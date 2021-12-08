День в истории: новый митрополит в Татарстане, создание СНГ и смерть Джона Леннона

Чем примечательна дата 8 декабря?

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 8 декабря, в мире отмечают День художника, в нашей стране празднуют образование российского казначейства. В разные годы и столетия в эту дату основали Военную академию Генштаба Вооруженных сил России, в ходе Великой Отечественной войны 20-я армия освободила Красную Поляну — ближайший к Москве населенный пункт, ПАСЕ утвердила свой флаг, перешедший Евросоюзу, был убит один из основателей The Beatles Джон Леннон, Михаил Горбачев и Рональд Рейган договорились о ликвидации ракет средней и малой дальности, в Беловежской пуще подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ, вышел указ президента России о создании Федерального казначейства. Родились королева Шотландии Мария Стюарт, русский поэт Александр Одоевский, писатель, журналист Владимир Гиляровский, советские актрисы театра и кино Алиса Фрейндлих и Клара Румянова, американский поэт, вокалист группы The Doors Джим Моррисон. Умерли жена поэта Пушкина Наталья Гончарова, немецкий композитор Франц Ксавер Шарвенка, главный редактор киножурнала «Ералаш» Александр Хмелик, министр обороны СССР Евгений Шапошников. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Татарский писатель Ахсан Баянов, назначение митрополита Кирилла

8 декабря 1927 года в деревне Ашманово республики Башкортостан родился татарский писатель Ахсан Баянов. С 1936 года учился в Ишкаровской семилетней школе, которую окончил в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны выполнял различные сельскохозяйственные работы в родной деревне. В 1951 году поступает учиться на отделение татарского языка и литературы Казанского государственного университета. После окончания университета Баянов начинает работать в сфере журналистики. В 1956—1962 годы — корреспондентом в газете «Социалистик Татарстан» (ныне — «Ватаным Татарстан»), затем руководителем литературно-художественного отдела. В 1962—1966 годы он работает ответственным секретарем в журнале «Казан утлары», в 1977—1981 годы в том же журнале — заместителем главного редактора. В 1959 году издается его первый сборник под названием «Диңгез шавы». Ахсан Баянов — автор более двадцати стихотворных сборников. За сборник повестей под названием «Похищенная луна» (1997) Баянову присудили в 1999 году Государственную премию имени Габдуллы Тукая. Долгое время он был членом правления в Союзе писателей Татарстана (1974—1999), руководителем литературного фонда (1989—1999).



Фото: auction.ru

8 декабря 2020 года патриарх Кирилл назначил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (в миру Михаила Наконечного) митрополитом Татарстанским. Он родился в мае 1961 года. С октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире, в 1998 году — епископом Богородицким. 6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.



В этот же день в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с участием микроавтобуса с техническими работниками телеканала «Эфир». В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, четверо пассажиров «Газели» с травмами попали в больницу. Грузовик вылетел на встречку, где и столкнулся с автобусом.



Фото: Прокуратура РТ

Договор о ликвидации ракет, создание СНГ

8 декабря 1832 года была основана Императорская военная академия — будущая Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Заведение создали для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных познаний». С 1855 года учебное заведение стало именоваться Николаевской академией Генерального штаба, обучение в которой в русской армии приравнивалось к особому отличию и считалось почетным. В 1918 году академия прекратила свое существование. Ее воссоздали в 1936 году уже в Москве. Сейчас Военная академия Генерального штаба ВС РФ — главное высшее военно-учебное заведение страны и ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения ВС РФ, военного и государственного управления.

Фото: wikipedia.org

8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он вступил в силу 1 июня 1988 года. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности. США и СССР в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 500 километров. В мае 1991 года договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1 752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе подтверждалась приверженность принципам Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других международных обязательств. Стороны обязались «развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену». В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония, а Грузия присоединилась лишь в декабре 1993 года.

Фото: wikipedia.org

29 лет назад, 8 декабря 1992 года, вышел указ президента России Бориса Ельцина о создании Федерального казначейства. В 2002 году большинство федеральных учреждений (кроме отдельных учреждений Министерства обороны) перевели на обслуживание через органы федерального казначейства. С 1 января 2005 года казначейство выделили из состава Министерства финансов с преобразованием в федеральную службу. Федеральное казначейство в своей структуре имеет 87 территориальных органов и одну подведомственную организацию — Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

Убийство Джона Леннона, столкновение самолета с автомобилем в Чикаго

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу. Он представляет собой голубое прямоугольное полотнище (с соотношением сторон 2:3), в центре которого изображены 12 пятиконечных золотых звезд, расположенных по кругу аналогично цифрам на циферблате часов. В конкурсе на выбор знамени участвовали сотни художников, победил в нем чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц. Позже он признался, что просто срисовал свой флаг с иконы Богоматери со звездным венцом на голубом фоне.

Фото: coe.int

8 декабря 1980 года недалеко от своего дома в Нью-Йорке Джона Леннона смертельно ранил психически больной поклонник Марк Дэвид Чепмен, которому всего за несколько часов до этого он оставил автограф на пластинке Double Fantasy. Леннон вместе со своей женой подъехали к отелю «Дакота» на лимузине. Чепмен поджидал их недалеко от отеля и окликнул музыканта, как только его увидел: «Мистер Леннон?» Певец узнал недавнего знакомого, кивнул ему и повернулся спиной. В это мгновение злоумышленник выхватил пистолет и пять раз нажал на курок. Пули поразили руку и спину. Чепмен даже не предпринял попытки скрыться. Полиция застала его на месте преступления за чтением любимой книги «Над пропастью во ржи». Его приговорили к пожизненному заключению. После 20 лет проведенных в тюрьме Чепмен пять раз подавал прошение о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ «из соображений общественной безопасности и спокойствия».

Фото: wikipedia.org

8 декабря 2005 года в Чикаго около аэропорта Мидуэй, завершая пассажирский рейс из Балтимора, Boeing 737-7H4 при посадке выкатился с взлетно-посадочной полосы на автомобильное шоссе. Из 103 человек на борту никто не погиб, а сам авиалайнер восстановили. Из пяти человек в сбитой машине погиб один 6-летний ребенок. Еще один человек получил серьезные травмы, а трое — легкие травмы. Также самолет сбил еще одну машину, но находившиеся в ней люди относительно не пострадали.