Следком и прокуратура поддержали уфимцев в борьбе с застройкой парков

Жители столицы Башкирии протестуют против внесенных изменений в генплан города

В Уфе с новой силой разгорелась борьба за городские леса. Активисты выступают за их сохранение, в то время как власти и застройщики хотят разместить на некоторых лесных участках высотные жилые дома. Обращения общественников в региональные Следственный комитет и прокуратуру дали результат — в обоих ведомствах поддержали население. Однако с публикацией проекта нового генплана Уфы ситуация вновь накалилась. Подробности — в материале «Реального времени».

Районы-кварталы, лесные массивы

В общей сложности полтора года неравнодушные уфимцы продолжают борьбу за сохранение лесных массивов, расположенных неподалеку от парка Гафури. Ранее их возмущение вызвал факт перевода вида разрешенного использования земли с рекреационного и официально делового на многоэтажное строительство жилых домов без проведения общественных обсуждений.

Горожане подключили к борьбе Следком, Прокуратуру и Госжилнадзор. Ведомства поддержали активистов, и по апелляционному представлению прокуров генплан, составленный без учета мнения уфимцев, суд отправил на доработку. Институт генплана Москвы опубликовал проект нового уфимского генерального плана до 2040 года, но оптимизма горожанам он не прибавил.

— Это новый проект, но в него внесли все старые участки, в том числе и те, которые были отменены решением суда. И это несмотря на то, что Прокуратура и Следственный комитет встали на нашу сторону. В новом генплане опять сделали так, что кучу лесных зон вырубят. Это не только лес за парком Гафури, но и Непейцевский дендропарк, лес за Ботаническим садом, парк Калинина, Кошкин лес. Будет застройка вплотную к парку Кашкадан и Солдатскому озеру. На месте «А-Кафе», территории Госцирка и вертолетной площадки, — поделился подробностями с «Реальным временем» активист Данил Кашапов.

Неравнодушный уфимец уверяет, что не имеет ничего против строительства новых жилых домов, но не в тех случаях, когда для этого потребуется уничтожение лесов и не будет обеспечена социальная инфраструктура.

— Никто не против нормальной застройки, квартальной с инфраструктурой. Тут же предлагают вырубить лес и на его месте построить дома, уничтожить тропу здоровья ради дороги к участку застройщика, дорогу будет оплачивать бюджет Уфы, республики, а прибыль пойдет застройщику. Получается, что за деньги жителей их же тропу, их же лес вырубят. И все ради того, чтобы заработали застройщики. Что касается необходимой социальной инфраструктуры, то в некоторых районах ее просто нет. В огромных микрорайонах на 10 тысяч жителей. Есть микрорайоны на 20—30 тысяч с очень плотной застройкой, где ничего нет, — возмущается Кашапов.

Переводить генплан на понятный всем язык

Уфимцы обратились к депутатам горсовета с требованием разобраться в ситуации. На своей странице в соцсети им уже ответил депутат Валериан Гагин:

— Мне активизм нравится! И нет ему цены, если он порождает системные улучшения всего механизма общественных обсуждений! А что нужно? Вот что: разговаривать со всеми: и с самыми «громкими» или знакомыми активистами, и со «спящими». Стремиться вовлечь всех, кому есть что сказать. Особенно тех, чье желание загнано глубоко-глубоко депрессивными «без нас все решат» и «все уже решено давно»!

По мнению депутата, необходимо не только идти на контакт с людьми, но и упрощать эту коммуникацию, делать чиновничьи формулировки проще и понятнее.

— Нужно переводить проекты, ПЗЗ, генплан с юридическо-строительного языка на общечеловеческий. Переводить в формат, понятный всем. Видимо, в формат видео. Я запрошу у Главархитектуры города Уфы намерения по предложениям Данила (п. 1—4 письма). Надеюсь, что решение будет принято после качественного общественного обсуждения этих инициатив.

По мнению экономиста и специалиста по пространственному развитию Рустема Шайахметова, сложившаяся ситуация — следствие ранее выданных разрешений на строительство на земле, не предназначенной для возведения жилых домов:

— Главная проблема состоит в том, что многие строительные проекты были изначально реализованы девелоперами с нарушениями градостроительного законодательства. Я так скажу, с учетом податливости администрации города Уфы они получали землю, не предназначенную для жилой застройки и осуществляли эту застройку. До определенного момента это проходило, но когда у людей пошли недовольства, и достаточно мощные, и произошла смена руководства администрации Уфы, здесь пошла уже обратная реакция. Многие проекты стали не пропускать.

«Это не человейник, это термитник, правильнее назвать»

Активное выражение мнений уфимцами по поводу изменений в генплане не остается незамеченным в администрации города. Так, на недавней встрече с неравнодушными горожанами и блогерами мэр башкирской столицы Сергей Греков объявил, что строить многоэтажки на месте снесенного «А-Кафе» не будут. На вопрос «Реального времени», что планируется построить на этой территории, в пресс-службе администрации ответили, что появится новое парковое пространство. Вот только о судьбе ранее выданного разрешения на строительство не сообщается.

Между тем городские активисты не готовы поверить Грекову на слово, ведь документальных подтверждений изменению планов нет.

— Думаю, максимум, что это даст, — отсрочку. По участку с «А-Кафе» планируем обращаться в прокуратуру. Ранее было выдано разрешение на строительство 34-этажного дома. На участке 65 соток разрешение выдали на дом на 900 квартир. Это не человейник, это термитник, правильнее назвать. Точка в истории еще не поставлена, слова ничего не значат, значат только дела, — резюмировал Кашапов.

На недавней встрече с неравнодушными горожанами и блогерами мэр башкирской столицы Сергей Греков объявил, что строить многоэтажки на месте снесенного «А-Кафе» не будут. Фото: ufacity.info

Специалист по пространственному развитию Рустем Шайахметов в беседе с «Реальным временем» предположил, что смена решения может быть связана с критикой от горожан. Вместе с тем, о прекращении строительства возле других парков никто не говорит:

— Скорее всего, какие-то договоренности были, но, когда пошло такое возмущение у людей, решили данный проект не осуществлять. Потому что действительно, ставить там высотку очередную — это неправильное решение. После шквала критики, который пошел, они изменили свое решение. С другой стороны, у нас есть парк Якутова, который начинают застраивать так, что скоро он станет придомовой территорией жилых комплексов, которые там создаются. Это все-таки рекреационная зона. Рекреационные зоны не должны застраиваться, я не вижу большой необходимости. У Уфы есть территории, которые можно застраивать, Уфа не исчерпала возможности, которые можно развивать.

О протестах уфимцев против застройки зеленых зон города жильем «Реальное время» уже рассказывало. Негодование населения вызывает не только вырубка деревьев, но и нехватка социальной инфраструктуры, парковочных мест и эстетическая сторона вопроса.