Бизнес-аккаунт дня: казанская мастерская световых панно

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 208-я

Одна из последних тенденций в дизайне интерьера помещений — это использование световых панно. Производство этих изделий с недавнего времени наладили и в Казани. Бизнес-аккаунт мастерской в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для уюта в интерьере

Буквально три месяца назад казанская семейная пара — Михаил и Светлана — создала небольшой производственный цех Artlight. Закупили специальное оборудование, прошли обучающие мастер-классы и стали на заказ изготавливать панно из деревянных панелей. На них можно нанести любое изображение — все, что пожелает заказчик. Роботизированный станок вырежет рисунок с точностью до миллиметра. Затем умелые руки мастера оснастят панно светодиодной лентой. Такое изделие не только украсит интерьер, но может служить в качестве ночника для детской комнаты.

Сегодня аналитический разбор аккаунта этой казанской мастерской провела директор казанского digital-агентства Yield’s Trail Евгения Большагина. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

За действие купил/подписался отвечает описание профиля

В никнейме использовано название компании, что позволяет пользователям легко найти аккаунт. Указание локации в нике неактуально, так как у производителя — клиенты по всей России. Офлайн-магазина, судя по отсутствию адреса в профиле, нет. Поэтому геолокацию стоит убрать, чтобы не ограничивать аудиторию.

Для имени выбирают слова, по которым будут вас искать. Рекомендую убрать слово «эксклюзивные» — им можно пожертвовать, чтобы освободить символы, которые в имени ограничены тридцатью. Об эксклюзивности расскажите в описании профиля. Подумайте, по каким словам, кроме «световые панно», вас могут искать пользователи, и самое высокочастотное добавьте в имя.

Представьте, что пользователь набрал в поисковой строке Instagram «световые панно». Ему выпадает список, в котором аватар рассматриваемого аккаунта теряется среди конкурентов. Логотип очень мелкий, не читабельный. Пользователь либо вообще на зайдет в аккаунт, либо посетит его последним.

Подумайте, как вы можете адаптировать логотип для аватара. Плюс в том, что шрифт и фон контрастные. Возможно, будет достаточно увеличить логотип. Либо пиктограмму и название разместить не в одну строку, что позволит увеличить шрифт. Попробуйте на аватаре использовать фон желтого цвета, который используется в обложках актуального. Это объединит визуальное оформление шапки профиля.

Непонятно, почему в качестве категории профиля выбран личный блог. Личный блог обычно ведут блогеры или эксперты. В рассматриваемом профиле нет личности — здесь про товар. Да, у личного блога много преимуществ, как и у бизнес-профиля. Но почему в данном случае выбран не бизнес-профиль, а личный блог — для меня загадка. Рекомендую поменять категорию.

Описание профиля сейчас не продающее. Фразу «Создаем уют и тепло в вашем пространстве» сложно назвать УТП (уникальным торговым предложением). Шапка профиля составляется по формуле: пришел — увидел — купил/подписался. За действие купил/подписался отвечает описание профиля. Расскажите в описании о вас, покажите отличия от конкурентов и какие причины для того, чтобы пользователь обратился именно к вам. Включите числа, цифры, сроки в описание. Уберите телефон из био — для контактов есть свой раздел. Добавьте сюда же призыв к действию.

Однотипные фото не мотивируют остаться в профиле

Лента сейчас выглядит как витрина магазина — однотипные фото не мотивируют пользователя остаться в профиле. Используйте фото в разных ракурсах. Подписчикам быстро надоест однотипный фото-контент, что повлечет за собой низкую вовлеченность. Подумайте, как вы можете его разнообразить.

Правильно, что в постах используются хештеги — это отличный бесплатный инструмент для увеличения охвата. Но нужно поправить написание некоторых хештегов, которые написаны раздельно.

Также верное решение — указывать цену в постах. Не каждый пользователь готов вести переписку для уточнения цены. Так вы не теряете покупателей и не тратите свое время на ответы на вопросы о цене. Бизнес-аккаунты создаются для продаж, для удобства клиентов, а не для того, чтобы увеличить вовлеченность пользователей в профиле.

С вовлечением и с охватом помогут посты в формате карусели, которые публикуются в ленте аккаунта. Карусель увеличивает время, проведенное пользователем в посте, что учитывается алгоритмами Instagram. По данным исследования Socialinsider, посты-карусели получают самую большую вовлеченность по сравнению с другими форматами. Также плюс каруселей в том, что алгоритмы дают посту второй шанс, показывая пост увидевшему, но не отреагировавшему на него пользователю повторно, со второго слайда.

Взаимных подписок у аккаунта 75,4% — это негативно может повлиять на продвижение аккаунта. Должно быть не больше 20%.

Коэффициент средней вовлеченности 6,6%. Хотелось уже похвалить аккаунт — это довольно неплохой показатель для нового профиля. Но просматривая пользователей, ставящих лайки под постами, видим практически одних и тех же. При этом — они явно нецелевая аудитория.

Панно очень интересные, наверняка будет много желающих украсить ими свой дом. Надеюсь, что вы примените рекомендации и поможете пользователям найти ваш аккаунт и остаться в нем.