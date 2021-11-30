Запечатлеть эпоху: «Татнефть» создала сайт о ветеранах-нефтяниках

В сети интернет появился спецпроект компании «Татнефть» — новый сайт «Историю вершат люди». Его главные герои — ветераны нефтяной и смежных отраслей. Как сообщает издание «Нефтяные вести», на портале размещены видеоинтервью с более чем тысячей ветеранов «Татнефти» и ее сервисных предприятий.

История в лицах

Старт проекту «Историю вершат люди» был дан более двух лет назад. Его инициатором стал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, который делает многое для сохранения исторической памяти и профессиональной преемственности поколений. Словно из пазлов, из видеоисторий жизни нефтяников и работников других сфер, на которых держались медицина, образование и социально-бытовое обслуживание нефтяных городов и поселков, складывается картина великой эпохи освоения нефтяного промысла.

«Историю вершат люди» — мультиформатный архив о тружениках нефтяной и смежных отраслей

Сайт «Историю вершат люди» рассказывает о героях и скромных тружениках, перешагнувших 60-летний рубеж. Все они живые носители истории, и их воспоминания — это свидетельства уходящей эпохи, сохраненные для следующих поколений. В интервью ветераны делятся воспоминаниями о своем трудовом и жизненном пути. Их судьбы и истории разные, но всех объединяет любовь к Отечеству, преданность делу и огромное трудолюбие. Познакомиться с ветеранами и их судьбой можно, зайдя на сайте в раздел «Живые истории».

Каждая персона представлена визиткой, фотографиями, хроникальными снимками, газетными публикациями и видеоинтервью. Это по-настоящему живой и эмоциональный сайт о людях — тех, кто всю жизнь отдал работе, кто честно трудился, завоевал уважение окружающих, оставил добрую память у коллег.

Передовики производства — первые и на сайте. Раздел «Живые истории» начинается с Золотого фонда «Татнефти»: с героев Социалистического Труда, а также известных первопроходцев и стахановцев, чьи имена на фоне их рекордов и образцовых показателей производительности в 50—60-е годы гремели на весь СССР.

Поделиться историей

Интерфейс сайта удобен и гибок. Можно найти страничку ветерана, вписав его фамилию, место работы или проживания в поисковую систему в разделе «Найти ветерана».

К тому же каждый посетитель сайта может и сам поделиться данными и историей о ветеране (своем наставнике, коллеге, родственнике, соседе), информации о котором пока нет в архиве ресурса.

Каждый посетитель сайта может и сам поделиться данными и историей о ветеране, информации о котором пока нет в архиве ресурса

Чтобы их имена остались в истории общей нефтяной семьи, необходимо заполнить в разделе «Пополнить архив» поля с известными вам данными. После обработки информация будет опубликована на сайте в разделе «Архив историй». Таким образом, все желающие могут поучаствовать в воссоздании истории страны, города, предприятия и своей семьи.

Сайт поможет сохранить истории­-воспоминания людей, фотографии и видео о ежедневных трудовых подвигах и славных страницах прошлого.

Пример для подражания

Ключевая особенность сайта — это бесценные видеоинтервью с ветеранами, их «Живые истории». В них люди преклонного возраста вспоминают, как развивалась нефтяная отрасль. Как бок о бок работали те, кто называл себя «татнефтевцами»: нефтеразведчики, буровики, добытчики, газопереработчики, строители, транспортники, представители всех служб «Татнефти». А ведь им довелось работать в суровых условиях нефтяной «целины», в отсутствие необходимой техники и оборудования. Они вели скромнейший быт в землянках, бараках, закутах крестьянских изб.

Старшее поколение — в большинстве люди скромные, поэтому в своих интервью они не упоминают слово «подвиг», просто рассказывая о практически каждодневном преодолении трудностей как о чем-то само собой разумеющемся. Более того, их рассказы оптимистичны, полны благодарности судьбе за удачный выбор профессии, коллектива, местожительства, спутника жизни.

Ключевая особенность сайта — это бесценные видеоинтервью с ветеранами, их «Живые истории»

Во многих историях есть интересные подробности о работе и быте, специфичные именно для «их» времени: как было организовано производство в те далекие годы, как находили выход из сложных производственных и житейских ситуаций. Среди ветеранов очень много людей преклонного возраста — тех, кому за 80 и 90 лет. Их оптимизму, задору, благородству и доброте к окружающим можно только позавидовать.

Хранители истории

«Память истории священна. Пусть новый сайт «Татнефти» — «Историю вершат люди» — сохранит и приумножит память о наших ветеранах, которые были и остаются для нас и для наших детей примером подлинного мужества, несгибаемой силы духа и служения своему Отечеству», — так охарактеризовал миссию проекта генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Над реализацией этой задачи работают сотрудники ОТЭИ и РПО, Благотворительного фонда «Татнефть», привлечены кадровые службы, советы ветеранов, представители корпоративных и региональных СМИ, ветераны журналистики, студенты АГНИ. Они сделали все, чтобы живые голоса были записаны, смонтированы и сохранены для потомков.



Фото Мансура Фарукшина и из архива ПАО «Татнефть»



Адрес сайта: veterans.tatneft.ru (12+)

