октябре потребили на 26 тысяч Гкал меньше, и в деньгах это примерно 58 миллионов рублей. То, что делалось летом, дало вот такой эффект. Что касается данных по ноябрю, то потребление по сравнению с ноябрем 2020 года снизилось, при том, что по температуре месяцы были одинаковыми.

Вместе с тем, Вадим Беляков не отрицает факты увеличения потребления в некоторых домах. Где-то причиной стало увеличение периода снятия показаний с 26 дней до 30, где-то случились сбои в работе общедомовых приборов учета или автоматики индивидуальных тепловых пунктов, а где-то ошибки допустили представители ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, что проблема с отоплением в прошлом году стала одной из самых горячих тем в Башкирии. Тогда многим жителям республики приходили квитанции с огромными суммами. «Реальное время» ранее рассказывало, что для решения проблемы с большими платежами за тепло в Уфе создали специальный штаб по работе в зимний период.