«Лучше бы снег собирали, чем жалобы» — уфимцы не оценили идею зимнего штаба

Радий Хабиров создает новую структуру для обращений граждан о проблемах с теплом и уборкой улиц, но горожане не верят в успех

Фото: официальный сайт администрации Уфы

Прошедшая зима в Уфе выдалась жаркой. Но высокий градус наблюдался не на термометрах, а в возмущении жителей. Массовые недовольства высокими тарифами на отопление привели в Дом Республики толпу негодующих уфимцев, было много жалоб и на неочищенные от снега улицы, дворы и тротуары. Памятуя об этом и готовясь к новой зиме, глава Башкортостана Радий Хабиров поручил создать специальный штаб, куда население сможет сообщать о своих проблемах во время холодов. Подробности — в материале «Реального времени».



Хабиров: «Мы просто безобразно поступили с бедными слоями людей»

О создании штаба зимнего периода по Уфе на оперативном совещании в правительстве объявил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, новая структура должна принимать обращения граждан по вопросам отопления, уборки снега и другим коммунальным проблемам, которые возникают зимой. Одним из важных моментов, по мнению Хабирова, является создание единого телефона, куда уфимцы смогли бы пожаловаться.

— Чтобы люди могли прямо позвонить, не бегать. Где-то холодно, где-то, наоборот, перетопы. Когда первые платежи пойдут, чтобы люди могли обратиться туда. И второе — это уборка снега. Вопросов в этой связи много. В этот штаб обязательно должны войти представители ресурсопоставляющих организаций, — поставил задачу глава региона.

О создании штаба зимнего периода по Уфе на оперативном совещании в правительстве объявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Фото glavarb.ru

Возглавить штаб Радий Хабиров поручил мэру Уфы Сергею Грекову, а проработать все детали по функционированию новой структуры в мэрии должны к следующему понедельнику:

— Прошу доложить об этом штабе уже в следующий понедельник. Как провели переговоры с ресурсопоставляющими организациями, где будет находиться ситуационный центр, кто за все отвечает и так далее. Я хочу подробную схему, как это работает. Вопрос в том, что в прошлом году мы просто безобразно поступили с бедными слоями людей прежде всего.

Прошлой зимой многим уфимцам пришли завышенные счета за отопление. Не найдя понимания и разъяснений у ресурсоснабжающих организаций, граждане пришли к Дому Республики с требованиями разобраться в ситуации и снизить тарифы на отопление.

Штаб будет с лопатами выезжать?

Инициативу уфимцы не оценили, они не понимают, зачем тратить время и средства на создание новой структуры, единственной задачей которой будет прием звонков.

— Лучше бы вместо штаба технику закупили для уборки. А то одни отчеты, фото, «Глонасс» идут. А технике по 20 лет, — предлагает Вячеслав Григорьев.

— Кто-нибудь им объяснит, что не обязательно на любой вопрос создавать оперштаб? — задается вопросом Андрей.

Основной причиной плохой работы по содержанию дворов и тротуаров зимой горожане называют слабую обеспеченность техникой управляющих организаций и нехватку дворников. Фото ufacity.info

— Штаб оперативно с лопатами будет выезжать? — интересуется Рэм.

Некоторые уфимцы сомневаются, что новый штаб поможет решить проблемы с уборкой снега. Основной причиной плохой работы по содержанию дворов и тротуаров зимой горожане называют слабую обеспеченность техникой управляющих организаций и нехватку дворников.

«Ну будут жаловаться, и что? Убирать снег все равно некому»

Нафиса работает дворником в одной из уфимских управляющих компаний. Убирать женщине приходится пять дворов, иногда отправляют принимать участие в комплексной очистке улиц от снега или трудиться на дополнительных территориях, где дворников нет. Нехватка желающих убирать дворы женщину не удивляет. По ее словам, платят дворникам не больше 18 тысяч рублей. Работать на таких условиях согласны в основном пенсионеры. А с учетом того, что зарплату часто задерживают, многие уходят.

— Летом еще не так сложно. Метешь и мусор собираешь. А вот зимой было очень тяжело, когда снегопады бесконечные шли каждый день. Трудишься с пяти утра до поздней ночи — а зарплату за это не добавляют. Работают женщины пенсионного и предпенсионного возраста в основном. А зимой с тяжелым мокрым снегом нужно много сил.

По мнению Нафисы, если бы заработная плата дворников увеличилась — во дворах стало бы заметно чище, а количество жалоб от жильцов наверняка бы сократилось.

По мнению дворника, если это будет просто сбор жалоб, то недовольств хватало и без штаба. Фото ufacity.info

— Люди жаловались прошлой зимой, что во дворах не пройти из-за снега. Но я одна работала на одиннадцать дворов. Кто-то заболел из дворников, кто-то уволился. Как я одна могу столько вычистить? Наверное, по всему городу так было. Мужчины на эту работу не идут. 15—18 тысяч для мужчины — не деньги, а сила нужна в нашей работе. Платили бы больше — однозначно снег бы убирали лучше, — уверена она.

О том, как на ее работу повлияет зимний штаб, Нафиса не знает. По мнению дворника, если это будет просто сбор жалоб, то недовольств хватало и без штаба.

— Ну будут жаловаться, и что? Убирать снег все равно некому. Лучше пусть сами за лопаты бы взялись и снег собирали, чем жалобы собирать, — усмехается Нафиса.

Нужно просто наладить работу всех служб

У горожан есть сомнения и по эффективности работы будущего штаба в вопросе отопления. Уфимцы недовольны тарифами, установленными ресурсоснабжающими организациями, однако информации об их возможном снижении от властей они не услышали.

— Пусть снижают цены за отопление! С содроганием люди ждут поступления квитанций от БашРТС! У людей по ползарплаты уходит на эти платежки! — восклицает Динара Салимгараева.

Общественник Альберт Рахматуллин был одним из самых активных в борьбе за снижение стоимости отопления прошлой зимой. По его мнению, новая структура — пустая трата денег:

— Развелось этих штабов. У нас ведь есть еще «Инцидент», так называемый ЦУР (Центр управления регионом), для которых еще новое здание построили. И вот зачем эти надстройки нужны? Деньги осваивать?

Альберт Рахматуллин полагает, что со всеми проблемами должны справляться уже существующие службы:

— Надо просто наладить работу всех служб и контролировать их работу. Для этого у властей уже есть необходимые органы.

Словом, идея создания зимнего штаба пока вызывает у горожан больше вопросов и скептических замечаний, нежели одобрение. Да и конкретики по работе новой структуры все еще мало. Возможно, отношение уфимцев изменится, когда штаб начнет работу и сумеет доказать свою эффективность на практике.