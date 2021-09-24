Уфимцам предложили посидеть без отопления и «надеть носочки»

По мнению главы республики, включать отопление в сентябре — преждевременно, счета будут большие, но такую заботу оценили не все

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана обсудили сроки подачи тепла в жилые дома. Министр ЖКХ Алан Марзаев предложил уже включить отопление, так как по нормативу на большей части региона четвертые сутки держалась среднесуточная температура ниже +8° С. Однако Радий Хабиров попросил не торопиться, чтобы потом не иметь дело с жалобами населения из-за больших сумм в платежках за тепло. Однако забота о кошельке граждан не встретила понимания, по крайней мере, не у всех, и после заявления главы региона разгорелись жаркие дебаты из-за холодных батарей в квартирах башкортостанцев. Подробности — в материале «Реального времени».

Носочки или вилы

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что слишком раннее включение отопления может привести к росту недовольства жителей из-за высокой стоимости услуги. Глава республики обратил внимание на погоду, по его словам, еще какое-то время температура воздуха продержится на уровне 15 градусов выше нуля, а значит с подачей тепла можно повременить:

— Проявите мудрость. Если мы сейчас везде понавключаем, и к жителям придут платежки за сентябрь, они нас на вилы поднимут — и будет справедливо. В конце концов, дома форточку не надо открывать, носочки потеплее надел и походил 3-4 дня. А то нам «влупят» за весь сентябрь, а потом предложат перерасчет.

Казалось бы, глава Башкортостана действовал из лучших побуждений — памятуя о проблеме прошлой зимы, когда негодующие из-за высоких сумм за отопление уфимцы явились в Дом республики. Однако сидеть в холодных квартирах башкортостанцам тоже не по нраву, поэтому высказывание Хабирова возмутило замерзающих жителей — они требуют подать тепло в дома как можно скорее.

Глава Башкортостана действовал из лучших побуждений — памятуя о проблеме прошлой зимы, когда негодующие из-за высоких сумм за отопление уфимцы явились в Дом республики. Фото: glavarb.ru

— Носочки надеть предлагаете?! У меня обогреватель уже 2 недели стоит, а дома холодно, сыро, маленький ребенок! В итоге за свет в этом месяце 1 200! Включите отопление! — требует Алена Шарипова.



— Я, конечно, понимаю сейчас только конец сентября, и батареи не включаются, но дома холодно так же, как и на улице. Включите, пожалуйста, батареи, — уже помягче, но тоже настойчиво просит Артур Динисламов.



— Почему нет до сих пор отопления? В квартире очень холодно, ходим в куртках. Ребенок простыл, кашляет. Завтра выпишут сына из больницы после операции. И вот что делать, он сразу же заболеет. Неужели вы не понимаете, что даже, если на улице будет потепление, то в квартире уже не будет так тепло, как летом. Почему в некоторых домах уже с пятницы есть отопление, а у нас нет? — задается вопросом Алия Аминова.

Не хочу за неделю отопления отдавать четверть своей зарплаты

Впрочем немало и тех, кто полностью солидарен с Радием Хабировым в вопросе подачи тепла, памятуя о платежках за отопление прошлой зимой.

— Если сейчас дадут отопление, за полный месяц придется платить, лучше уж подождать, потерпеть до конца месяца, — соглашается с главой Башкортостана Лида Хаматнурова.



— Раньше всегда с 1 октября отопление давали, и никто не ныл, — вспоминает Светлана Мустафина, — Я хожу в двух кофтах, теплых колготках, штанах, носках и нормально. Если в майке и шортах ходить, то, конечно, холодно будет. Я не хочу за неделю отопления отдавать четверть своей зарплаты.

В некоторых домах отопление появилось, и там возникает недовольство уже от того, что в квартирах становится слишком жарко.

— Включили вчера отопление. В квартире «сахара», форточка открыта, балкон открыт! Было тепло, +24.. +26, сейчас — баня. На улице тепло. Слов нет, одни эмоции! — негодует Ульяна Шарманова.

Но пока одни возмущены наличием или отсутствием тепла, другие жители Башкортостана требуют разобраться с высокими тарифами на отопление:

— А может логичнее все-таки разобраться, почему счета за тепло такие, будто топят золотыми слитками? Может разобраться с тем, что многие дома не готовы к отопительному сезону? Вот тогда не нужно будет советовать надевать носочки и бояться включать отопление из-за гнева людей, — предлагает Татьяна Туркина.



— Почему ничего не сказано, что в Башкортостане самые высокие тарифы на тепло? У нас и вода горячая дороже всех, и тепло самое дорогое. Даже столичные регионы с их зарплатами нас не догонят, — обращает внимание Ольга Пимкина.



— Неужели нельзя рассчитать счет за потребление тепла в сутки? На кой этот БашРТС должен за весь месяц брать плату? — призывает навести порядок Игорь Набиуллин.

Представители общественной организации Ufacity.me, занимающейся вопросами ЖКХ, провели опрос, стоит ли подавать отопление в квартиры. По его результатам с Радием Хабировым согласилось большинство — почти 79 процентов проголосовавших предпочтут потерпеть прохладу, чем оплачивать огромные суммы за тепло.

Люди готовы потерпеть

Технический директор Ufacity.me Валерий Воронин рассказал «Реальному времени» о нескольких причинах, по которым голоса распределились именно так:

— На мой взгляд, причина «немного потерпеть» кроется в первую очередь в текущем потеплении. Несколько теплых деньков у нас с вами есть. А это значит, что в эти несколько дней действительно можно «надеть носочки». А вторая причина — начисления ОДН и норматив по отоплению и горячему водоснабжению (в домах с ИТП). В случае норматива: начисления происходят за отчетный период — месяц. И аналогичная ситуация с общедомовыми нуждами по горячему водоснабжению. А значит, даже если отопление в квартире дали на несколько дней, потребитель заплатит как за целый месяц. По городу таких многоквартирных домов порядка 1 200. Думаю, никто из этих жителей не будет рад платежкам за отопление за сентябрь по 1 500 рублей и более.

После живого общения со многими жителями Валерий Воронин укрепился во мнении, что большинство действительно готово потерпеть несколько дней.



— Жители, с которыми мы активно общаемся, в большинстве своем готовы несколько дней потерпеть без отопления. Тем более что отчетный период начинается с 26 сентября. С другой стороны, если жители хотят включить в своем многоквартирном доме отопление раньше, для этого необходимо предоставить протокол собрания с решением о включении раньше начала отопительного сезона, — пояснил собеседник издания.

Тем временем в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана сообщили «Реальному времени», что все действующие социальные объекты и более половины жилых домов в республике к теплу уже подключены:

— 23 сентября в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан состоялось оперативное расширенное совещание с участием представителей администрации Уфы, общественников и представителей Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору. В связи с ожидаемым похолоданием рекомендовано с 24 сентября начать подачу тепла в многоквартирные дома. По данным на 14:00 23 сентября по республике тепло поступило в 56% жилого фонда.

Вопросы, связанные с отоплением, очень волнуют жителей Башкортостана после прошлой зимы, когда многим приходили квитанции с огромными суммами. Для решения проблемы с большими платежами за тепло и уборкой снега в Уфе создали специальный штаб по работе в зимний период. Возможно, первым испытанием для новой структуры станет начало октября, когда некоторые уфимцы получат платежки за отопление.