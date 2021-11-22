СКА сыпется по всем статьям даже с Комаровым, мостик под Брагиным шатается, а Зарипов ставит рекорд

Обзор главных событий недели в Континентальной хоккейной лиге

Неделя после финского этапа Евротура оказалась довольно веселой. У одних записных фаворитов из Санкт-Петербурга черная полоса продолжилась, а проигранные игры стали еще более безнадежными. Даже невзирая на мощное усиление, прибывшее из-за океана. Другие записные фавориты из Казани пока могут похвастать лишь локальными рекордами и успехами — капитан команды решает свои вопросы. А вот во Владивостоке вновь происходят странные дела, и почему-то это никого даже не удивляет. Спортивная редакция «Реального времени» подводит самые интересные итоги прошедшей недели в КХЛ.

Трансфер недели: СКА возвращает Лео Комарова в КХЛ

Фактически об окончании своей заокеанской карьеры объявил финский форвард «Айлендерса» Лео Комаров, когда принял решение покинуть нью-йоркскую команду и перебраться в КХЛ. Очевидно, что Барри Троцу форвард не подходит, хотя по идее именно его стиль игры идеально вписывается в хоккей «островитян». В нынешнем сезоне 34-летний финн принял участие лишь в одном матче в НХЛ и не отличился результативными действиями.

Для возвращения в Континентальную хоккейную лигу Комарову пришлось пройти неприятную процедуру выхода на драфт отказов, после которого финн и «Айлендерс» разорвали контракт.

«Это самое тяжелое решение, которое я принимал в своей карьере. Покинуть моих одноклубников и тренеров, которые были моей семьей в течение последних трех лет, — это делает мне больно больше, чем кто-либо мог подумать. Забудем обо всех слухах. Я сам принял это решение. Никто другой не делал этого за меня, — пояснил в своих социальных сетях финский форвард.

Уже на прошлой неделе Лео вышел в стартовом составе СКА в матче против ярославского «Локомотива», и тут же произошли два любопытных кейса. Во-первых, Комаров в первой же игре установил рекорд сезона КХЛ по количеству силовых приемов. Сразу одиннадцать раз он «припечатывал» игроков соперника. Однако СКА это не помогло — поражение 1:3..

Во-вторых, Лео Комаров свой последний матч в КХЛ в составе «Динамо» в 2014 году проводил именно против «Локомотива». С этого же соперника и оформил свое возвращение в Россию.

Всего в КХЛ нападающий выступал с 2009 по 2014 годы за московское «Динамо», провел 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.

Тренерская рокировка недели: во Владивостоке опять все мутно

Никак не может разрешиться ситуация с тренерской перестановкой во Владивостоке, вернувшемся в КХЛ в нынешнем сезоне.

Дальневосточники стартовали в первом сезоне после возвращения хуже некуда. Первый наставник команды Александр Андриевский возглавил ее лишь 20 августа, за 10 дней до старта сезона, а уже 12 ноября покинул расположение владивостокской команды, когда после 27 игр с 17 очками она занимала одиннадцатое место в таблице Восточной конференции.

На его место был приглашен Леонид Тамбиев, которого вели в «Адмирале» еще при прежнем руководстве и до роспуска клуба из-за сложных пандемийных времен. При этом у Тамбиева действует контракт с его нынешней командой «Сарыарка» из чемпионата Казахстана. Карагандинцы отпускать того не желают.



Первый наставник команды Александр Андриевский возглавил ее лишь 20 августа, за 10 дней до старта сезона, а уже 12 ноября покинул расположение владивостокской команды. Фото vk.com/hcadmiral

Но самое интересное заключается в другом: по сообщениям хоккейного инсайдера Артура Хайруллина, Андриевского вроде как отстранили от работы, но контракт с ним, как и с помощником Александровым, так пока и не расторгли.

При этом новый наставник Тамбиев руководит командой дистанционно, просматривая нарезки видео, которые ему отправляет видеотренер «Адмирала». Леонид Тамбиев, исходя из этих роликов, дает указания по составу, формирует тройки нападения и пары защитников, а в это время команда проиграла уже три матча.

Лишь 26 ноября должен состояться дисциплинарный комитет КХЛ, на котором будет принято решение по судьбе Тамбиева. А пока выкручивайтесь сами, господа моряки.



Неудачники недели: СКА продолжает проигрывать — Брагин в опасности

И вновь о петербургском СКА. Некогда самая грозная команда Континентальной лиги с ее финансовыми и административными возможностям в этом сезоне не кажется даже фаворитом ни Западной конференции, ни своего дивизиона.

Под руководством Валерия Брагина «армейцы» идут пока на четвертом месте на Западе, а на прошедшей неделе проиграли все три игры после возобновления регулярного чемпионата. Всего серия поражений СКА длится вот уже шесть матчей. Помимо уже упомянутого проигрыша «Локомотиву», питерцы уступили «Металлург» (2:3 — б), «Спартаку» (1:2 от), ЦСКА (4:0) и «Сибири (1:2). А накануне питерские «армейцы» вновь были значительно слабее «армейцев» московских.

Под руководством Валерия Брагина «армейцы» идут пока на четвертом месте на Западе. Фото vk.com/ska

Говорить, что мостик под Брагиным зашатался, смысла нет. Его положение очевидно нестабильно, и это подтверждается тем, что бывший наставник СКА Олег Знарок все чаще появляется рядом с вице-президентом Романом Ротенбергом. Судя по всему, участники старого конфликта зарыли топор войны, и приглашение Знарка в тренерский штаб сборной России служит наглядным тому подтверждением. Валерию Брагину нужно срочно исправлять ситуацию, иначе к олимпийскому перерыву СКА может возглавить другой специалист.

Рекорд недели: Зарипов провел 900 матчей за «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса», продливший летом контракт вопреки уговорам всего мира, проводит такой сезон, какой мы ему и предсказывали. Играя по большим праздникам, особой пользы не принося, но зато решая свои локальные задачки.

Например, субботний матч в Нижнем Новгороде с «Торпедо» стал для него 900-м за казанский клуб. Свой юбилей кэп казанцев даже отметил вторым забитым голом в сезоне. Эта шайба стала 429-й в карьере Зарипова, благодаря чему капитан «Ак Барса» вышел на чистое второе место в списке снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова.

На фоне этого события закрадывается грешная мысль: а может, для того игрок так и настаивал на продолжении карьеры, чтоб закрыть эту круглую цифру?

В нынешнее межсезонье Данис Зарипов подписал новое соглашение с «Ак Барсом», которое станет последним в его карьере. По некоторым данным, сумма контракта составляет 15 миллионов рублей плюс бонусы за выход команды в плей-офф. Всего в нынешнем сезоне хоккеист провел лишь 14 игр, забросив 2 шайбы.