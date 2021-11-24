Директор казанского цирка принес извинения после того, как попытался с ножом в руках открыть запертую дверь
В Казани директор цирка публично извинился после того, как попытался с ножом в руках открыть запертую дверь. Свои извинения он принес на странице в Instagram.
«Уважаемые коллеги, зрители и те, кого я мог обидеть своим поступком. Свой поступок я считаю ошибкой. Приношу свои искренние извинения. Это был очень тяжелый год, и я не выдержал. Не так давно я потерял отца, долгое время болела дочь, общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии. Нервы сдали», — говорится в сообщении.
Сегодня утром в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора казанского цирка, с ножом в руках пытается открыть запертую дверь. По факту данного инцидента Министерство культуры Татарстана начало служебную проверку.
комментарии
Если женщина насилует своего начальника на работе - это не Любовь.
И даже не проституция.
Это обычный акт мелкого сексуального терроризма.
В возрасте директора это уже надо бы знать.
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Платишь деньги, снимаешь стресс - и никаких проблем.