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Ирада Аюпова об инциденте с директором цирка: «Вопрос увольнения не обсуждался»

21:06, 24.11.2021
Ирада Аюпова об инциденте с директором цирка: «Вопрос увольнения не обсуждался»

В Минкультуры Татарстана проводят проверку после появления в Сети видео, на котором человек, похожий на директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина, пытается с ножом в руках открыть запертую дверь. У ведомства нет нареканий к его работе, сообщила глава ведомства Ирада Аюпова. По результатам проверки будут приняты меры.

Комментируя извинения руководителя цирка, Аюпова отметила: если Шарифуллин осознает, что он нарушил какие-то определенные человеческие нормы, он имеет право публично принести извинения. Вопрос увольнения Шарифуллина с поста директора цирка не обсуждался.

Видео: Камиль Исмаилов
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