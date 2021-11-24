Директор казанского цирка принес извинения после того, как попытался с ножом в руках открыть запертую дверь

Фото: скриншот видео

В Казани директор цирка публично извинился после того, как попытался с ножом в руках открыть запертую дверь. Свои извинения он принес на странице в Instagram.



«Уважаемые коллеги, зрители и те, кого я мог обидеть своим поступком. Свой поступок я считаю ошибкой. Приношу свои искренние извинения. Это был очень тяжелый год, и я не выдержал. Не так давно я потерял отца, долгое время болела дочь, общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии. Нервы сдали», — говорится в сообщении.



Сегодня утром в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора казанского цирка, с ножом в руках пытается открыть запертую дверь. По факту данного инцидента Министерство культуры Татарстана начало служебную проверку.

Диана Жиленкова