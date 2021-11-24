Польские татары-мусульмане помогают мигрантам на границе Белоруссии

Главной причиной в появлении бесконтрольных потоков мигрантов в разных частях мира послужило активное вмешательство Запада в дела других стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, добавив, что для решения вопроса нужно решить проблему в корне. Между тем несколько тысяч беженцев на границе Польши и Белоруссии попросили помощи у мусульман России, они обращались в центр «Росмигрант» при ДСМР. Колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин в очередной статье для нашего издания пишет о том, как некоторые беженцы уже начали возвращаться домой, а другим помогли мусульмане из древнего татарского села на востоке Польши.

Мигранты в Белоруссии

Поток нелегальных мигрантов через Белоруссию хлынул задолго до того, как об этом заговорили в России. В начале ноября число беженцев достигло нескольких тысяч человек. Те из них, что сумели пробраться через границу в Польшу, были пойманы польскими пограничниками и отправлены обратно. Впрочем, основная цель для мигрантов — это, конечно, не Польша и Белоруссия, а Германия.

Преимущество Германии для беженцев в том, что она наиболее открыта для принятия мигрантов через предоставление им политического убежища. В самой Германии есть большие диаспоры курдов и сирийцев, которые уже обзавелись связями и капиталом, и могут поддержать своих соотечественников — особенно если это родственники. Однако в разговоре с Лукашенко 18 ноября, Меркель отказалась принять мигрантов с границы.

Дело дошло до того, что Польша пообещала начать строить стену на границе с Белоруссией с 15 декабря — что очень напоминает идею проекта Дональда Трампа с возведением стены на границе с Мексикой.

Кроме того, ООН выразила обеспокоенность применением слезоточивого газа против мигрантов польской стороной. Впрочем, в Сети есть видео того, как сами мигранты нападали на пограничников, забрасывая их камнями и бутылками.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, после встречи с премьером Эстонии Каей Каллас, заявил о возможности введения больших санкций против Белоруссии, обвинив последнюю в миграционном кризисе. В свою очередь глава МИД Белоруссии отверг обвинения, назвав их ложью.

Польша пообещала начать строить стену на границе с Белоруссией с 15 декабря. Фото: Intex-press.by

Быт мигрантов

В основном мигранты — это жители Сирии и Ирака, среди которых много курдов, но есть мигранты и из других стран — Ирана, Афганистана, Африки, даже Китая. С семьями и без, мужчины и женщины с маленькими детьми.

До границы мигранты отправляются на такси, а дальше пытаются преодолеть дорогу пешком. Конечно, большая часть таких попыток оканчивается неудачей, и в лучшем случае они попадают в руки польских пограничников, которые передают их белорусам.

Например, за одну субботу, 20 ноября, польские пограничники отправили назад 350 мигрантов, а литовские — 150 (по данным Госпогранкомитета РБ).

По данным Польши, на границе находятся порядка 3,5 тысячи человек. Белорусская сторона не пускает мигрантов в город, те живут в импровизированных лагерях. В лучшем случае покупается палатка и какой-то сухпаек, чтобы прокормиться, но, конечно, условия все равно нечеловеческие, особенно для южан в белорусскую зиму. Поэтому большая часть мигрантов — это жители тех территорий, где понимают, что в условиях своих родных стран вероятность умереть выше, чем от холода в белорусских лесах.

Впрочем, нельзя сказать, что белорусские власти остаются безучастными по отношению к жизням людей: так, группа мигрантов была переброшена в специальный центр в Брузги под крышу и с относительными удобствами. Логистические центры — это бывшие склады. В местах дислокации мигрантов размещаются палатки, где мигранты могут купить еду и сигареты.

В самой Белоруссии значительно выросли цены на палатки и походные принадлежности, необходимые для пересечения границы. Бизнес тоже подстраивается: в близлежащих к польской границе городах уже начали дублировать вывески на арабском языке.

По данным Польши, на границе находятся порядка 3,5 тысячи человек. Фото: dw.com

Татарский фактор

Многие мигранты уже решили вернуться обратно в Ирак. Так, 18 ноября иракские власти сообщили о группе из более 400 мигрантов, зарегистрировавшихся на рейс Минск — Эрбиль — Багдад. Некоторые эксперты считают, что на это повлиял упомянутый разговор Лукашенко с Меркель.

На помощь в урегулировании ситуации пришли и местные татары. Польские мусульмане из древнего татарского села Бохоники на востоке Польши доставляют предметы первой необходимости и горячую еду как нелегалам, так и пограничникам.



16 ноября деревня Бохоники стала известна на весь мир: там был похоронен 19-летний сирийский беженец Ахмед аль-Хасан, утонувший при попытке переплыть реку из Белоруссии в Польшу. Кроме местных жителей-татар, в церемонии и чтении джаназа (похоронного) намаза участвовали сирийцы-граждане Польши. Татары-мусульмане, проживающие традиционно в Польше столетиями, заявили о готовности хоронить мусульман на своих кладбищах.

Не остались в стороне и мусульмане Белоруссии, костяк которых также представлен татарами — родственниками польских татар.

По инициативе муфтия РБ Абу Бекир хазрата Шабановича, белорусский муфтият регулярно проводит акции передачи гуманитарной помощи беженцам. Инициативу поддержали православная и католическая церкви в РБ.

Наконец, мигранты обращались за помощью и к татарам России, к центру «Росмигрант» при ДУМ России (ДСМР). Об этом заявил муфтий Альбир Крганов. Впрочем, Альбир-хазрат подчеркнул, что «Росмигрант» не может вести деятельность в другом государстве, несмотря на братские отношения с Белоруссией.

Системные проблемы

За кризисом беженцев и «наступлением на Европу», как это представляют эксперты, скрывается главное — как и откуда мигранты получают возможность переезда.

Утверждение, что из стран своего проживания бегут «дикари», несостоятельно. Очевидно, что для такого перемещения требуются деньги. Конечно, состоятельные жители Ближнего Востока вряд ли пошли бы на такой риск. Речь идет не о самых богатых, но и не самых бедных людях — тех, у кого есть возможность собрать минимум финансов для переправы.

Системная же проблема — это существование серых структур, оказывающих услуги для таких «путешествий», которые часто оборачиваются коллапсом: речь идет не только о лесах на границе Польши и Белоруссии, но и о нелегальных переправах через Средиземное море, где регулярно тонут судна, набитые десятками беженцев. Серый бизнес по переправе беженцев часто связан с властными и коррупционными схемами в Европе.

Беженцы в аэропорту Минска. Фото: bbc.com

В настоящих же политических условиях конфликта Минска с ЕС, для мигрантов открылся путь гораздо безопаснее, чем переправа через Средиземное море, где летальные исходы фиксируются на регулярной основе. Только 21 ноября вблизи Ливии утонуло около 75 нелегальных мигрантов. Потому белорусский путь стал таким привлекательным для беженцев, ведь единственное препятствие на их пути — граница с Польшей.

Карим Гайнуллин