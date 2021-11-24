Это был не день «Нефтехимика»: в матче с разозленным СКА нижнекамцев покинул фарт и уверенность голкипера

Четыре итога матча «Нефтехимик» — СКА

«Нефтехимик» в ноябре набрал ход и стал главным открытием месяца, вытеснив с медиаполя дерзкую «Северсталь». Обидчики топ-команд, которые поднялась уже на седьмую строчку Востока, на этот раз принимали на своем льду разгневанное СКА, чья серия неудач длилась уже шесть игр подряд. Именно эти два фактора вчера и сыграли ключевые роли — нижнекамцы выдали лучшие игры с топ-командами в ноябре, но на разозленных питерцев, судя по всему, не хватило ни удачи, ни мощи. Больно уж заряженными выглядели хоккеисты СКА. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча «волков» с питерскими «армейцами».

СКА приехали рвать разрывать после затяжной черной полосы — нижнекамцы оказались не готовы

Пять из шести матчей сумел выиграть «Нефтехимик» до вчерашней игры с питерским топ-клубом. И стоит признать, что далеко не последнюю роль в этом резком скачке сыграли и новоприбывшие новички, добранные в состав в ноябре. А новый вратарь Александр Судницин отстоял сразу два матча на ноль с командами первого эшелона — «Локомотивом» и «Трактором», попутно став лучшим игроком прошлой недели на своей позиции.

Фактор эмоционального подъема в нижнекамской команде очень остро контрастировал с тем, что происходило в последнее время в стане петербургского СКА. Там наоборот в этих шести встречах все было катастрофично — проиграны все шесть. Вот уж кому точно нужно было компенсироваться во что бы то ни стало.

Так и случилось. Петербуржцы прилетели в Нижнекамск отыгрываться за полосу неудач, длившуюся слишком долго. Нижнекамцы, что называется, попали под горячую руку разгневанных игроков СКА, в то время как сами на победном фоне подрасслабились. В таких случаях говорят — победил тот, кому больше надо было.

Впрочем, не оставим без внимания и весьма любопытную манеру работать бригады арбитров Алексея Белова и Антона Лаврентьева в этом матч Говорить, что они решили исход матча не будем, но точно подпортили настрой нижнекамской команде несколькими странными решенияими. Но это уже совсем другая история.

Перестроения Брагина сработали — залетело все

Звездный новичок Лео Комаров к своей четвертой игре за СКА был спущен Брагиным уже в третье звено. Очевидно, на него Роман Ротенберг рассчитывал как на опытного агрессивного форварда, который может тянуть за собой команду, когда приобретал. Однако пока финн не впечатляет. Вообще Брагин не большой любитель играть одними сочетаниями и вновь все перетасовал, чем преподнес сюрприз наставнику «Нефтехиика» Олегу Леонтьеву.

Комаров вчера особо ничем не запомнился, кроме как удалением, которое он в итоге не отбыл. Зато отлично разыгралась молодежная тройка Захар Бардаков — Иван Морозов — Кирилл Марченко, организовавшие три гола СКА. Нашел себя и Никита Гусев, набравший 3 очка.

В составе «Нефтехимика» же мы тоже увидели несколько перестроений. Если первая тройка нападения Порядин — Митякин — Хайруллин привычна, то появление Михаила Сидорова в первой паре защитников стало неожиданностью. Удачным такой подъем пока назвать сложно. Впрочем, не пошла вчера игра у всей команды Олега Лентьева, так что выделять «виноватых» нет необходимости. Это был не день всего «Нефтехимика».

Судницина стоило менять еще после третьего гола. Вратаря перехвалили?

Три победы из трех одержал Александр Судницин, приглашенный на просмотровый контракт и получивший впоследствии полноценный. 34-летний голкипер, набравший 31 сейв в игре с «Трактором» и имевший почти 96% отраженных бросков в своих первых трех матчах даже признавался лучшим игроком прошлой недели на своей позиции.

И вполне ожидаемо последовали фанфары и эйфория вокруг нового вратаря-спасителя. В интервью нашему изданию накануне игры директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов признавался, что вратаря приглашали, поскольку в клубе были очень недовольны теми вратарями, которых приобрели до начала чемпионата. Франс Туохимаа и Евгений Иванников ожиданий не оправдали.

— Это подписание было просто жизненной необходимостью. Потому что во всех первых 15—20 играх мы не уступали соперникам ни в чем: ни в бросках, ни в единоборствах, ни в количестве опасных моментов. К сожалению, надежность вратарей сводила на нет старания всей команды. Мы надеемся, что Саша Судницин и в дальнейшем будет надежно защищать наши ворота и показывать хороший уровень игры, — говорил Ларионов «Реальному времени».

Но вчера что-то пошло не так. То ли внезапно упавшее внимание к персоне вратаря, то ли давление, накопившееся в двух «сухих» играх, но вчера Александр так не выручал. Пять пропущенных шайб побывало в его воротах еще за первые 40 минут игры. Казалось, что тренерскому штабу стоило поменять вратаря еще после четвертой шайбы, однако почему то его продолжали держать на льду, пока в воротах Судницина не побывала седьмая. И это выглядит как серьезный просчет — вратарь уже скорее мучился, нежели играл.

Впрочем, если посмотреть статистику, то вопросы возникают к обороне. Защитники помогали своему голкиперу слабо — только за первые два периода по воротам Судницина было нанесено 22 броска, в то время как нижнекамцы бросили лишь 7 раз. «Хороши» и нападающие — за весь второй период нижнекамцы не нанесли ни одного броска по воротам гостей. В общем, спускать всех собак на голкипера точно не стоит.

Фарт закончился на матчах с «Локомотивом» и «Трактором»

Какими бы громкими и яркими ни были минимальные победы «Нефтехимика» над двумя топ-командами «Трактором» и «Локомотивом» в последних играх регулярки, нельзя не признать, что не последнее место в этом деле сыграла и немалая доля удачи.

Да, оборона «волков» отыграла предельно надежно и собрано, а когда защитники не успевали накрывать броски, то свою роль приглашенного спасителя отрабатывал Александр Судницин.

Вчера у СКА залетело почти все что питерцы создали у ворот Нижнекамска, словно весь фарт «волков» разом покинул команду. Теперь у «Нефтехимика» будет возможность начать новую удачную серию — предыдущая очевидно давила на психику молодой команды, половина игроков которой только дебютирует на уровне КХЛ.

Эрик Добролюбов