Победоносные бутсы Дрейера и долгожданные 3 очка «Рубина» в Сочи

Три главных итога победного матча в Сочи для «Рубина»

Игра у казанцев в последнее время откровенно не идет, травмированы ряд игроков, к тому же еще и Кварацхелия перебрал с желтыми карточками и получил дисквалификацию. На фоне такого разобранного «Рубина» сочинцы были очевидным фаворитом вчерашней встречи. Однако исход игры получился под стать драматичной концовке театрального представления. Два удаления, отмененный гол на последней минуте и мистически фартовое переодевание бутс Дрейера, забившего победный мяч. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги по-настоящему сумасшедшего матча «Сочи» — «Рубин».

«Рубин» хоть и победил, но все равно оставил неоднозначное впечатление



Радость от победы над «Сочи» для болельщиков несомненно стала особенно сладкой, учитывая статус южной команды в нынешнем сезоне. Команда победила в гостях в РПЛ впервые с 30 июля (тогда был повержен тульский «Арсенал» — 0:3). Однако неприятный осадок от игры «Рубина» остается большим. Команда провела более качественный матч по сравнению с игрой против «Ростова». Тальби и Уремович в центре не допустили каких-либо фатальных ошибок. Но все-таки игра команды в атаке оставляет грустные впечатления.

«Сочи» нанес 23 удара по воротам казанцев, в то время как «Рубин» пробил лишь шесть раз. Окажись южане порасторопнее, даже фарт бутс Дрейера не спас бы от поражения. По-прежнему есть большие вопросы к центру поля. Понятно, что Абильдгор находится в ужаснейшей форме. Но, помимо него, есть Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев. Как получается так, что команда не может элементарно выстроить грамотные атаки. Уже давно Кварацхелия стал подвергаться критике в единоличном стиле игры. Допустим, в матче с «Сочи» вот его не было на поле. Преобразилась ли игра в атаке? Нашей редакции показалось, что нет. Наступательные действия на половине поля соперника обыденны и предсказуемы. Трудно вспомнить хотя бы пару моментов из игры, когда мяч дошел Онугхи. Его просто, казалось, не было на поле. Если тот же Деспот хоть как-то мог побороться при верховых передачах, то Герман, исходя из того, что мы увидели, даже этого сделать пока не может.

После матча наставник казанской команды заявил, что качество игры далеко не всегда коррелирует с набранными очками, приведя в пример парадокс прошлого сезона.

Фото rubin-kazan.ru

— В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше, но очень много очков не добрали. А после зимнего перерыва в 11 турах мы попали в тройку или выше, точно не помню. Хотя качество игры, на мой взгляд, не всегда этому способствовало. Поэтому в каких-то матчах ты не добираешь очки, играя достаточно хорошо или пропуская в концовках. В каких-то ты очки перебираешь. Будем смотреть. Чемпионат состоит из 30 матчей, а не из 15, — подвел итог Леонид Слуцкий.

Абильдгор опять начудил. Что еще болельщикам ожидать от датского опорника «Рубина»?

По окончании матча было сложно определить главного хедлайнера. С одной стороны, Андерс Дрейер, положивший ошеломительный победный мяч в девятку, с другой — Оливер Абильдгор, который успел и гол забить, и заработать «гениальное ударение». Мы надеемся, дорогие читатели, что вы простите нашу иронию, но такое ощущение, что датчанин еще до матча поставил приличную сумму на тотал больше одной красной карточки за игру. Иначе очень сложно оправдать тот поступок, который он совершил на 60-й минуте матча.

Удаление Юрганова минутой ранее было спасительным глотком для «Рубина». У казанцев на протяжении последних игр были большие проблемы в атакующей игре. Деспот травмирован, Хвича, как и Хакшабанович, не может найти свою лучшую форму. Герман Онугха в принципе пока очень непонятный и загадочный игрок для нашего чемпионата. Вот и остается надеяться на положительный результат с помощью какого-то подарка свыше. В матче с «Сочи» этим подарком было удаление защитника Игоря Юрганова за фол последней надежды. Но в дело вмешался Оливер Абильдгор, который посчитал, что «Рубин» и так справится с командой, которая демонстрирует один из самых ярких и изобразительных футболов в нашем чемпионате.

Датчанин поднял ногу так, как Николай Цискоридзе в свои лучшие годы, и влетел прямиком в Кирилла Заику, причем на чужой половине поля. Зачем Абильдгор сделал это, зная, что уже висит на желтой карточке?

Фото rubin-kazan.ru

Если говорить откровенно, то от такого «изюма» Абильдгора потихоньку все уже начинают уставать. Если бы это была первая серьезная оплошность датчанина, никто бы и не акцентировал на этом внимание. А так выходит, что он допускает результативные ошибки почти в каждом матче. В игре с «Ростовым» Абильдгор, пусть и играя не на собственной родной позиции, все же отдал чудовищный пас прямо на ногу Али Соу, после чего и был забит гол «Ростовым». В матче с «Локомотивом» он отдал крайне сомнительную передачу на Дюпина в решающие минуты встречи, после чего был также забит гол соперником. Череда неудач Абильдгора становится хронической, и за этим всем болельщикам «Рубина» болезненно наблюдать, ведь еще в прошлом сезоне датчанин был одним из тех, кто и привел казанцев в еврокубки впервые с 2015 года.



Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции заступился за Оливера и призвал журналистов и болельщиков не быть столь категоричными в своих мнениях, обращать внимание и на положительные моменты в игре Абильдгора.

«Он сегодня еще и гол забил. Надо это тоже включать в статистику».

Зато посмотрите, как лихо и уверенно Оливер перешел на русский после игры, показав большие успехи в изучении языка страны, в которой играет. И это несомненно подкупает. Некоторые легионеры не желают изучать русский, играя здесь долгие годы, а датчанин сделал это за 2 неполных года.

В общем, этот вечер точно можно назвать вечером имени датчанина. Он умудрился удивить трижды: когда ошибся, когда забил и когда заговорил на великом и могучем.

Андрес Дрейер готов взять на себя роль лидера в «Рубине»?

Известная датская пословица гласит: «Честность в мелочах — вовсе не мелочь». Уж не знаем, что там на «Фиште» произошло с бутсами Дрейера, но он очень вовремя почувствовал, что их надо бы поменять на другие. Как только произошла смена обуви, у Андерса получилось забить прекрасный гол из-под ноги Терехова. Этот мяч стал для датчанина пятым в чемпионате.

Да, пока Дрейер играет раз через раз. У него была феерия с «Уралом», но после пошло затишье. Матч с «Сочи» показал, что датский полузащитник готов активно брать на себя инициативу, особенно когда нет того же Хвичи или Бакаева (когда был забит гол, Солтмурад уже покинул поле). У Дрейера блестящий удар левой ногой, он хоть и не быстр, но чувствует, когда нужно сделать ускорение и забежать за спину защитникам. Безусловно, для полноты картины нужно посмотреть следующий матч с «Динамо», чтобы уже начать делать первые выводы о том, получится ли у Андерса стать одним из основополагающих игроков команды и одним из единоличных лидеров клуба.

Отвечая на вопрос о замененных бутсах Дрейера, Леонид Викторович предпочел отшутиться:

«Эти просто забивают один раз в год, прошлые забивали больше. Так что он уже исчерпал лимит».

Евгений Романов