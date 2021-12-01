Бизнес-аккаунт дня: казанское производство национальных сладостей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 207-я

В сентябре этого года в Казани открылся кондитерский цех по изготовлению чак-чака, баурсака и других сладостей «Бал-Май». Бизнес-аккаунт предприятия в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Сладкий символ крепкой семьи

Истоками своего появления в национальной кухне чак-чак восходит ко временам Волжской Булгарии. По преданию, булгарский хан велел приготовить на никах особенное лакомство. Им стал чак-чак, склеенные медом кусочки которого стали символом крепкой семьи. Долгое время его готовили только для свадебных торжеств. Но и сегодня чак-чак и баурсак у тюркских народов является неотъемлемым блюдом на столах во время никаха или свадьбы. А еще чак-чак — символ татарского гостеприимства, им встречают дорогих и почетных гостей.

С недавнего времени заказать эти национальные сладости жители Казани могут в кондитерском цехе «Бал-Май». При изготовлении здесь используют только натуральные продукты, без ароматизаторов и синтетических добавок. Также на заказ мастера-кондитеры могут приготовить фирменные торты и пирожные.

Сегодня аналитический разбор аккаунта казанских кондитеров провела директор казанского digital-агентства Yield’s Trail Евгения Большагина. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Фото в ленте должны привлекать внимание и вызывать желание купить

Ник balmay_kzn соответствует тематике аккаунта. Учитывая, что профиль нацелен на аудиторию Казани, название понятно и указана локация. Имя профиля выбрано правильно для того, чтобы алгоритм Instagram показывал профиль заинтересованной аудитории.

А вот аватар советую доработать. Во-первых, текст не читается, во-вторых, не очень понятно, для чего он указан. В таком виде аватар выглядит неаккуратно. Если «Бабушкины секреты» — это название компании, то тогда откуда взялось Balmay. Название компании в данном случае лучше указать в первой строке в описании профиля. Изображение на аватаре нужно разместить ровно в круг.

Теперь об описании профиля — в нем мало информации. Отлично, что у аккаунта есть УТП (уникальное торговое предложение) — «десерты из башкирского меда с пасеки». Но сюда же стоит добавить информацию о возможности заказать десерты, есть ли у вас доставка или только самовывоз. Обязательно нужна информация и о времени работы.

Также рекомендую перевести аккаунт на бизнес-профиль — это позволит вам наладить удобную связь с аудиторией, добавив кнопку «Контакты» в свой профиль. Тогда пользователи смогут сделать звонок непосредственно из профиля или посмотреть вашу геолокацию. Для аудитории соцсети так гораздо удобнее. К тому же вы освободите место в описании профиля для информации, которая там должна быть. Кроме того, перейдя в бизнес-профиль, вы будете видеть статистику аккаунта. Сможете продвигать аккаунт как из приложения Instagram, так и через рекламный кабинет Facebook.

В актуальном рекомендую добавить подборки «О нас», «Отзывы», «Баурсак», «Чак-чак», «Прайс», «Доставка». Подборку «Где» лучше вовсе убрать — необходимости в ней после перехода в бизнес-профиль и добавления местоположения уже не будет. Да и название это совсем неинформативное.

Обложки актуального было бы хорошо оформить в едином стиле с профилем. Точнее, нужно разработать единый стиль профиля, в том числе и обложек актуального.

Фото в аккаунте не выполняют своей главной функции — не привлекают внимание, не говоря уже о том, чтобы вызывать желания купить. Решение о покупке в вашем бизнесе пользователь принимает здесь и сейчас. Закажите профессиональную фотосессию. В вашем случае на этом не стоит экономить. Фотографии хорошего качества жизненно необходимы для food-аккаунтов. Даже самый продающий текст не поможет. На видео-контент добавляйте обложки. В ленте есть фото с семейной фотосессии с продукцией аккаунта. Но эти фото выбиваются из общей массы, на контрасте показывая другие фото в невыгодном свете.

Мастер-классы в Reels повысят охваты и вовлеченность

Делайте Reels с производства. Их можно будет дублировать в Stories, тем более сейчас там появилась возможность для размещения видео длительностью до 60 секунд. Также можно записывать короткие мастер-классы — они помогут повысить охваты и вовлеченность аудитории. Меньше клиентов от этого у вас не станет, но доверие к вам вырастет.

Для продвижения аккаунта используйте бесплатный инструмент — добавляйте хештеги в посты. Вбейте в поиск ключевые слова по вашей тематике со значком #. Instagram предложит вам список хештегов с выбранным ключевым словом и покажет количество публикаций с ним. Сделайте себе подборку на 100 хештегов и далее используйте их в своих постах. Советую чаще использовать средне- и низкочастотные хештеги — по 5 тегов на пост вполне достаточно. Заменяйте теги в следующих постах на новые.

Поработайте над аудиторией. Пока она еще не такая большая, ее можно почистить вручную. Сейчас в профиле 62% взаимных подписок. Действительно ли ваши подписчики — ваша аудитория? Судя по коэффициенту вовлеченности в 2% это не так. В бизнес-профиле, на который я рекомендую вам перейти, подписок не должно быть более 20%. Удалите лишние. Желательно это сделать до перехода на бизнес-профиль.

Основные свои рекомендацию по профилю я указала, но хочется еще рекомендовать пересмотреть ассортимент. Ник, имя и УТП аккаунта отсылают пользователя к национальным сладостям. Странно в связи с этим видеть в меню пирожные «Макаруны». Фирменный торт носит название «Дон Панчо», что тоже никак не ассоциируется с национальными десертами татарской и башкирской кухонь. Если это высокомаржинальные позиции, то, как вариант, можно придумать более аутентичные названия. Если же они не приносят высоких результатов, то, может, и вовсе стоит отказаться от них.

Успехов! Много чак-чака и баурсака не бывает.