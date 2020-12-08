Микроавтобус с техническими работниками телеканала «Эфир» попал в ДТП в Татарстане

Фото: Прокуратура РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с участием микроавтобуса с техническими работниками телеканала «Эфир». На место происшествия выехал прокурор района Василий Егоров, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Фото: Прокуратура РТ

Инцидент произошел сегодня примерно в 9.30 на 4 км автодороги Верхний Услон — Казань. Водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газель», который перевозил работников телеканала.

В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, четверо пассажиров «Газели» с травмами доставлены в больницу.