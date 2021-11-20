Опрос для предпринимателей: участвуете ли вы в главных распродажах года?

Это лучший способ сэкономить в преддверии новогодних праздников для покупателя, а для продавца — возможность продать товар, например, из летней коллекции и освободить место на опустевших полках для актуального товара. Но под скидки попадают и зимние модели, в том числе. К тому же, сейчас все активно начали покупать кроссовки для занятий спортом дома.



Распродажа — это прекрасный повод пересмотреть как ценовую политику, так и подход к клиенту. Перед Черной Пятницей мы активно прорабатываем каждую мелочь для того, чтобы добиться отличного результата.

Мы проверяем доступные стоки и прогружаем их на сайт заранее, увеличиваем количество сотрудников call-центра для качественного взаимодействия с покупателями. Клиенты хорошо реагируют на честность, поэтому мы обязательно указываем, что сроки доставки могут быть увеличены. Эти методы помогают бренду значительно улучшить результаты продаж.



Клиент испытывает негатив в основном из-за неудачного опыта с возвратом. Чтобы снизить процент возвращаемых товаров, мы тщательно проверяем соответствие размерных таблиц, делаем детализированные фото продукта, чтобы максимально приблизить опыт покупки в онлайне к опыту покупки в обычном магазине. Также доля возвратов сильно снижена в предоплаченных заказах, поэтому при оплате онлайн мы делаем доставку бесплатной. Предоплата мотивирует покупателей делать более обдуманные покупки, что, в свою очередь, сильно влияет на их решение о возврате товара.