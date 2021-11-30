Карта Ак Барс Aurum: время инвестировать в золото

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс» Банк

В условиях экономической неопределенности и турбулентности на финансовых рынках драгоценные металлы по-прежнему остаются осязаемым активом, который позволяет получать доход за счет роста цен на них. По сравнению с прошлым годом спрос на инвестиции в драгметаллы вырос. Популярнее всего стало золото, оборот которого с начала 2021 года увеличился на 30%. И этот тренд может лишь усилиться из-за дальнейшей инфляции и роста стоимости золота, считают эксперты. О том, как можно выгодно вложиться в этот металл с помощью уникального антикризисного продукта Ак Барс Банка — дебетовой карты Aurum, читайте в нашем материале.

Надежный инструмент для инвестиций

Золото — один из надежных инструментов накопления, который убережет деньги от нарастающей инфляции. Еще один плюс — драгоценный металл не облагается налогом. Если посмотреть динамику цен за последние пять лет, то можно убедиться, что драгоценный металл неуклонно дорожает. Только за пандемийный 2020 год его стоимость подскочила на 25%. И, как заявляют аналитики, это самое выгодное вложение средств на перспективу.

— Как объект инвестиций, золото традиционно выступает в качестве «защитного» актива против экономической напряженности. За последние три года, с июня 2018-го, драгметалл подорожал с 1 230 до 1 780 долларов за тройскую унцию, то есть на 45%. Причем в августе 2020 года цена доходила до 2 120 долларов, — говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По словам эксперта, с таких позиций есть смысл рассматривать данные вложения как долгосрочные.

С начала 2021 года спрос на золото увеличился на 30%. Фото: publicdomainpictures.net

Антикризисный продукт

А начать инвестировать в золото можно уже сейчас с помощью уникальной дебетовой карты Ак Барс Aurum. Это первая в России карта, которая начисляет вознаграждение в драгоценном металле. Кешбэк с покупок и проценты на остаток по карте конвертируются в золото и зачисляются на металлический счет владельца. Это банковский счет, на который зачислятся вознаграждения, пересчитанные в граммы золота.

К слову, интерес клиентов к банковским счетам в драгоценных металлах продолжает расти во многом благодаря карточному продукту Ак Барс Банка. Счет карты привязывается к банковскому счету, который автоматически открывается всем держателям карты Aurum.

Такой счет не только поможет сберечь денежные средства от инфляции, но и получить доход за счет роста стоимости драгоценных металлов на мировых рынках.

Чем больше покупок, тем больше золота

Каждая покупка по карте Aurum будет приносить клиенту стабильный и надежный актив за счет кешбэка. А на сумму, находящуюся на карте, также ежемесячно будет начисляться золото.

Размер золотого кешбэка варьируется от 1 до 1,25% от суммы трат по карте. Для кешбэка 1,25% достаточно потратить более 20 тысяч рублей в месяц.

Процент на остаток по карте также солидный — 5% годовых в золоте на сумму остатка на счете от 30 тысяч рублей в месяц. Что немаловажно, процент на остаток не ограничивается лимитом. Часто банки снижают начисления, если на карте лежит сумма больше. Например, снижают процент на остаток более 300 тысяч рублей. Но Aurum не тот случай.



Предположим, если вы храните на карте 100 000 рублей и ежемесячно тратите 10 208 рублей, по данным калькулятора Aurum на сайте Ак Барс Банка, за год вы заработаете 1,4 грамма золота. Цена курса, по данным Банка России на 26 ноября 2021 года, — 4 294,80 рубля за 1 грамм золота.

Проценты и кешбэк зачисляются первого числа каждого месяца.

Таким образом, благодаря возможностям банковского продукта держатели карт Aurum теперь могут стать обладателями собственного слитка золота. А если учесть в целом растущие цены на благородный металл, клиент получает не только финансовую стабильность, но и уверенность в том, что его средства не пропадут.

Благодаря возможностям банковского продукта держатели карт Aurum могут стать обладателями собственного слитка золота.

Фото: ПАО «Ак Барс АК БАРС»

Привилегии карты Aurum



Следить за накоплениями на карте клиент банка может самостоятельно с помощью мобильного приложения Ак Барс Онлайн. Интернет-банк и мобильный банк доступны круглосуточно в любой точке мира всем держателям карт Ак Барс Банка.

Кроме того, владельцы карт Aurum через мобильное приложение и личный кабинет на сайте могут не только следить за металлическим счетом, но и приумножать капитал. А именно — продать драгоценный металл по актуальному курсу без комиссии, когда это будет выгодно, или обменять накопления на настоящие золотые слитки. Сделать это можно в головном офисе банка в Казани по адресу ул. Декабристов, 1 или в Москве — переулок Последний, 24.

Еще один характерный бонус для держателей карт Ак Барс Банка — снятие наличных в банкоматах любых банков по всей России без комиссии в пределах лимитов на получение наличных средств.



Обслуживание карты также бесплатно, если клиент ежемесячно пополняет ее на сумму от 10 тысяч рублей, тратит от 20 тысяч рублей или держит на карте 30 тысяч рублей.

Помимо этого, при оплате по карте Mastercard клиент получает скидки на такси, авиабилеты, фитнес, рестораны и другие развлечения. А за каждого привлеченного клиента банк дарит бонусы до 450 рублей.

Подробнее с условиями выпуска и обслуживания дебетовой карты Ак Барс Aurum, а также тарифного плана можно ознакомиться на сайте или в офисах Ак Барс Банка.

Возрастное ограничение 16+

ПАО «Ак Барс» Банк



Партнерский материал